FC Bayern München heute, News und Gerüchte: Salihamidzic schließt Haaland-Transfer aus, Neuer spricht über Vertragsverlängerung - alles zum FCB

Der FC Bayern München heute am Montag, einen Tag nach dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am 9. Mai.

Und alles, was es in den vergangenen Tagen bereits gab, könnt Ihr hier nachlesen.

FC Bayern, News heute: Salihamidzic schließt Haaland-Transfer aus

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat bezüglich eines möglichen Transfers von Borussia Dortmunds Stürmer Erling Haaland ein Machtwort gesprochen. Glaubt man den Worten des 45-Jährigen, wird der Norweger im kommenden Jahr nicht das Trikot des Rekordmeisters tragen.

"Wir werden ihn ganz sicher nicht verpflichten", sagte Salihamidzic nach dem 2:2-Unentschieden gegen den VfB Stuttgart am Sonntag. Dennoch werde man bei den Münchnern versuchen, unabhängig davon "Ideen zu haben und diese umzusetzen".

Haaland wird den BVB voraussichtlich im anstehenden Sommer-Transferfenster verlassen. Neben den Bayern gilt PL-Klub Manchester City als aussichtsreichster Kandidat auf eine Verpflichtung.

Bei den Bayern hofft man indes weiter auf eine Vertragsverlängerung von Topstürmer Robert Lewandowski. Der Pole, dessen Vertrag an der Isar noch bis 2023 läuft, wurde zuletzt unter anderem mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht.

Getty Images

FC Bayern, News heute: Neuer optimistisch bezüglich Vertragsverlängerung

Kapitän Manuel Neuer hat den Fans von Bayern München Hoffnung auf eine Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrages gemacht. "Die Gespräche laufen ganz gut", sagte Neuer nach dem 2:2 (2:1) gegen den VfB Stuttgart bei DAZN.

Er habe aber "alle Zeit der Welt", meinte der 36-Jährige. Auf die Nachfrage, ob es denn gut aussehe in Sachen Verlängerung, antwortete er: "Auf jeden Fall!"

Die Bayern wollen den DFB-Kapitän weiter an sich binden, strittig schien zuletzt nur noch die Laufzeit des neuen Arbeitspapiers. Vor Neuer hatte bereits Thomas Müller (bis 2024) verlängert.

FC Bayern, News heute: Kahn kündigt schlagkräftige Mannschaft an

Vorstandschef Oliver Kahn hat einen regen Transfersommer beim FC Bayern angekündigt und will den Kader fit für die europäische Spitze machen.

Es ist "weiter unser Ziel, dass wir die Champions League auch in den nächsten Jahren gewinnen können", sagte Kahn bei DAZN vor dem Anpfiff des Spiels gegen den VfB Stuttgart, in dessen Anschluss den Bayern die Meisterschale für die zehnte Bundesliga-Meisterschaft in Serie überreicht wird, auf die Frage, ob er womöglich schon Neuzugänge verkünden könnte.

Kahn weiter: "Diese Saison haben wir das nicht erreicht. Aber glauben sie mir, wir sind dabei, wir wollen eine Mannschaft aufbauen, die die Champions League in den nächsten Jahren gewinnen kann."

In den kommenden Tagen wird als erstes die Verpflichtung von Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui erwartet. Der Abwehrspieler von Ajax Amsterdam würde ablösefrei an die Isar wechseln und soll bei Bayern ein Jahresgehalt von acht Millionen Euro verdienen.

Getty Images

FC Bayern, News heute: Salihamidzic traf sich offenbar mit Gnabry-Beratern

Kommt in das Thema Serge Gnabry beim FC Bayern noch einmal Bewegung? Wie die Bild berichtet, traf sich Sportvorstand Hasan Salihamidzic am vergangenen Freitag mit mehreren Spielerberatern auf Mallorca, darunter auch der Agent von Gnabry.

Bayern München würde den 2023 auslaufenden Vertrag von Gnabry gerne verlängern, allerdings sollen beide Parteien unterschiedliche Gehaltsvorstellungen im Zusammenhang mit Gnabrys künftigem Vertrag haben.

FC Bayern, Spielplan: So lauten die kommenden Begegnungen