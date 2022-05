FC Bayern München heute, News und Gerüchte: Wunschspieler bestätigt Transfer, kehrt Duo nach München zurück?

Der FC Bayern München heute am Donnerstag vor dem letzten Bundesliga-Spiel der Saison. Hier gibt es alle News zum deutschen Rekordmeister am 12. Mai.

FC Bayern, Gerücht: Zwei Leihspieler vor Rückkehr nach München?

Der FC Bayern bastelt derzeit auf Hochtouren an seinem Kader für die kommende Saison. Der Transfer von Noussair Mazraoui ist nach Aussagen von Sportvorstand Hasan Salihamidzic bereits unter Dach und Fach, doch auch zwei verliehene Spieler könnten den FCB im Sommer verstärken.

Wie der kicker berichtet, stehen Stürmer Joshua Zirkzee und Innenverteidiger Chris Richards vor einer Rückkehr nach München. Dort sollen beide (wieder) als fester Bestandteil des Kaders werden. Vor allem bei Zirkzee hielten sich zuletzt Gerüchte um einen dauerhaften Wechsel zu Leihklub RSC Anderlecht.

Das soll dem Bericht zufolge jedoch vom Tisch sein, da beide Spieler fest für das kommende Jahr eingeplant sind. Richards war im vergangenen Jahr an die TSG Hoffenheim verliehen und stand dort bis zu seiner Fußverletzung 23 Mal auf dem Rasen. Zirkzee war bei Anderlecht wiederum an 29 Toren in 44 Spielen beteiligt.

FC Bayern: Wunschspieler Mazraoui bestätigt Wechsel nach München

Der FC Bayern hat seinen ersten Transfer für die kommende Spielzeit eingetütet. Die Münchner verpflichten den marokkanischen Nationalspieler Noussair Mazraoui von Ajax Amsterdam. Das bestätigte nach Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Mittwochabend auch der Spieler selbst:

"Ja, man kann endlich sagen: Herzlichen Glückwunsch. Es ist vollbracht", sagte er bei ESPN. "Ich habe gewartet, bis wir uns den Meistertitel gesichert haben, um es zu verkünden. Nach Ajax ist Bayern mein Traumverein."

Bayern, News: FCB verpflichtet italienisches Sturm-Talent

Der FC Bayern hat hat den italienischen U17-Nationalspieler Manuel Pisano verpflichtet. Das gab der Rekordmeister am Mittwoch bekannt.

Der 16-Jährige kommt im Sommer aus dem Juve-Nachwuchs und wird künftig in Münchens Jugendmannschaften auflaufen. Der Stürmer bekommt die Rückennummer neun.

"Wir haben Manuel über einen längeren Zeitraum intensiv beobachtet und freuen uns, ein sehr vielversprechendes Sturm-Talent aus dem italienischen Nachwuchsfußball für unsere Akademie verpflichtet zu haben. Wir sind davon überzeugt, dass er hier sein volles sportliches Potential ausschöpfen wird", wird Campus-Leiter Jochen Sauer in der Mitteilung zitiert.

