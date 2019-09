FC Bayern München mit Hernandez und Perisic gegen Tottenham

Bayern München kann in der Champions League gegen Tottenham Hotspur auf die zuletzt angeschlagenen Ivan Perisic und Lucas Hernandez bauen.

Der wird am Montagvormittag mit Weltmeister Lucas Hernandez und Ivan Perisic nach London zum Champions-League-Gruppenspiel bei Vorjahresfinalist (Dienstag, 21 Uhr im LIVE-TICKER) reisen. Das teilte der deutsche Rekordmeister am Sonntagnachmittag mit.

80-Millionen-Euro-Zugang Hernandez war beim 3:2-Ligaerfolg am Samstag beim in der Halbzeit mit Kniebeschwerden ausgewechselt worden, am Sonntag gaben die Bayern-Ärzte aber Entwarnung. Auch der kroatische Vizeweltmeister Perisic meldete sich fit, nachdem er das Gastspiel beim -Aufsteiger wegen eines grippalen Infekts verpasst hatte.