FC Bayern München, News und Gerüchte: Arsenal will Thiago, Pavard gegen PSG wohl auf der Bank - alle Informationen zum FCB heute

Wird Thiago ein Gunner? Und steht Benjamin Pavard gegen PSGs Angriffsmaschinerie in der Startformation? Alle FCB-News heute.

Der greift nach dem Triple: Am Sonntagabend trifft der deutsche Rekordmeister im Finale der auf den französischen Top-Klub PSG. Hier gibt's alle Infos zur Übertragung des mit Spannung erwarteten Endspiels.

Personell kann Bayern-Trainer Hansi Flick dabei wohl aus dem Vollen schöpfen: Jerome Boateng hat seine Blessur aus dem Halbfinale gegen Olympique Lyon ( 3:0) überwunden und auch Benjamin Pavard steht nach überstandener Verletzungspause erneut im Kader.

In die Vorbereitungen auf das Endspiel der Königsklasse in Lissabon platzt eine Neuigkeit zu Thiago. Der angeblich wechselwillige Spanier soll bei einem weiteren englischen Top-Klub im Gespräch sein.

Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FC Bayern München am Sonntag.

FC Bayern München vs. PSG ( ): So wird das Champions-League-Finale übertragen

Endspiel in der UEFA Champions League: Der FC Bayern München trifft auf den französischen Serienmeister PSG (Paris Saint-Germain). Das Spiel wird heute um 21 Uhr in Lissabon angepfiffen.

Bericht: Auch Arsenal will Bayern-Star Thiago

Nach dem meldet offenbar ein zweiter Premier-League-Verein Interesse an Thiago an: Die englische Daily Mail berichtet, dass auch der über eine Verpflichtung des 29-Jährigen nachdenkt. Haken an der Sache: Auch die Gunners sind nicht gewillt, eine Ablöse in Höhe von etwa 30 Millionen Euro für den spanischen Nationalspieler hinzublättern. Diese Summe soll der FCB allerdings bei einem Transfer zur kommenden Spielzeit fordern.

Thiagos Vertrag an der Säbener Straße läuft 2021 aus. Nachdem er das Angebot zu einer vorzeitigen Verlängerung abgelehnt hat, mehren sich seit Wochen die Anzeichen für einen Wechsel in diesem Sommer. Vor allem Liverpool wird dabei als möglicher neuer Klub des Mittelfeldspielers genannt.



Bild: Getty Images



2013 war Thiago für 25 Millionen Euro Ablöse vom nach München gewechselt. Mit den Roten gewann er unter anderem sieben Meisterschaften in der und viermal den .

FC Bayern: Pavard gegen PSG wohl auf der Bank, Boateng ist fit

Rechtsverteidiger Benjamin Pavard vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München wird im Finale der Champions League wohl kein Comeback in der Startelf feiern. "Da habe ich noch nicht vollstes Vertrauen", sagte Trainer Hansi Flick vor dem Endspiel gegen Paris Saint-Germain am Sonntag, dass Pavard "zu 100 Prozent dabei sein kann".

Pavard hatte sich vor drei Wochen eine Bandverletzung an der linken Fußwurzel zugezogen und beim 3:0 im Halbfinale gegen mit einem Kurzeinsatz seine Rückkehr gefeiert. "Ich weiß, dass er uns guttut mit seiner Präsenz und Einstellung", sagte Flick über den französischen Weltmeister.

Auch bei Jerome Boateng müsse er das Abschlusstraining am Samstag abwarten. Der Innenverteidiger musste beim 3:0 im Halbfinale gegen Olympique Lyon in der Pause wegen muskulärer Probleme ausgewechselt werden. Genauso wie bei Pavard werde sich Flick nach dem Training "Gedanken machen" und mit seinem Team eine Entscheidung treffen.

In den beiden K.o.-Spielen in Lissabon spielte Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger, der 25-Jährige erwarte keine Veränderungen. "Ich gehe davon aus, dass es die Rechtsverteidiger-Position sein wird", sagte Kimmich am Samstag.

Max Kruse stichelt gegen die DFL und den FC Bayern München

Max Kruse vom 1. FC hat in seiner Instagram-Story einen Seitenhieb in Richtung der DFL und des FC Bayern München veröffentlicht. Dem Neuzugang scheint es nicht zu passen, dass der FCB nun doch den Auftakt in die neue Bundesligasaison bestreiten wird.

Bei der Spielplanveröffentlichung kündigte die DFL erst an, dass die geplante Auftaktpartie des FC Bayern verlegt würde, sollte der FCB wie nun passiert ins Champions-League-Finale einziehen. Am Freitag dagegen verkündete die Liga, dass die Bayern ihr Anliegen erklärt hatten, "als aktueller Titelträger traditionell den Auftakt der Spielzeit zu bestreiten und dafür auf zusätzliche Vorbereitungszeit vor dem 1. Spieltag zu verzichten".

Max Kruse, meine Damen und Herrn. Schon jetzt wieder eine Beteicherung für die Bundesliga. #wunschkonzert pic.twitter.com/t8kFwRg8BT — 𝗞𝗹𝗮𝗮𝘀 𝗥𝗲𝗲𝘀𝗲 (@Sportkultur) August 21, 2020

FC Bayern: PSG ist wohl scharf auf Benjamin Pavard

Frankreichs Meister Paris Saint-Germain zeigt Interesse an Bayern Münchens Abwehrspieler Benjamin Pavard. PSG, pikanterweise der Gegner des FCB im Finale der Champions League am Sonntagabend (21 Uhr im LIVE-TICKER), wolle die vielseitige Defensivkraft zur kommenden Spielzeit verpflichten, schreibt die renommierte L'Equipe .

Bayern verlange für Pavard eine Ablöse in Höhe von 45 Millionen Euro, heißt es weiter. Der 24-Jährige steht beim deutschen Rekordmeister noch bis 2024 unter Vertrag. Für ihn hatten die Münchner vor gut einem Jahr 35 Millionen Euro Ablöse an den überwiesen.



Bild: Imago Images

Hinter Pavard liegt eine starke FCB-Debütsaison, in der auf Anhieb zur Stammkraft wurde und in der Regel als Rechtsverteidiger auflief. Eine Position, auf der auch bei PSG mit Thilo Kehrer aktuell ein gelernter Innenverteidiger spielt. Paris hat dort spätestens seit dem ablösefreien Abgang des belgischen Nationalspielers Thomas Meunier zu Borussia Dortmund Bedarf.

Neu sind die Gerüchte um ein grundsätzliches PSG-Interesse an Pavard nicht. Spekulationen darum tauchten bereits Ende Juli erstmals auf.