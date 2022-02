Der FC Bayern heute, vier Tage vor dem Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig. Alle News rund um die Säbener Straße findet Ihr hier.

FC Bayern, News heute: Martinez von Alaba beeindruckt

Javi Martinez hat im Twitch-Stream mit Journalist Gerard Romero über sein Engagement beim FC Bayern gesprochen. Vor allem ein Mitspieler hätte es ihm während der gemeinsamen Zeit beim deutschen Rekordmeister besonders angetan: David Alaba.

Auf die Frage, welcher Spieler ihn am meisten beeindruckt habe, antwortete Marzinez: "Alaba! Als ich zu Bayern kam, spielte er schon Stamm - mit 19. Ich kannte ja schon vorher ein paar Spieler wie Schweinsteiger, Lahm oder Ribery. Aber da war dieser Linksverteidiger, bei dem ich mir dachte: 'Wer ist das denn?! Brutal, wie der spielt.'"

Beide hätten sich auch abseits des Platzes blendend verstanden. Bereits in Martinez' Anfangszeit bei den Bayern hätte sich Alaba um einen engen Kontakt zum Spanier bemüht. "Er kam schon nach ein paar Tagen immer auf mich zu und sagte 'Hey Hermano, how are you?' und wollte, dass ich ihm ein bisschen Spanisch beibringe", erzählte Martinez.

Ob Alaba bereits damals den Hintergedanken an einen zukünftigen Wechsel zu Real Madrid gehabt hätte, könne Martinez aber nicht beantworten: "Keine Ahnung, ob er das damals schon im Sinn hatte, irgendwann mal nach Spanien zu gehen. Jedenfalls: Das Erste, was ich ihm beigebracht habe, war 'Hijo de Puta' (zu Deutsch: H****sohn)."

Generell hätte er immer sehr viel Spaß mit Alaba gehabt. Der Österreicher sei "eine 10 von 10 als Mensch und ein überragender Spieler. Der beste Innenverteidiger der spanischen Liga..."

FC Bayern, News heute: Sane wünscht sich Gnabry-Verbleib

Leroy Sane hat sich offen für einen Vebrleib von Serge Gnabry beim FC Bayern ausgesprochen. Gnabrys Vertrag läuft im Sommer 2023 aus, eine Verlängerung scheint nicht unmittelbar bevorzustehen. "Natürlich wollen wir alle weiter zusammenspielen. Wir kennen uns schon lange und wollen uns zusammen etwas aufbauen. Aber wir setzen niemanden unter Druck", sagte Gnabry-Kollege Leroy Sane im Interview mit dem kicker.

Zudem ergänzte er: Weiter führte Sane aus: "Wir wissen, wie die Situation ist. Wir waren alle schon in einer solchen Situation. Aber wir wollen alle, dass Serge hierbleibt. Weil wir ihn brauchen, weil er ein super Junge und ein guter Fußballer ist."

FC Bayern News heute: Ribery bleibt doch bei Salernitana

Der langjährige Bayern-Star Franck Ribery (38) hatte sich schon fast verabschiedet - und bleibt nun doch noch beim italienischen Erstligisten US Salernitana. Das stellte der Klub am späten Montagabend nach einiger Verwirrung um den früheren Bayern-Star klar.

"In den vergangenen Stunden gab es bei Franck Ribery einen Sinneswandel", sagte Salernitana-Sportdirektor Walter Sabatini in einem Video auf der Vereins-Website: "Zunächst wollte er uns verlassen, dann entschied er sich, bei uns zu bleiben." Im Verlauf des Montags waren Gerüchte um das unmittelbar bevorstehende Karriere-Ende des Franzosen kursiert. Italienische Medien berichteten von entsprechenden Plänen Riberys, er wolle den Verein verlassen und seine Laufbahn beenden.

Von 2007 bis 2019 hatte Ribery für Bayern München gespielt. Davor gehörten bereits Galatasaray Istanbul und Olympique Marseille zu seinen Arbeitgebern. Im September 2021 schloss sich der französische Flügelspieler für ein Jahr dem Serie-A-Aufsteiger Salernitana an, nachdem sein Vertrag bei der AC Florenz nicht verlängert worden war.

Salernitana holte bisher in 22 Liga-Partien nur zehn Punkte und ist Schlusslicht. Der von Verletzungen geplagte Ribery kam nur in zwölf Spielen zum Einsatz. Derzeit fällt er noch aufgrund einer erst kürzlich überstandenen Corona-Infektion aus.

