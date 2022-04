Bayern-Wunschspieler Mazraoui: Nagelsmanns Problemlöser

Der FC Bayern München steht offenbar kurz vor der Verpflichtung von Noussair Mazraoui. Der Rechtsverteidiger von Ajax Amsterdam soll dem Rekordmeister bereits eine mündliche Zusage gegeben haben. Doch wer ist der Niederländer mit marokkanischen Wurzeln überhaupt? Was sind seine Stärken? Ein Kurzporträt.

GOAL und SPOX werfen einen Blick auf Mazraouis Werdegang, seinen Spielstil und nennen Stärken und Schwächen des 24-Jährigen.

Noussair Mazraoui: Sein Werdegang

Kaum zu glauben: Obwohl Mazraoui bei Ajax Stammspieler ist und das Interesse des FC Bayern auf sich gezogen hat, war lange unklar, ob es für ihn überhaupt zum Profi reichen würde. "Ich hatte nie das Potenzial für die Ajax-Profis", gestand er selbstkritisch im November 2018, wenige Monate nach seinem Debüt, in der YouTube-Show Bij Andy in de auto mit Ex-Profi Andy van der Meyde.

Eine durchaus bemerkenswerte Aussage. Kickte er doch bis zum Zeitpunkt seines Profi-Debüts bereits zwölf Jahre beim Traditionsklub.

2006 wechselte Mazraoui von den Alphense Boys in die U10 des Ajax-Nachwuchses. Dort durchlief er sämtliche Jugendteams, ehe er 2018 fester Bestandteil des Kaders von Cheftrainer Erik ten Hag wurde. Es war der zweite Anlauf beim Vorzeigeklub. "Ich war davor schon einmal beim Talentetag", erzählte Mazraoui van der Meyde: "Damals war Ajax der Meinung, dass ich physisch noch nicht so weit sei, sie mich aber im Auge behalten würden."

Getty Images

Als Ajax dann doch zuschlug, war Mazraoui zunächst nur einer unter vielen. In der Akademie wurde er anfangs lange im (zentralen) Mittelfeld eingesetzt. Doch weil er körperlich Nachteile hatte, wurde er auf die Position rechts hinten versetzt. "Auch da habe ich mich echt schwer getan", sagte Mazraoui . Und trotzdem war der Positionswechsel im Rückblick ein Volltreffer.

135 Pflichtspiele machte Mazraoui inzwischen als Profi - und debütierte 2018 auch in der marokkanischen Nationalmannschaft. Dass er sich für das Heimatland seiner Eltern entschied und nicht etwa für die Elftal, liege einfach daran, dass der niederländische Fußballverband nie wirklich Interesse gezeigt habe - im Gegensatz zum marokkanischen.

Außerhalb des Platzes gilt Mazraoui (hat einen kleinen Bruder und eine kleine Schwester) als bodenständig. Bis 2018 lebte er noch bei seinen Eltern in Alphen am Rhein (niederländisch: Alphen aan den Rijn), pendelte die gut 40 Kilometer bis zum Ajax-Gelände. "Um mich selbst zu beschützen", sagte Mazraoui wohl halb ironisch, halb ernst. "Das hindert mich daran, dumme Dinge zu tun." Mittlerweile lebt er aber mit seiner Freundin (ebenfalls Niederländerin mit marokkanischen Wurzeln) in einer Wohnung in Amsterdam.

Noussair Mazraoui: Seine Stärken

Der Rechtsverteidiger ist vor allem in der Offensive eine Waffe - und interpretiert seine Rolle auch so. Mazraoui definiert sich nicht über seine Physis, sondern über seine Spielintelligenz, Handlungsschnelligkeit und Spielstärke. Mazraoui ist technisch gut, im 4-3-3-System ten Hags auf der rechten Seite eine zusätzliche Gefahr für den Gegner. In den letzten Wochen besonders auffällig: Der Rechtsverteidiger klebte nicht an der Seitenlinie, rückte oft nach innen, um sich am Kombinationsspiel zu beteiligen - statt außen darauf zu warten, dass er in Aktionen gebracht wird.

Im letzten Drittel kreiert er immer wieder torgefährliche Momente - indirekt via Flanken und Pässen oder direkt mit eigenen Torabschlüssen. In der Eredivisie kommt er in 23 Spielen aktuell auf zwei Assists und fünf Treffer. Seine 4,8 Ballaktionen im gegnerischen Sechzehner pro 90 Minuten toppen bei Ajax nur vier Offensivspieler (mind. 1000 Einsatzminuten vorausgesetzt). Insgesamt kommt er auf 89 Torschussbeteiligungen in dieser Saison (47 Torschüsse, 42 Torschussvorlagen), macht im Schnitt drei Torschussbeteiligungen pro 90 Minuten.

Getty Images

Weil er in Ballbesitz (86 Ballaktionen/90 Minuten) kaum Fehler verursacht, macht ihn das fast schon automatisch zu einem interessanten Spieler für Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. Der Ex-Leipzig Coach forciert bei seinen Mannschaften Lösungen mit dem Ball, lässt schnell umschalten.

In Nagelsmanns bevorzugtem System mit Dreierkette und offensiven Außenverteidigern, das er nach und nach in München implementierte und wohl auch weiter spielen lassen will, könnte Mazraoui seine Stärken sogar noch besser ausspielen als derzeit bei Ajax Amsterdam in der Viererkette. Und auch für Nagelsmann selbst wäre ein Transfers Mazraouis ein Trumpf. Laut kicker sei Nagelsmanns Dreierkette in der Bayern-Führung "umstritten". Die Viererkette werde demnach aufgrund der Stabilisierung des Gefüges als "bessere Lösung" erachtet. Nur: Für die perfekte Umsetzung seines Systems bzw. seiner nach vorne gerichteten Spielweise fehlen Nagelsmann auf der Außenbahn die geeigneten Spielertypen. Benjamin Pavard beispielsweise mangelt der letzte Punch in der Offensive, Leroy Sane arbeitet dagegen mitunter zu wenig nach hinten mit. Nicht so Mazraoui.

"Mazraoui und Nagelsmann? Das würde richtig gut passen", sagt deshalb auch ein Insider zu SPOX und GOAL.

Noussair Mazraoui: Seine Schwäche(n)

Mazraoui ist ein Allrounder, der auch in der Defensive solide Leistungen zeigt. Der Ajax-Absolvent bestreitet pro 90 Minuten 12,2 Zweikämpfe - Bestwert aller Ajax-Verteidiger!

Fleißig in der Rückwärtsbewegung - aber nicht immer erfolgreich. Mazraouis Defensiv-Verhalten gilt trotz der Tatsache, dass er sich in jedes Duell wirft, als einzige kleine Schwachstelle.

Seine Zweikampfquote (56 Prozent) kann sich als Außenverteidiger sehen lassen, ist aber ausbaufähig und schwächer als im Vorjahr (61 Prozent).

Zum Vergleich: Bayerns Außenverteidiger Davies (56 Prozent), Pavard (58 Prozent), Sarr (68 Prozent) und Stanisic (58 Prozent) kommen fast alle auf einen besseren Wert.