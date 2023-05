FC Bayern München testet auf seiner Asien-Tour gegen Manchester City und den FC Liverpool

Bayern wird in der Vorbereitung auf kommende Saison nach Asien reisen. Dabei gibt es attraktive Testspiele.

WAS IST PASSIERT? Der deutsche Rekordmeister Bayern München testet auf seiner Asien-Reise in der Sommervorbereitung gegen Manchester City und Jürgen Klopps FC Liverpool. Das teilten die japanische J-League sowie die Reds am Dienstag mit.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach treffen die Münchner am 26. Juli im Nationalstadion von Tokio auf die Auswahl von Pep Guardiola, drei Tage später steht eine Partie gegen den viermaligen japanische Meister Kawasaki Frontale an.

Die Bayern reisen dann im Rahmen der "Audi Summer Tour" weiter nach Singapur und treffen dort am 2. August auf den FC Liverpool. City hatte die Bayern jüngst im Viertelfinale der Champions League ausgeschaltet, die letzte Begegnung mit Liverpool liegt derweil schon über vier Jahre zurück.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Stats Perform

Getty Images

WAS WURDE GESAGT? "Wir wollen unseren Fans auf der ganzen Welt regelmäßig die Möglichkeit bieten, unsere Spieler auch einmal live zu erleben", hatte Bayern-Boss Oliver Kahn zuletzt gesagt.

In Japan waren die Münchner zuletzt 2008 mit ihrem Profiteam zu Gast, in Asien 2017 - damals in China und Singapur.