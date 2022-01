Der FC Bayern München am Freitag (28. Januar). Hier gibt es heute alle Entwicklungen rund um den deutschen Rekordmeister.

FC Bayern, News: Thomas Müller offenbar unglücklich über Coman-Verlängerung

Bayern-Urgestein Thomas Müller (32) ist offenbar unglücklich über die Tatsache, dass Teamkollege Kingsley Coman in Sachen Vertragsverlängerung bevorzugt wurde. Das berichtet der kicker.

FCB-Boss Oliver Kahn hatte jüngst erklärt, dass man auch mit Müller zeitnah Gespräche über die Ausdehnung seines bis 2023 laufenden Arbeitspapiers suchen würde. Nach Informationen von Sport1 strebt der Rekordmeister eine Verlängerung bis 2025 an.

Zuletzt kamen Gerüchte auf, wonach es Interesse aus der Premier League für den Weltmeister von 2014 gibt. Newcastle United und der FC Everton sollen sich demnach um Müller bemühen.

FC Bayern, News: Schnappt sich der FC Barcelona FCB-Juwel Kenan Yildiz?

Der FC Barcelona ist offenbar an Bayerns Nachwuchs-Offensivmann Kenan Yildiz interessiert. Das berichtet Sport1.

Demnach führen die Katalanen bereits Gespräche mit der Entourage des 16-jährigen Mittelfeldspielers. Yildiz, der hauptsächlich für die U19 des Rekordmeisters spielt, besitzt noch einen Vertrag bis kommenden Sommer.

Während Bayern wohl eine Verlängerung anstrebt, soll auch Barca-Coach Xavi in die Pläne mit dem türkischen U17-Nationalspieler eingeweiht sein.

Diese sehen nach Sport1-Informationen vor, dass Yildiz zunächst in der U23 Trainings- und Spielpraxis sammeln und bei entsprechender Leistung mit der Zeit bei den Profis integriert werden soll.

Yildiz kam 2012 aus dem Nachwuchs von Jahn Regensburg an den Bayern-Campus. In der laufenden Saison kommt er bis dato wettbewerbsübergreifend auf sechs Spiele (ein Tor, drei Assists).

FC Bayern, News: Javi Martinez tritt gegen Ex-Trainer Niko Kovac nach

Javi Martinez hat seinen ehemaligen Trainer Niko Kovac kritisiert. Die Trainingsmethoden des Deutsch-Kroaten während seiner Zeit beim FC Bayern seien für viele Spieler verwirrend gewesen.

"Unter Niko Kovac mussten wir stets vor und nach jedem Training 40 Minuten Fahrrad fahren. Irgendwann haben wir die Trainingsmethoden des Trainers infrage gestellt", sagte Martinez im Twitch-Stream von Journalist Gerard Romero.

Das sei soweit gegangen, dass sich die Spieler nicht mehr klar gewesen wären, "ob wir uns eigentlich für die Liga oder auf die Tour de France vorbereiten", so Martinez.



Kovac arbeitete zuletzt bei der AS Monaco in der Ligue 1. Nach einer starken Debüt-Saison, in der er aus den in der Saison zuvor noch abstiegsbedrohten Monegassen einen Europapokal-Teilnehmer formte, wurde er zum Jahresbeginn auch im Fürstentum vor die Tür gesetzt. Aktuell kursieren Gerüchte, Kovac sei als Nachfolger von Adi Hütter bei Borussia Mönchengladbach im Gespräch.

