FC Bayern München, News und Gerüchte: Robben-Familie war in Quarantäne, Nübel-Wechsel mit Verspätung?

Alexander Nübel könnte offenbar erst nach 1. Juli beim FC Bayern aufschlagen, Arjen Robbens Familie war in Quarantäne. Alle FCB-News.

Beim FC Bayern findet - zumindest in abgespeckter Form - das Training seit einigen Tagen wieder unter freiem Himmel an der Säbener Straße statt, am Donnerstag wird Thomas Müller erstmals nach seiner Vertragsverlängerung via Cyber-Konferenz zu den Journalisten sprechen.

Indes hat Durchstarter Alphonso Davies erklärt, dass der FCB seiner Meinung nach die Qualität für den großen Wurf in der hat.

Außerdem: Nübel-Berater Alexander Backs spricht über einen möglichen längeren Verbleib seines Klienten auf Schalke - und Arjen Robben verrät, dass er und seine Familie in Corona-Quarantäne waren.

FC Bayern: Verschiebt sich der Transfer von Alexander Nübel?

Durch die neue FIFA-Richtlinie, dass Verträge bis zum Saisonende gehen und nicht bis maximal zum 30. Juni 2020, droht sich auch der feststehende Wechsel von Torhüter Alexander Nübel von Schalke 04 an die Isar zu verschieben.

Sollte die -Saison 2019/20 doch erst über den Juni hinaus ein Ende finden, müsste Nübel somit weiter für Schalke 04 zur Verfügung stehen. Wie der kicker berichtet, wäre somit lediglich ein Wechsel im Einvernehmen beider Klubs möglich. "Bestünde Bayern darauf, dass Alex seinen Dienst zum 1. Juli antritt, müssten sie mit Schalke reden", erklärte Nübels Berater Stefan Backs dem Magazin.

Zudem deutete er an, dass Nübel im Falle eines längeren Verbleibs auf Schalke auch Gehaltseinbußen hinnehmen müsse, da er in München ab Juli eigentlich besser verdienen würde als aktuell. Allerdings "müssten wir uns darüber unterhalten", wie der Berater ergänzte.

Aus Sicht des FC Bayern wäre ein vorzeitiger Nübel-Wechsel allerdings nicht unbedingt notwendig, schließlich stehen mit Sven Ulreich, Ron-Thorben Hoffmann und Christian Früchtl genügend Ersatzleute für Stammkeeper Manuel Neuer im Kader des Rekordmeisters.

Bayern-Legende Robben und Familie waren nach Corona-Fall in Quarantäne

Im engsten Familienkreis des ehemaligen niederländischen Stars Arjen Robben ist es zu einer Infektion mit dem Coronavirus gekommen. Seine Frau Bernadien sei positiv getestet worden, sagte der 36-Jährige in der neuesten Ausgabe des "FC Bayern Podcast". Der einstige Angreifer von Bayern München, seine Frau und die drei Kinder hätten anschließend strikte Quarantäne halten müssen.

"Zum Glück hat sie sich wieder erholt, aber es war nicht schön. Bei ihr war das Schlimmste der Druck auf der Brust, sie hatte Probleme beim Atmen", sagte Robben: "Komischerweise wurden ich und meine Kinder negativ getestet, aber vielleicht waren wir schon vorher dran und haben es nicht bemerkt."

Freunde hätten die Familie in dieser Zeit unterstützt, die Einkäufe übernommen und wären mit dem Hund spazieren gegangen. Robben warnte zudem davor, das Virus zu unterschätzen. "Am Anfang haben es die Leute nicht ernst genommen, aber ich hoffe, dass es jetzt alle kapiert haben", sagte der Niederländer.

FC Bayern: Alphonso Davies glaubt an Chancen auf den Champions-League-Titel

Alphonso Davies hat sich mit Blick auf einen möglichen Erfolg in der Champions League zuversichtlich gezeigt.

"Ich habe das Gefühl, dass wir mit der Qualität die Champions League gewinnen können", sagte der Kanadier im Gespräch mit ESPN. Vor der Corona-Pause hatte der deutsche Rekordmeister im Achtelfinale der Königsklasse den an der Stamford Bridge mit 3:0 bezwungen.