FC Bayern: Hernandez-Einsatz gegen Spurs weiter offen

Innenverteidiger Lucas Hernandez nahm am Montag nicht am Abschlusstraining teil, könnte aber gegen die Spurs trotzdem zum Einsatz kommen.

Der Einsatz von Weltmeister Lucas Hernandez im Champions-League-Spiel von Bayern München am Dienstag (21 Uhr im LIVE-TICKER) bei Vorjahresfinalist ist weiter offen.

Der französische Nationalspieler musste am Montagabend auf das Abschlusstraining in London verzichten und absolvierte stattdessen eine individuelle Einheit im Hotel. "Da wollen wir abwarten, was uns dieser eine Tag noch bringt", sagte Trainer Niko Kovac über die Einsatzchancen des Neuzugangs.

FC Bayern: Hernandez gegen Paderborn ausgewechselt

Hernandez war am vergangenen Samstag im Bundesliga-Spiel beim SC Paderborn (3:2) wegen Problemen am operierten Knie ausgewechselt worden. Einsatzfähig sind dagegen wie erwartet David Alaba nach seinem Muskelfaserriss und Ivan Perisic (Erkältung). "David war schon in Paderborn im Kader, Ivan ist mitgereist, gesund und konkurrenzfähig", sagte Kovac.

Der Kroate erwartet bei den Spurs ein "Duell auf Augenhöhe. Auf der anderen Seite sind alles Topspieler, Weltklassespieler aus verschiedenen Nationalmannschaften. Wir wissen, was auf uns zukommt." Und zwar neben einem starken Gegner eine heiße Atmosphäre. "Sie werden von ihrem Publikum gepusht und werden von der ersten Minute an Gas geben", mahnte Kovac. Nationalspieler Serge Gnabry ergänzte: "Wir wissen, dass Tottenham eine starke Mannschaft ist und immer da war in den wichtigen Momenten."