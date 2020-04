FC Bayern München, News und Gerüchte: Barca beobachtet wohl Coman als Plan B, Hernandez glaubt nicht an Beendigung der Champions League

Barcelona hat wohl ein Auge auf Kingsley Coman geworfen und Lucas Hernandez glaubt nicht an eine Beendigung der Königsklasse. Alle News zum FCB.

Unter der Woche trainierten die Profis des FC Bayern an der Säbener Straße, in der ruht der Ball aufgrund der Coronakrise aber weiterhin.

Während das Spielgeschehen im deutschen Oberhaus im Mai mit Geisterspielen zurückkehren könnte, rechnet FCB-Verteidiger Lucas Hernandez nicht damit, dass die in diesem Jahr zu Ende gespielt wird.

Willy Sagnol verrät derweil, dass der FC Bayern 2011 einen Transfer von Raphael Varane ablehnte.

Außerdem beobachtet der wohl Kingsley Coman als mögliche Alternative, sollte ein Transfer von Neymar oder Lautaro Martinez nicht realisierbar sein.

FC Bayern: Barcelona beobachtet wohl Kingsley Coman als Alternative zu Neymar und Lautaro Martinez

Der FC Barcelona hat angeblich ein Auge auf Flügelspieler Kingsley Coman vom FC Bayern München geworfen. Wie die katalanische Zeitung Sport berichtet, stellt der Franzose eine Alternative dar, sollten die Bemühungen um PSG-Star Neymar und Lautaro Martinez von scheitern.

So gelten die beiden Angreifer weiterhin als oberste Transferziele der Blaugrana. Mögliche Verhandlungen mit Coman hingen deshalb zunächst vom Ausgang der Gespräche mit Inter und ab. Die mögliche Ablösesumme für den 23-Jährigen beziffert Sport dabei auf 60 Millionen Euro.

Bayern München: Lucas Hernandez glaubt nicht an eine Beendigung der Champions League

Bayern Münchens Verteidiger Lucas Hernandez hält die Beendigung der Champions League in Zeiten der Coronakrise für unwahrscheinlich. "Man muss realistisch sein, in diesen Zeiten ist es unmöglich, die Champions League zu beenden. Insbesondere wenn die heimischen Ligen auf jeden Fall beendet werden sollen", sagte der Franzose im Gespräch mit L'Equipe.

Die aktuell getroffenen Maßnahmen könne er zudem nachvollziehen. "Klar finde ich die Zeit lang, wie viele. Ich denke vor allem an die, die der Krankheit gegenüberstehen. Wir müssen die Einschränkungen absolut respektieren", sagte Hernandez. Er selbst habe zwar "unglaublich viel Lust", wieder auf dem Platz zu stehen, betonte aber, dass "vor dem Fußball die Menschenleben stehen". Und schob nach: "Wir müssen solidarisch sein."

Willy Sagnol: FC Bayern lehnte Raphael Varane 2011 ab

Der FC Bayern München hätte wohl den späteren Weltmeister Raphael Varane von Real Madrid im Jahr 2011 verpflichten können, lehnte dies jedoch ab. Das verriet Ex-FCB-Verteidiger Willy Sagnol, der den Innenverteidiger damals empfahl.

In der französischen Sport-Sendung "L'After Foot" des Senders RMC Sport verriet Sagnol, der einst selbst für den FC Bayern spielte und nach seiner Karriere als Scout tätig war, dass er 2011 auf Varane aufmerksam gemacht wurde. "Als ich bei Bayern war, hat mich eines Tages ein Freund angerufen und mir gesagt, 'Du musst dir unbedingt in Lens einen super interessanten jungen Spieler anschauen'", berichtete Sagnol.

Da Sagnol gute Kontakte zu Lens hatte, verabredete er bereits innerhalb von zwei Tagen mögliche Bedingungen für einen Transfer des Abwehrspielers: eine Ablöse in Höhe von "vier bis fünf Millionen Euro" plus ein Freundschaftsspiel gegen den FC Bayern, dessen Erlöse an die Franzosen gegangen wären.

Die Bayern-Verantwortlichen allerdings winkten ab: "Mir wurde von der sportlichen Leitung gesagt, dass dies immer noch ein wenig teuer war für einen 18 Jahre alten Spieler. Zwei Monate später ging er dann für zehn Millionen zu ", ergänzte Sagnol.

Robert Lewandowski zeigt smoothe Dance-Moves auf TikTok

