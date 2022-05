FC Bayern München heute, News und Gerüchte: Hudson-Odoi könnte wieder ein Thema werden, Musiala lobt den BVB

Der FC Bayern München heute am Freitag vor dem letzten Bundesliga-Spiel der Saison. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am 13. Mai.

Und alles, was es in den vergangenen Tagen bereits gab, könnt Ihr hier nachlesen.

FC Bayern, Gerücht: Wird Callum Hodson-Odoi wieder zum Thema?

Nachdem beim FC Bayern mehr oder weniger klar ist, dass Robert Lewandowski nicht mehr lange in München bleibt, schießen die Gerüchte um mögliche Neuzugänge für die Offensive aus allen Rohren. Die Münchener tz bringt dabei wieder mal den Namen Callum Hudson-Odoi ins Gespräch.

Der Engländer ist gefühlt seit der Ankunft von Hasan Salihamidzic beim FC Bayern ständig im Gespräch, doch zu einem Transfer ist es nie gekommen. Die tz schreibt, dass die Bayern den Markt nach Offensivspielern beobachten und Hudson-Odoi nach wie vor beim FCB gehandelt wird.

Allerdings schreibt die Zeitung auch, dass ein Wechsel eher unwahrscheinlich ist, weil der 21-Jährige noch Vertrag bis 2024 hat und finanziell schwer zu stemmen wäre. Vielleicht helfen die guten Kontakte, die Salihamidzic zum Management des Engländers laut tz hat.

FC Bayern, News: Salihamidzic stärkt Sane den Rücken

Bei der Übergabe der Meisterschale vermisste man Leroy Sane. Die Abwesenheit lag aber nicht an einer Lustlosigkeit des Offensivspielers, sondern an einem Magen-Darm-Infekt, der Sane zum Verbleib in den eigenen vier Wänden zwang. Nun ist Sane aber wieder fit und soll zum Saisonabschluss beim VfL Wolfsburg wieder im Kader stehen. Möglicherweise dann auch einen finalen Einsatz der laufenden Saison absolvieren.

Keine Gedanken beim FC Bayern verschwendet man darüber, dass es überhaupt sein letzter Einsatz in München werden kann. Trotz abfallender Leistungen und erneuter Kritik in der Rückrunde genießt Sane beim Rekordmeister volles Vertrauen. "Wir glauben total an Leroy, er hat großes Potenzial", erklärte Hasan Salihamidzic in der tz: "Das haben wir auch ihm und seinen Beratern in vielen Gesprächen gesagt. Er war auf einem sehr, sehr guten Weg, aber klar: Er weiß auch, dass es in den letzten Wochen und Monaten nicht so gut war." Dennoch sei Sane "ein wirklich guter Junge".

In der fast abgelaufenen Saison schoss Sane sieben Tore in 31 Ligaspielen und brachte es auf sieben Vorlagen. In der Champions League lag die Quote bei sechs Toren und sechs Vorlagen in zehn Spielen. Von einer schwachen Saison kann keine Rede sein, aber Sane hat sicherlich Potenzial für mehr.

FC Bayern, News: Musiala lobt den BVB

Bayern-Mittelfeldspieler Jamal Musiala hat den BVB für seine Einkäufe zur kommenden Saison gelobt. "Sie sind stärker geworden, das kann man schon sagen", sagte Musiala in einem Interview mit Sky mit Hinblick auf die BVB-Neuzugänge Karim Adeyemi, Niklas Süle und Nico Schlotterbeck.

Musiala erklärte aber auch: "Wir werden aber mit dem gleichen Selbstbewusstsein in die neue Saison gehen, nicht mit Angst. Wir machen einfach unser Ding. Wir schauen nicht auf die anderen. Aber es wird Spaß machen, wenn die Konkurrenz größer wird. Ich freue mich drauf."

Während er seiner eigenen Saisonleistung die "Note 3" geben würde, äußerte der 19 Jahre alte Offensivspieler seine Bedenken über die Leistungen in der fast abgelaufenen Saison: "Wir sind alle enttäuscht darüber, wie es für uns in den beiden Pokalwettbewerben ausgegangen ist. Trotzdem haben wir den Kopf in der Bundesliga nie hängen lassen. Wir haben von uns allen mehr erwartet. Nächste Saison werden wir angreifen."

