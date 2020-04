FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB will wohl Preis für Perisic drücken, Wende bei Havertz?

Der FC Bayern möchte offenbar Ivan Perisic fest verpflichten. Dabei verusucht man jedoch angeblich, den Preis zu drücken. Alle FCB-News.

Beim FC Bayern findet - zumindest in abgespeckter Form - das Training seit einigen Tagen wieder unter freiem Himmel an der Säbener Straße statt. Während der Spielbetrieb in der ruht, wird beim Rekordmeister bereits am Kader für die kommende Saison gearbeitet.

Eine wichtige Personalie ist Inter-Leihgabe Ivan Perisic. Die Münchner wollen den ehemaligen Wolfsburger wohl im Sommer fest unter Vertrag nehmen. Dabei versuchen die Bayern-Bosse jedoch weiterhin den Preis für den Flügelspieler zu drücken.

Derweil könnt es im Werben um Leverkusens Kai Havertz zu einer Wende kommen. Außerdem: Nübel-Berater Alexander Backs spricht über einen möglichen längeren Verbleib seines Klienten auf Schalke - und Leipzig-Boss Mintzlaff macht sich keine Sorgen um einen Verbleib von Bayern-Kandidat Timo Werner.

FC Bayern will angeblich Preis für Ivan Perisic drücken

Der möchte offenbar Leihspieler Ivan Perisic von fest verpflichten. Das berichtet die Sport Bild. Dabei versuchen die Münchner jedoch angeblich die Ablösesumme für den Kroaten zu drücken.

So verfügt der Rekordmeister zwar über eine Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro, dem Bericht zufolge möchte man jedoch nur 15 Millionen Euro Ablöse für Perisic auf den Tisch legen. Die Nerazzurri bestehen jedoch wohl auf die vereinbarte Summe.

Erst im vergangenen Sommer wechselte Perisic auf Leihbasis nach München. Seitdem stand der ehemalige Dortmunder in 22 Pflichtspielen auf dem Platz und war dabei an 13 Toren direkt beteiligt.

FC Bayern München - Thomas Müller gesteht: Habe an Abschied gedacht

Bericht: Kai Havertz will angeblich doch zum FC Bayern

Mittelfeld-Juwel Kai Havertz von Bayer Leverkusen soll angeblich an einem Wechsel zum FC Bayern München interessiert sein. Das berichtet Sky und widerspricht damit einem Bericht des kicker, wonach der 20-Jährige von der Ellenbogengesellschaft beim Rekordmeister abgeschreckt worden sei.

Den Sky-Informationen zufolge habe es in den vergangenen Wochen Kontakt zwischen dem FCB und Leverkusen gegeben. Bayern-Trainer Hansi Flick gilt als Fan des Nationalspielers, Havertz wird seit Monaten mit einem Transfer in die bayrische Landeshauptstadt in Verbindung gebracht.

Timo Werner zum FC Bayern? RB Leipzigs Oliver Mintzlaff ist "tiefenentspannt"

Geschäftsführer Oliver Mintzlaff vom Bundesligisten RB Leipzig nimmt die immer wieder aufkommenden Wechselgerüchte um Top-Torjäger Timo Werner gelassen. "Ich bin tiefenentspannt, was Werner angeht", sagte der 44-Jährige bei Sky.

Mintzlaff führte weiter aus: "Er hat bislang nicht signalisiert, über die Saison hinaus bleiben zu wollen, aber das muss er auch nicht. Er hat Vertrag bis 2023."

Gerüchten zufolge soll Rekordmeister Bayern München und insbesondere dessen Trainer Hansi Flick ein Auge auf den Nationalspieler geworfen haben. Bislang sei aber noch kein Klub mit einem Angebot an die Sachsen herangetreten, erklärte Mintzlaff. Klar sei auf jeden Fall, dass RB seine Spieler "nicht deutlich unter Wert verkaufen" werde.

FC Bayern: Verschiebt sich der Transfer von Alexander Nübel?

Durch die neue FIFA-Richtlinie, dass Verträge bis zum Saisonende gehen und nicht bis maximal zum 30. Juni 2020, droht sich auch der feststehende Wechsel von Torhüter Alexander Nübel von Schalke 04 an die Isar zu verschieben.

Sollte die Bundesliga-Saison 2019/20 doch erst über den Juni hinaus ein Ende finden, müsste Nübel somit weiter für Schalke 04 zur Verfügung stehen. Wie der kicker berichtet, wäre somit lediglich ein Wechsel im Einvernehmen beider Klubs möglich. "Bestünde Bayern darauf, dass Alex seinen Dienst zum 1. Juli antritt, müssten sie mit Schalke reden", erklärte Nübels Berater Stefan Backs dem Magazin.

Zudem deutete er an, dass Nübel im Falle eines längeren Verbleibs auf Schalke auch Gehaltseinbußen hinnehmen müsse, da er in München ab Juli eigentlich besser verdienen würde als aktuell. Allerdings "müssten wir uns darüber unterhalten", wie der Berater ergänzte.

Aus Sicht des FC Bayern wäre ein vorzeitiger Nübel-Wechsel allerdings nicht unbedingt notwendig, schließlich stehen mit Sven Ulreich, Ron-Thorben Hoffmann und Christian Früchtl genügend Ersatzleute für Stammkeeper Manuel Neuer im Kader des Rekordmeisters.