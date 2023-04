FC Bayern: Fans in der Südkurve schicken erneut eine Botschaft an die Klubführung

Vor dem Bundesligaduell mit der Hertha haben Fans in der Südkurve klargestellt, für welche Werte ihr Klub stehen soll.

WAS IST PASSIERT? Die Fans des FC Bayern in der Südkurve haben vor dem Spiel gegen Hertha BSC am Sonntag eine Ansage an die Klub-Bosse um den Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn, Präsident Herbert Hainer und Sportvorstand Hasan Salihamidzic gemacht.

Auf Transparenten, die über die Kurve verteilt waren, zeigten die Anhänger dabei auf, wie sie sich ihren FC Bayern vorstellen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Unter der Überschrift "Unser FC Bayern Ahead" wurden zehn Stichpunkte aufgezählt: "Gesellschaftlich verantwortlich", "Mitgliederverein", "Teil der Bundesliga", "Mia san Mia", "Mit Hirn und Herz", "Rot und Weiss", "Nachhaltige Entwicklung", "Regional verwurzelt", "FC Bayern Familie" und "Ein Verein für alle".

Die Bayern-Verantwortlichen stehen seit Wochen mächtig in der Kritik - nicht zuletzt wegen der Geschehnisse rund um die Entlassung von Trainer Julian Nagelsmann. Das gilt besonders für Kahn, dem mangelnde Kommunikation vorgeworfen wird und über dessen mögliche Ablösung am Saisonende heftig spekuliert wird.

Auch sportlich läuft es nicht rund. Die Münchner sind in der Champions League und im DFB-Pokal jeweils im Viertelfinale ausgeschieden. Selbst die deutsche Meisterschaft, die in den vergangenen zehn Jahren für den FCB reserviert war, hängt am seidenen Faden.

DAS BILD ZUR NEWS: