FC Bayern München, News und Gerüchte: Sechs Spieler nach dem Finale der Champions League weg? Alle Informationen zum FCB heute

Der FC Bayern München steht im Finale der Champions League. Anschließend könnten gleich sechs Spieler den Klubs verlassen. Alle FCB-News heute.

Mit 3:0 setzte sich der am Mittwochabend gegen durch und machte damit den Einzug in das Finale der perfekt. Dort wartet nun am Sonntag PSG ( ). Hier gibt's alle Infos zur Übertragung.

Nach dem Endspiel könnten den Rekordmeister gleich sechs Akteure verlassen. David Alaba wird jedoch wohl nicht zu den Abgängen gehören. So ist Oliver Kahn zuversichtlich, mit dem Österreicher verlängern zu können.

Derweil lobte Ralf Rangnick den FC Bayern und bezeichnete dabei Leon Goretzka als "besten Box-to-Box-Spieler der Welt".

Alle News und Gerüchte zum FC Bayern München am Freitag. Hier gibt's alle neuesten Infos rund um den FCB, ehe am Wochenende das Champions-League-Finale ansteht.

Alle FCB-News der vergangenen Tage findet Ihr hier:

FC Bayern München vs. Olympique Lyon im Halbfinale der Champions League

FC Bayern - Oliver Kahn: "Bin sehr optimistisch, David Alaba halten zu können"

FC Bayern München: Sechs Spieler nach dem Champions-League-Finale weg?

Am Sonntag steigt das mit Spannung erwartete Finale der Königsklasse zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München. Für sechs Spieler beim deutschen Rekordmeister könnte die Partie im Estadio da Luz zugleich zum Abschluss einer Abschiedstournee werden.

Die Rede ist einerseits von den ausgeliehenen Alvaro Odriozola (24), Philippe Coutinho (28) und Ivan Perisic (31), die zu ihren Klubs zurück müssen. Bei Letzterem steht jedoch noch nicht fest, ob die Bayern ihn nicht doch noch fest verpflichten.

Desweiteren stehen mit Sven Ulreich (32), Thiago (29) und Javi Martinez (31) drei weitere Akteure aus dem Profikader des Rekordmeisters vor dem Abschied.

Bild: Getty Images

Hier ein Überblick über den Status quo bei den jeweiligen Abschiedskandidaten:

Odriozola: Kehrt definitiv zu zurück und soll bei den Spaniern ab der neuen Spielzeit wieder die Rolle des Backups von Rechtsverteidiger Dani Carvajal (28) einnehmen.

Kehrt definitiv zu zurück und soll bei den Spaniern ab der neuen Spielzeit wieder die Rolle des Backups von Rechtsverteidiger Dani Carvajal (28) einnehmen. Coutinho: Wie bei Odriozola machten die Bayern keine Anstalten, den Spielmacher fest zu verpflichten. Bei Barca hat der Brasilianer wohl auch keine Zukunft mehr, wenngleich sich Neu-Coach Ronald Koeman (57) noch nicht für oder gegen ihn ausgesprochen hat. Ein Abnehmer, der neben einer üppigen Ablöse auch Coutinho ein vergleichbar hohes Gehalt wie in Barcelona bieten kann, ist bislang noch nicht in Sicht.

Wie bei Odriozola machten die Bayern keine Anstalten, den Spielmacher fest zu verpflichten. Bei Barca hat der Brasilianer wohl auch keine Zukunft mehr, wenngleich sich Neu-Coach Ronald Koeman (57) noch nicht für oder gegen ihn ausgesprochen hat. Ein Abnehmer, der neben einer üppigen Ablöse auch Coutinho ein vergleichbar hohes Gehalt wie in Barcelona bieten kann, ist bislang noch nicht in Sicht. Perisic: Bayern-Trainer Hansi Flick (55) gilt als großer Fan des Kroaten, der zuletzt mit starken Leistungen zu überzeugen wusste, und wünscht sich ohnehin noch einen vierten Flügelspieler im Kader. Problem: Inter soll mittlerweile über 20 Millionen Euro für Perisic verlangen. Nach dem CL-Finale sollen Gespräche stattfinden.

Bayern-Trainer Hansi Flick (55) gilt als großer Fan des Kroaten, der zuletzt mit starken Leistungen zu überzeugen wusste, und wünscht sich ohnehin noch einen vierten Flügelspieler im Kader. Problem: Inter soll mittlerweile über 20 Millionen Euro für Perisic verlangen. Nach dem CL-Finale sollen Gespräche stattfinden. Ulreich: Hat nach der Ankunft von Alexander Nübel (23) keine Perspektive mehr als Nummer zwei und sucht nach einem neuen Klub. Die Optionen und Schalke 04 sind aber vorerst vom Tisch.

Hat nach der Ankunft von Alexander Nübel (23) keine Perspektive mehr als Nummer zwei und sucht nach einem neuen Klub. Die Optionen und Schalke 04 sind aber vorerst vom Tisch. Thiago: Will nach seiner gescheiterten Vertragsverlängerung noch einmal eine neue Herausforderung annehmen und ist sich angeblich mit dem einig. Zwischen den Klubs herrscht dem Vernehmen nach aber noch reichlich Gesprächsbedarf, da die Reds nicht bereit scheinen, die vom FCB geforderten 30 Millionen Euro für den spanischen Nationalspieler auf den Tisch zu legen.

Will nach seiner gescheiterten Vertragsverlängerung noch einmal eine neue Herausforderung annehmen und ist sich angeblich mit dem einig. Zwischen den Klubs herrscht dem Vernehmen nach aber noch reichlich Gesprächsbedarf, da die Reds nicht bereit scheinen, die vom FCB geforderten 30 Millionen Euro für den spanischen Nationalspieler auf den Tisch zu legen. Martinez: Knipste schon beim letzten Spiel in der Allianz Arena vermeintliche Abschiedsfotos, möchte sich nach Informationen von Goal und SPOX aber erst nach dem CL-Finale offiziell zu seiner Zukunft äußern. Hat Angebote aus seiner spanischen Heimat und anderen europäischen Ländern, aber auch Übersee-Ligen vorliegen. Eine Rückkehr zu seinem Ex-Klub scheint nach wie vor schwierig, da die Basken nicht ansatzweise das aktuelle Gehalt von Martinez stemmen können.

FC Bayern: Rangnick schwärmt von Goretzka als "besten Box-to-Box-Spieler der Welt"

Ralf Rangnick hat die Leistung des FC Bayern München beim Champions-League-Finalturnier in Lissabon in einem Gastbeitrag im kicker gewürdigt und dabei besonders die Rolle von Leon Goretzka in einer Mannschaft mit "erfahrenen Spielern auf Top-Niveau" und "jungen Klasseleuten" hervorgehoben .

"So wie er zuletzt gespielt hat, ist er für mich aktuell der beste Box-to-Box-Spieler der Welt", schrieb Rangnick in dem in der Donnerstagsausgabe erschienenen Gastbeitrag. Der FC Bayern sei im Finale gegen PSG am Sonntag (ab 21 Uhr im LIVE-TICKER ) "Favorit und derzeit das Maß aller Dinge".

Bild: Getty Images

Bayern-Schlitzohr Serge Gnabry im Robben-Modus: "Die Rückschläge haben ihn geformt"

Serge Gnabry strafte einen Ex-Coach Lügen. Dabei hätte ein Anruf bei Strely Mamba gereicht, um mehr über das Potenzial des Schwaben zu erfahren.

Bild: Imago Images

FC Bayern München: Alphonso Davies wollte das Trikot von Lionel Messi - Barca-Star lehnte ab

Linksverteidiger Alphonso Davies vom FC Bayern München hat verraten, dass er nach dem CL-Halbfinale gegen den nach dem Trikot von Superstar Lionel Messi gefragt hat. Der Trikottausch kam jedoch nicht zustande.

"Ich habe danach gefragt, aber er war doch etwas verärgert [aufgrund des Ergebnisses]", sagte der Kanadier im Interview mit BT Sport und schob diesbezüglich nach: "Es ist okay, das nächste Mal hoffentlich."

Im Duell zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem spanischen Top-Klub hatte sich Davies zuvor beim 8:2-Erfolg der Münchner klar durchgesetzt, während Messi eher blass geblieben war.



Bild: Getty / Goal

FC Bayern München: Start verschoben, Dortmund und Gladbach eröffnen -Saison

Die Triple-Jäger von Rekordmeister Bayern München werden nach ihrem Einzug ins Finale der Champions League doch nicht das Eröffnungsspiel der Fußball-Bundesliga austragen. Der Auftakt des Double-Siegers aus München gegen Schalke 04 wird um drei Tage auf den 21. September (Montag) verschoben. Stattdessen werden Vizemeister und am 18. September das Auftaktspiel der 58. Saison in der höchsten Spielklasse bestreiten.

Das hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) vor knapp zwei Wochen bei ihrer Präsentation der Spielpläne für die Bundesliga und bekannt gegeben. Wegen der Corona-Pandemie war der Saisonstart vom 21. August um vier Wochen verschoben worden. Die vergangene Spielzeit war wegen einer neunwöchigen Zwangspause erst am 27. Juni beendet worden.

Der Supercup zwischen den Bayern und dem BVB wird am 30. September ausgetragen, das DFB-Pokalendspiel steigt am 13. Mai 2021 und damit schon vor dem Bundesligafinale (22. Mai).

Quelle: SID