Ronald Koeman betont trotz Wechselgerüchten: "Messi ist glücklich" in Barcelona

Lionel Messi könnte den FC Barcelona im Sommer verlassen. Laut Trainer Ronald Koeman ist der 33-Jähriger derzeit jedoch glücklich bei Barca.

Trotz der anhaltenden Gerüchte über einen möglichen Abgang, ist Lionel Messi laut Trainer Ronald Koeman glücklich beim FC Barcelona. Das betonte der Niederländer nach dem 5:1-Erfolg der Katalanen gegen Alaves am vergangenen Samstag.

"Wir wissen, dass Leo ein entscheidender Spieler ist. Das ist er seit vielen Jahren, er ist sehr konzentriert. Er ist aufgeregt, er ist glücklich und er war sehr effektiv vor dem Tor", erklärte der Koeman angesprochen auf Messi, der gegen Alaves an drei Toren direkt beteiligt war.

FC Barcelona: Lionel Messi nur noch mit Vertrag bis Sommer

Koeman führte aus: "Er ist jemand, der dem Spiel eine Menge Tiefe verleiht, wenn wir zwischen die Linien passen, um ihn zu finden. Dadurch macht er es seinen Mitspielern noch leichter." Messi verfügt in Barcelona nur noch über einen Vertrag bis Ende Juni, sein Trainer betonte jedoch erneut die Bedeutung des Argentiniers für das Spiel der Blaugrana.

"Er hat eine großartige Vision vom Spiel. Wenn wir also versuchen wollen, Trophäen zu gewinnen, ist es von entscheidender Bedeutung, Messi in seiner Bestform zu haben, aber wir brauchen auch alle anderen an ihrem Maximum. Das ist sehr wichtig", sagte Koeman.

FC Barcelona: Entscheidung über Messis Zukunft erst nach Saisonende

Messi erklärte zuletzt, erst nach Saisonende eine Entscheidung über seine Zukunft treffen zu wollen. Im Falle einer Verlängerung bei Barca, wäre eine erneute Gehaltserhöhung aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten des Klubs wohl ausgeschlossen.

Als mögliche Interessenten an einer Verpflichtung des sechsmaligen Weltfußballers werden neben PSG auch Manchester City und Inter Mailand gehandelt. Auch über einen möglichen Wechsel in die MLS wird spekuliert.