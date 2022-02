FC Liverpool vs. Cardiff City: TV und LIVE-STREAM – so wird das FA-Cup-Spiel übertragen

An diesem Wochenende wird im englischen FA Cup die 4. Runde ausgetragen. Im Zuge dessen kommt es am Sonntag um 13.00 Uhr zur Partie zwischen dem FC Liverpool und Cardiff City. Damit treten ein Titelanwärter in der Premier League und ein Abstiegskandidat in der Championship gegeneinander an.

Die Klubs der Premier League und der Championship stiegen in der 3. Runde ins Turniergeschehen ein. Der FC Liverpool traf am 9. Januar zuhause auf Shrewsbury Town. Hierbei setzten sich die von Jürgen Klopp trainierten Reds gegen den League-One-Teilnehmer mit 4:1 durch.

Cardiff City bekam es in der 3. Runde mit einem weiteren Teilnehmer an der Championship, Preston North End, zu tun. Die von Steve Morison trainierten Bluebirds feierten einen 2:1-Heimsieg. Allerdings entschieden sie die Partie erst in der Verlängerung.

Heute treffen in der 4. Runde des englischen FA Cups der FC Liverpool und Cardiff City aufeinander. GOAL liefert Euch alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

FC Liverpool vs. Cardiff City: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: FC Liverpool vs. Cardiff City Datum: Sonntag, 6. Februar 2022 Uhrzeit: 13.00 Uhr Stadion: Stadion Anfield (Liverpool)

FC Liverpool – Cardiff City heute live im TV anschauen: Die Übertragung des FA Cups

DAZN zeigt seinen Abonnenten mehrere Bewerbe des englischen Fußballs. Genauer gesagt könnt Ihr Euch etwa den FA Cup, den Carabao Cup sowie den Community Shield ansehen. Zudem könnt Ihr beim Pay-per-View-Anbieter Toppartien aus der Championship, der League One sowie der League Two ansehen.

FC Liverpool vs. Cardiff City heute live bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Wenn Ihr Euch das FA-Cup-Spiel des FC Liverpool gegen Cardiff City live anschauen möchtet, müsst Ihr den Vertrag rechtzeitig zum Anstoß an der Anfield Road abschließen. Hierbei könnt Ihr Euch zwischen einem Monatsdeal und einem Jahresdeal entscheiden. Für die erstgenannte Option müsst Ihr 29,99 Euro ausgeben. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis habt Ihr, wenn Ihr für einen Jahresdeal sofort 274,99 Euro auf den Tisch legt. Damit bezahlt Ihr im Schnitt 22,91 Euro pro Monat. Zudem steht ein Jahresabo, bei dem Ihr jeden Monat 24,99 Euro berappen müsst, zur Auswahl. Für Bestandskunden gilt der alte Preis. Hier findet Ihr bei GOAL alle Einzelheiten zu den Verträgen mit DAZN.

Der Kauf erfolgt im Handumdrehen. Danach folgt der zweite und letzte Schritt. Wenn Ihr ein Smart-TV besitzt, müsst Ihr Euch ausschließlich um die Installation der kostenlosen App kümmern. Zudem besteht die Möglichkeit, einen traditionellen Fernseher mit einem PC oder Notebook zu koppeln. Das funktioniert mithilfe eines HDMI-Kabels.

Zusätzlich zum FA Cup könnt Ihr also bei DAZN auch weitere englische Fußballbewerbe mitverfolgen. Dabei handelt es sich um den Carabao Cup, den Community Shield, der Championship, der League One und der League Two. Überdies umfasst das Fußballangebot die Champions League, die Bundesliga, die La Liga, die Ligue 1, die italienische Serie A und zahlreiche Länderspiele. Dazu kommen diverse Wintersportarten, die NBA, die NFL, Darts, Boxen und die MMA. Doch schreibt Euch die Eckdaten zur Übertragung der Partie FC Liverpool vs. Cardiff City in der 4. Runde des FA Cups auf:

Übertragungsbeginn: 13.00 Uhr

13.00 Uhr Spielbeginn: 13.00 Uhr

Die weiteren Spiele des FA Cups bei DAZN anschauen

Im Hauptbewerb des FA Cups treten in jeder Saison insgesamt 124 Teams an. Dazu gehören die 20 Teilnehmer an der Premier League und 72 Profi-Klubs der Englisch Football League. Mit den letztgenannten Mannschaften meinen wir jene, die sich in der Championship, der League One und der League Two messen. DAZN übertragt hiervon zahlreiche Begegnungen.

FC Liverpool gegen Cardiff City heute im LIVE-STREAM sehen

GOAL erwähnte bereits, dass Ihr mit einem PC oder Notebook und mit einem HDMI-Kabel einen klassischen Fernseher in ein Smart-TV umfunktionieren. Das funktioniert mithilfe der LIVE-STREAMS, die DAZN zu einem gesamten Angebot bereitstellt. Zusätzlich könnt Ihr Euch Abo beim Pay-per-View-Anbieter ebenso mit Smartphones und Tablets verwenden. Infolgedessen könnt Ihr Euch das Duell in der 4. Runde des FA Cups zwischen dem FC Liverpool und Cardiff City von überall aus ansehen.

Zu FC Liverpool vs. Cardiff City via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Zusätzlich könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL zur Partie zwischen den Reds und den Bluebirds im Bilde bleiben. Denn: Wir informieren Euch laufend zu allen nennenswerten Vorkommnissen im FA-Cup-Spiel an der Anfield Road. Dafür müsst Ihr nicht einmal immer auf den Bildschirm schauen, denn GOAL verschickt Push-Nachrichten.

FC Liverpool – Cardiff City im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird der FA Cup übertragen

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

FC Liverpool gegen Cardiff City: Die Aufstellungen zum FA Cup

Die Startformationen folgen ungefähr eine Stunde vor dem Anpfiff.