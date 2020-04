FC Bayern München, News und Gerüchte: Demichelis verrät einflussreichste Trainer, Lewandowski beweist Tanz-Talent

Martin Demichelis arbeitet als U19-Trainer beim FC Bayern. Nun erzählte er, wer ihn besonders beeinflusste. Außerdem: Lewy beweist Tanz-Talent.

Unter der Woche trainierten die Profis des FC Bayern an der Säbener Straße, in der ruht der Ball aufgrund der Coronakrise aber weiterhin.

Robert Lewandowski nutzte die Pause, um zu zeigen, dass er nicht nur ein hervorragender Angreifer, sondern auch ein begnadeter Tänzer ist.

Zudem: U19-Trainer Martin Demichelis verriet im Gespräch mit Sport1, welche Trainer ihn auf seinem Weg ganz besonders beeinflussten.

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München heute am Ostersonntag!

FC Bayern - Martin Demichelis verrät: "Ich liebe van Gaals Philosophie"

Bayerns U19-Coach Martin Demichelis hat verraten, welche Trainer ihn während seiner Karriere geprägt haben.

"Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich die Möglichkeit hatte, unter vielen guten Trainer spielen zu dürfen", sagte er im Gespräch mit Sport1 und führte aus: "Unter Pellegrini habe ich sieben Jahre trainiert. Er war ein sehr wichtiger Mann in meiner Karriere und natürlich habe ich viel von ihm gelernt. Seine Philosophie war der von Guardiola immer sehr ähnlich, er wollte immer Dominanz. Magath war ein harter Trainer. Von ihm habe ich gelernt, dass es ohne Disziplin keinen Erfolg gibt."

Vor allem Louis van Gaal erhielt ein Sonderlob von dem Argentinier: "Von van Gaal lernte ich, wie wichtig Kontrolle, Passspiel und die Bewegung des Balls ist. In den anderthalb Jahren, in denen ich mit ihm zusammengearbeitet habe, gab es nicht eine Übung ohne Ball. Ich liebe diese Philosophie."

Robert Lewandowski zeigt smoothe Dance-Moves auf TikTok

Was macht Robert Lewandowski eigentlich in der fußballfreien Zeit? Er feilt an seinen Tanzskills. Den lässigen "Toosie Slide" gibt's hier: