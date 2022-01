Der FC Bayern München am Deadline Day (Montag, 31. Januar). Hier gibt es heute alle Entwicklungen rund um den deutschen Rekordmeister.

Sämtliche News und Gerüchte der vergangenen Tage findet ihr hier:

FC Bayern, News: Bastian Schweinsteiger kann sich Comeback in Fußballbranche vorstellen

Rio-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat seine berufliche Zukunft nach der WM in Katar offen gelassen. "Ich weiß nicht, ob ich bei der ARD weitermache. Mir macht dieser Job sehr viel Spaß, ich bin nahe dran am Fußball. Diese Aufgabe ist eine Herausforderung, meine erste Station in dieser Rolle. Was nach der WM kommt, wird man sehen", sagte der 37-Jährige dem kicker.

Schweinsteiger arbeitet seit Januar 2020 als ARD-Experte. Sein Vertrag läuft nach der WM aus. Schweinsteiger kann sich mittelfristig einen Job bei einem Klub durchaus vorstellen. "Ich sehe mich nahe am Fußball, nahe an den Spielern. Genaue Gedanken habe ich mir noch nicht gemacht", sagte der frühere Bayern-Profi: "Irgendwann will ich wieder ganz nah an einer Mannschaft sein." Allerdings sehe er sich "nicht am Spielfeldrand" als Trainer: "Da bist du 365 Tage gefordert." (SID)

FC Bayern, News - Leroy Sane spricht über Kritik: "Ich kann die Fans verstehen"

Bayern-Offensivmann Leroy Sane hat über die Kritik gesprochen, die er zu Saisonbeginn von den eigenen Fans einstecken musste.

"Ich kann die Fans verstehen", erklärte der 26-Jährige dem kicker: "Sie erwarten Leistung. Wenn die nicht stimmt, sind sie sauer, das ist klar." Man müsse "solche Kritik immer für sich einordnen. Überspitzt gesagt: Spielst du gut, sind alle am Jubeln. Spielst du schlecht, sind alle am Schimpfen."

Sane wurde am 2. Spieltag im Heimspiel gegen den 1. FC Köln (3:2) vom Bayern-Anhang ausgepfiffen. Die Reaktionen haben ihn nicht kalt gelassen, doch er wisse damit umzugehen, betonte er: "Um mich herum kann jeder sagen, was er möchte, im Endeffekt bin ich derjenige, der die Leistung bringen muss."

Seither hat Sane jedoch eine Leistungsexplosion hingelegt. Nach 19 Ligaspielen steht er bislang bei sechs Toren und sieben Assists. In der Königsklasse netzte er fünfmal in sechs Auftritten und bereitete vier weitere Treffer vor.

FC Bayern, News: Talent Taylor Booth wechselt im Sommer zu Utrecht

Der FC Bayern München verliert im Sommer ein weiteres Juwel. Rechtsverteidiger Taylor Booth schließt sich nach der Saison dem niederländischen Klub FC Utrecht an. Das gab der Verein am Sonntag bekannt.

Da der Vertrag des 20-Jährigen im Sommer ohnehin ausläuft, kostet er keine Ablöse. In Utrecht unterschrieb Booth bis 2025. "Es fühlt sich einfach wie der perfekte Schritt für meine Entwicklung an", wird Booth in der Vereinsmitteilung zitiert.

Der US-Amerikaner kam 2019 in den Nachwuchsbereich der Bayern. Ein Jahr später ging es für ihn in die zweite Mannschaft, die er zwischenzeitlich auf Leihbasis Richtung St. Pölten verließ.

In der laufenden Saison kam Booth im Regionalliga-Team des Rekordmeisters 15-mal zum Einsatz (ein Tor, fünf Assists) und durfte beim 12:0-Pokalerfolg in der ersten Runde gegen den Bremer SV 22 Minuten lang bei den Profis mitwirken.



FC Bayern, Spielplan: Die kommenden Spiele des FCB