FC Bayern heute, News und Gerüchte: Altintop rechnet mit Lewandowski-Abgang

Der FC Bayern München heute am Sonntag, vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am 8. Mai.

FC Bayern, News: Altintop rechnet mit Lewandowski-Abgang im Sommer

Hamit Altintop, ehemaliger Spieler des FC Bayern München, rechnet mit einem Abschied von Robert Lewandowski nach der Saison. "Ich kann mir gut vorstellen, dass sie Lewandowski im Sommer abgeben", sagte er Sky.

Der Vertrag des Polen läuft noch bis 2023, sodass die Bayern, falls der Stürmer nicht verlängert, nur noch in diesem Sommer eine ordentliche Ablösesumme für ihn erzielen könnten.

Für diesen Fall ist Bayern nach Ansicht von Altintop aber gut gerüstet, denn der Klub habe "mit Sicherheit schon ein, zwei gute Alternativen in der Hinterhand", wie er sagte.

Ein Abschied vom Top-Stürmer wäre für Altintop ein Zeichen für einen großen Umbruch. "Ich war schon immer ein Befürworter von neuen, hungrigen Spielern, die dann die Aufgabe erfüllen können", sagte Altintop.

FC Bayern, News: Magath erklärt seine Bayern-Vorwürfe

Felix Magath, Cheftrainer von Hertha BSC, hat die am vergangenen Wochenende erhobenen Vorwürfe gegen den FC Bayern München präzisiert. Magath hatte nach der Bayern-Niederlage in Mainz angefasst reagiert: "Ich weiß nicht, warum eine Mannschaft sagen kann 'Ne, wir spielen die Saison nicht bis zum Ende, wir machen drei Wochen vorher Schluss'", hatte er in Richtung des FCB gesagt.

An diesem Wochenende bekommen es die Bayern mit dem VfB Stuttgart und damit erneut mit einem direkten Konkurrenten der Berliner im Abstiegskampf zu tun. "Ich habe nur laut gedacht, dass es nicht so in Ordnung ist, wenn man die letzten Spiele nicht mehr mitspielen will, sondern nutzen will, um irgendwas zu experimentieren", sagte Magath nun bei Sky.

Er machte damit klar, dass ihm mögliche Umstellungen beim FCB, der bereits als Meister feststeht, nicht gefallen.

FC Bayern, Gerücht: Sane fehlt gegen Stuttgart

Leroy Sane steht Bayern-Trainer Julian Nagelsmann im letzten Heimspiel der Saison gegen den VfB Stuttgart wohl nicht zur Verfügung.

Nach Angaben der Bild ist der Flügelspieler erkältet und fällt deshalb aus. Er hatte bereits das Abschlusstraining am Freitag deshalb verpasst.

