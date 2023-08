FC Bayern München: Vertrag mit Hasan Salihamidzic aufgelöst

Einige Wochen sind seit der Freistellung von Hasan Salihamidzic beim FC Bayern vergangen, nun erfolgte die offizielle Vertragsauflösung.

WAS IST PASSIERT? Der Vertrag von Hasan Salihamidzic wurde nun offiziell aufgelöst. Wie Herbert Hainer vom FC Bayern München erklärte, habe man die letzten Details jetzt klären können.

WAS WURDE GESAGT? "Wir haben den Vertrag mit Hasan Salihamidzic einvernehmlich aufgelöst", erklärte der Präsident des FCB bei der Bild: "Wie beim Saisonfinale in Köln und bei unserer Meisterfeier lief auch bei diesen Gesprächen alles sehr harmonisch ab." Der ehemalige Sportvorstand des Rekordmeisters werde "immer ein Teil" des Klubs bleiben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Salihamidzic hatte in München noch bis 2026 Vertrag. Seit dem 1. August 2017 arbeitete er an der Säbener Straße als Sportdirektor und später dann als Sportvorstand. Über die Höhe der Abfindung ist nichts bekannt. Ebenfalls unklar ist, wie es für den ehemaligen Profi des FC Bayern weitergeht. Dem Bericht zufolge soll er sich zunächst eine Auszeit nehmen wollen, um darüber nachzudenken.

Zuvor hatte Hainer schon die einvernehmliche Trennung von Oliver Kahn verhandelt. Dessen Vertrag wäre am 31. Dezember 2024 ausgelaufen. Wie der 69-Jährige damals erzählte, sei das weniger harmonisch gelaufen.

