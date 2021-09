FC Bayern München, News und Gerüchte: Neuhaus spricht über Wechselspekulationen, US-Talent im FCB-Fokus

Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach wurde mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Nun äußert er sich dazu. Alle News zum FCB heute.

FC Bayern, News: Neuhaus spricht über Wechsel-Spekulationen

Der FC Bayern war und ist angeblich an Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach interessiert. Der deutsche Nationalspieler soll die Fohlen nach der laufenden Saison angeblich für 40 Millionen Euro verlassen dürfen.

Die ständigen Gerüchte, die in diesem Jahr auftauchten, nervten Neuhaus. "Ich wollte irgendwann nicht mehr Stellung beziehen", sagte er der Rheinischen Post. "Ich fühle mich wahnsinnig wohl hier in Gladbach. Darum war mir auch klar, dass ich jetzt bleiben werde", erklärte er, warum er den Gladbachern in diesem Sommer treu geblieben ist.

Dass er vor dem Sommer-Transferfenster nicht früher eine klarere Aussage pro Gladbach getroffen hat, würde Neuhaus rückblickend ändern. "Das hätte ich vielleicht etwas früher schon viel klarer sagen können", gestand er.

FC Bayern, Gerücht: US-Talent Ricardo Pepi auf der Bayern-Liste

Ricardo Pepi vom FC Dallas steht beim FC Bayern München weiter auf der Liste der hochinteressanten Spieler. Das behauptet MLS-Experte Jaime Ojeda.

Pepi war im Januar bereits zum Probetraining beim FCB, doch zu einer sofortigen Verpflichtung kam es nicht. Der 18-jährige Stürmer dreht aktuell in der MLS richtig auf und erzielte bislang zwölf Tore in 23 Spielen.

Der FC Bayern hat mit dem FC Dallas eine Kooperation vereinbart, bei der die US-Amerikaner talentierte Spieler nach München schicken können, damit diese sich dort weiterentwickeln. Neben Ricardo Pepi sollen die Münchner auch an Abwehrspieler Justin Che interessiert sein.

FC Bayern, News: Bundesliga-Rekord für Robert Lewandowski

Robert Lewandowski vom FC Bayern München hat mit seinem Tor beim 7:0 gegen den VfL Bochum einen Bundesliga-Rekord aufgestellt. Der Pole traf im 13. Heimspiel in Serie - das war zuvor noch keinem Spieler in der höchsten deutschen Spielklasse gelungen.

"Letztlich ist er immer noch der beste Stürmer der Welt und er wird auch in dieser Saison viele Tore für uns schießen", freute sich Bayern-Trainer Julian Nagelsmann über den Angreifer, der auch in dieser Saison wieder in Top-Form ist.

Die Torschützenliste der Bundesliga führt Lewandowski schon wieder mit sieben Treffern vor Dortmunds Erling Haaland (5) an.

