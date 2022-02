In der Bundesliga kommt es heute zum Duell von zwei Europa-Anwärtern: Der 1. FC Köln empfängt Eintracht Frankfurt. Anstoß im Rhein-Energie-Stadion ist heute um 18.30 Uhr.

Samstagabends um 18.30 findet das Topspiel des Spieltags statt, und dort befinden sich die SGE und der Effzeh zurecht: Die beiden Mannschaften mögen zwar nicht zu den besten Vereinen der Liga gehören, befinden sich aber trotzdem zurecht im Rennen um einen Platz in der Champions League oder Europa League.

Es ist unfassbar spannend in der oberen Tabellenhälfte: Gleich vier Teams haben von Rang vier bis sieben 34 Punkte. Sowohl der 1. FC Köln (8. mit 32 Punkten) als auch Eintracht Frankfurt (10. mit 31 Punkten) sind also in Schlagdistanz und machen sich noch Hoffnungen auf das internationale Geschäft!

Es ist ein wichtiges Spiel im Rennen um Europa, wer kann heute die Big Points einsammeln? GOAL erklärt alle Aspekte rund um die Übertragung der Bundesliga am Samstagabend!

Wer zeigt / überträgt 1. FC Köln vs. Eintracht Frankfurt heute LIVE? Die Begegnung der Bundesliga im Überblick

Begegnung 1. FC Köln vs. Eintracht Frankfurt (live im STREAM bei Sky Ticket) Wettbewerb Bundesliga | 23. Spieltag Datum Samstag | 19. Februar 2022 Anpfiff 18.30 Uhr (Hier im LIVE-TICKER) Ort Rhein-Energie-Stadion | Köln | Deutschland Bilanz (91 Spiele in der Bundesliga) 32 Siege 1. FC Köln 28 Unentschieden 31 Siege Eintracht Frankfurt

1. FC Köln vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV: So ist die Bundesliga im Fernsehen zu sehen

Nicht nur in der aktuellen Saison ist es zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt sehr spannend, auch in der Vergangenheit lagen die Vereine nah beieinander: Die Bilanz der Bundesligaspiele gegeneinander ergibt 32 Köln-Siege bei 28 Unentschieden und 31 Siegen für die Eintracht - ausgeglichener geht es wohl nicht!

Auch heute hoffen wir auf ein spannendes und ausgeglichenes Spiel, sehr zur Freude von zahlreichen neutralen Beobachter:innen, die am Samstagabend gerne ein hochklassiges Bundesligaspiel sehen wollen. Aber wie wird die Begegnung überhaupt übertragen?

Köln - Frankfurt heute LIVE: Sky zeigt heute die Bundesliga live im TV!

Auch in der Bundesliga ist die Übertragung auf unterschiedliche Sender aufgeteilt, hier muss man sich am jeweiligen Wochentag richten! DAZN überträgt beispielsweise alle Spiele am Freitag und am Sonntag, da heute Samstag ist, ist DAZN nicht für die Übertragung der Bundesliga zuständig.

Stattdessen kommt Sky heute zum Einsatz: Der Pay-TV-Sender aus Unterföhring in Bayern hält weiterhin die Übertragungsrechte für alle Spiele am Samstag, also auch für das "tipico Topspiel des Spieltags", wie der Fernsehsender es gerne nennt.

Kostenlose Bundesliga? So könnt ihr Sky heute empfangen

Das Problem an Sky: Der Fernsehsender ist nicht kostenlos. Ihr müsst ein Abonnement abschließen, um den Sender sehen zu können, was natürlich für viele Fans abschreckend ist. Dabei habt ihr hier unterschiedliche Pakete zur Auswahl, die ihr einzeln wählen oder kombinieren könnt. Hier findet ihr alle weiteren Informationen dazu!

Wichtig: Ihr müsst bei dem Buchen des Pakets etwas aufpassen und nicht das Sport-Paket mit dem Bundesliga-Paket verwechseln! Wenn euch ein Paket zu unflexibel und teuer ist, solltet ihr diesen Artikel aufmerksam weiterlesen, unten erklären wir euch das Sky Ticket genauer, mit welchem ihr viele Vorteile habt. Vorher werfen wir einen Blick auf die Übertragung.

1. FC Köln vs. Eintracht Frankfurt heute LIVE: So überträgt Sky die Bundesliga im TV

Partie: 1. FC Köln vs. Eintracht Frankfurt

Beginn der Übertragung: 17.30 Uhr

Anpfiff: 18.30 Uhr

Sender:

Sky Sport Bundesliga 1



Sky Sport Bundesliga 1 HD



Sky Sport Bundesliga UHD

Kommentator: Kai Dittmann

Eintracht Frankfurt beim 1. FC Köln: Die Bundesliga im LIVE-STREAM sehen - so geht's!

Natürlich hat nicht jede Person einen Fernseher zu Hause stehen - das weiß man auch bei Sky. Daher hat man zwei Plattformen ins Leben gerufen, die es beide ermöglichen, das Programm sehen zu können, ohne einen Fernseher haben zu müssen!

Sky Go überträgt die Bundesliga heute ohne Extrakosten: 1. FC Köln vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM sehen!

Die erste der beiden Plattformen: Sky Go! Hiermit wurde an alle Kund:innen gedacht, die bereits ein Sky-Paket gebucht haben, dieses aber nicht immer zuhause auf dem Fernseher genießen können.

Sky Go zeigt das gesamte Programm, welches man auch im Fernsehen live sehen könnte. Ihr seid im Zug, habt eine Internetflat und das Bundesliga-Paket gebucht? Einfach auf Sky Go anmelden, den richtigen Stream auswählen und das Spiel zwischen den Kölnern und Eintracht Frankfurt live sehen - ohne Extrakosten!

1. FC Köln vs. Eintracht Frankfurt heute mithilfe des Sky Tickets sehen - so geht's!

Es gibt auch noch eine Alternative, mit welcher ihr kein Paket buchen müsst: Das Sky Ticket! Hiermit seid Ihr eine ganze Ecke flexibler, als wenn ihr ein Paket bucht, zusätzlich könnt Ihr eine Menge Geld sparen, gerade, wenn Ihr das Ticket mit den anderen Sky-Paketen vergleicht. Hier bei Sky Ticket anmelden!!

Es gibt noch einen weiteren, wichtigen Vorteil: Ihr seid mit dem Ticket nicht nur finanziell flexibler, auch was die Länge des Abonnements angeht habt ihr mehr Möglichkeiten: Ihr müsst nicht, wie bei einem Paket, für mindestens ein Jahr den Spaß buchen. Stattdessen könnt ihr das Ticket monatlich kündigen!

DAZN, Sat1, Prime Video, Sky und die dazugehörigen kostenlosen Apps: So seht ihr die Bundesliga heute LIVE

1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga: LIVE-TICKER und Highlights!

Sky ist euch zu teuer oder aber ihr seid unterwegs und habt keine Möglichkeit das Spiel im Stream oder Fernsehen zu sehen? Dann solltet ihr dringend das Handy zur Hand nehmen und den GOAL LIVE-TICKER verfolgen - kostenlos!

Was ein LIVE-TICKER ist, wissen die meisten bestimmt schon: Hier wird in Echtzeit berichtet, was in welcher Minute passiert. Torchancen, Karten, Tore, Auswechslungen, VAR, Hintergrundwissen - mit dem kostenlosen GOAL LIVE-TICKER verpasst ihr nichts!

Highlights auf DAZN, im ZDF oder auf YouTube: So seht ihr die besten Szenen von Köln - SGE!

Der LIVE-TICKER hat euch zwar geholfen, nach dem Spiel würde ihr aber gerne die Highlights der Begegnung sehen? Verständlich, hier kommt DAZN ins Spiel! Der beliebte Streamingdienst hat alle Highlights im Angebot, auch die, wo das Einzelspiel nicht live auf der Plattform lief.

Das Ganze ist verpackt in einer spannenden und unterhaltsamen Highlightshow, welche ab 17.30 Uhr auf der Plattform läuft. Ab 21.00 Uhr kommen dann auch die Highlights von Köln vs. Eintracht Frankfurt dazu. Eine weitere Möglichkeit ist das aktuelle Sportstudio des ZDF ab 23 Uhr, oder aber die Highlights auf YouTube ab Montag.

1. FC Köln vs. Eintracht Frankfurt heute LIVE: Die Übertragung der Bundesliga in der Zusammenfassung!