FC Bayern München: Besuch vom Zoll am Deadline Day?

Am Deadline Day gab es beim FC Bayern München offenbar einen Besuch des Zolls.

WAS IST PASSIERT? Der Zoll soll dem FC Bayern München am Freitagmittag einen Besuch abgestattet haben. Das berichtet die Bild. Während sich der Rekordmeister am Deadline Day damit beschäftigte, den Kader zu verbreitern, sollen zehn Beamte in der Tiefgarage der Geschäftsstelle an der Säbener Straße gesichtet worden sein.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Durchsuchung habe im Rahmen einer bundesweiten Schwerpunktaktion stattgefunden. Zoll-Sprecher Thomas Meister versicherte der Boulevard-Zeitung, dass diese verdachtsunabhängig stattfand. Beim FC Bayern wurden demnach Ordner und Security-Mitarbeiter überprüft. In München wären zudem noch weitere Sicherheitsfirmen kontrolliert worden.

WIE GEHT ES JETZT WEITER? Von Verstößen des FC Bayern wird derzeit nicht ausgegangen. Die Auswertung der Ergebnisse findet gerade statt und kann sich noch etwas ziehen.