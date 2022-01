FC Bayern München heute, News und Transfers: Real-Gerücht um Tolisso, Ginter beim FCB wohl nicht erste Wahl

Der FC Bayern München am Sonntag (30. Januar). Hier gibt es heute alle Entwicklungen rund um den deutschen Rekordmeister.

Sämtliche News und Gerüchte der vergangenen Tage findet ihr hier:

FC Bayern, Gerücht: Real Madrid an Tolisso dran

Die Zukunft von Corentin Tolisso ist weiter ungewiss. Eigentlich zählte der Franzose, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, schon zu den sicheren Streichkandidaten, mit guten Leistungen in den vergangenen Wochen, spielte er sich jedoch wieder in den Fokus. Auch eine Vertragsverlängerung scheint nun wieder möglich.

Wie die Mundo Deportivo berichtet, hat nun jedoch auch Real Madrid sein Interesse am Mittelfeldspieler hinterlegt. Die Königlichen wollen sich demnach die Vertragslage des Franzosen zu Nutzen machen und ähnlich wie bei David Alaba vorgehen. Der österreichische Verteidiger war vor der Saison ablösefrei in die spanische Hauptstadt gewechselt, nachdem man sich in München auf keinen neuen Vertrag einigen konnte.

Den Bayern soll dieser Umstand auch bekannt sein, weshalb man in den vergangenen Wochen die Bemühungen um Tolisso intensiviert haben soll. Nach Mundo-Deportivo-Informationen soll es für Tolisso auch Angebote aus England und Italien geben.

FC Bayern, News: Choupo-Moting und Kamerun beim Afrika-Cup im Halbfinale

Bayern-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting ist mit Kamerun ins Halbfinale des Afrika-Cups eingezogen. Mit 2:0 (0:0) setzten sich die Gastgeber gegen Gambia durch.

Choupo-Moting kam über die gesamten 90 Minuten nicht zu Einsatz. Im Japoma-Stadion von Douala erzielte Karl Toko Ekambi von Olympique Lyon (50./57.) mit seinem vierten und fünften Turniertreffer die entscheidenden Tore für Kamerun, das letztmals 2017 den Afrika Cup für sich entscheiden konnte.

In der Vorschlussrunde trifft Kamerun auf den Sieger des Viertelfinals zwischen Ägypten und Marokko, die sich am Sonntag (17 Uhr) in Jaunde gegenüberstehen.

FC Bayern, Gerücht: Ginter ist bei den Transfers nur Plan B

Seit knapp einer Woche steht fest: Niklas Süle wird den FC Bayern im Sommer ablösefrei verlassen. Für die Bayern stellt sich nun die Frage nach einen Nachfolger. Dabei fällt auch immer wieder der Name Matthias Ginter. Auch der Gladbacher kann im Sommer ablösefrei wechseln.

Wie Sport1 nun berichtet, ist ein Transfer des deutschen Nationalspielers bei den Bayern derzeit aber kein Thema. Demnach würde der 28-Jährige lediglich in Betracht gezogen werden, wenn die Bemühungen um die bevorzugten Kandidaten erfolglos blieben.

Nach Informationen von GOAL und SPOX bemühen sich die Bayern vornehmlich um Andreas Christensen vom FC Chelsea. Darüber hinaus soll auch dessen Teamkollege Antonio Rüdiger im Kreis der engeren Kandidaten sein.

Neben den Bayern wurde Ginter zuletzt auch bei Inter Mailand gehandelt. Der Verteidiger bevorzugt dem Vernehmen nach ein Wechsel ins Ausland.

FC Bayern, Spielplan: Die kommenden Spiele des FCB