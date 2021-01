FC Barcelona – Laporta: "Lionel Messi wird alles tun, um zu bleiben"

Im Juni läuft Lionel Messis Vertrag beim FC Barcelona aus. Präsidentschaftskandidat Laporta geht dennoch von einem Verbleib des Barca-Stars aus.

Barcelona-Präsidentschaftskandidat Joan Laporta ist sich sicher, dass Lionel Messi über diese Spielzeit hinaus beim bleiben wird, sofern der Klub ihm ein angemessenes Angebot unterbreiten kann. So sei der sechsmalige Weltfußballer Laporta zufolge glücklich bei den Katalanen, nachdem er im Sommer noch auf einen Wechsel gedrängt hatte.

"Messi konzentriert sich jetzt voll und ganz darauf, in La Liga einzufangen und in der gegen zu spielen", erklärte der Favorit auf die Nachfolge von Josep Bartomeu in einem Interview mit der Zeitung Sport.

Laporta überzeugt von Messi-Verbleib: "Ich weiß, dass er bleiben will"

Zuletzt musste Barca im Halbfinale der spanischen Supercopa aufgrund einer Oberschenkelverletzung ohne Messi auskommen. Mit Blick auf das Finale am Sonntag gegen Athletic Club sagte Laporta: "Ich weiß nicht, ob er am Sonntag spielen wird, aber er wird auf der Bank sitzen und es ist wichtig, dass Leo seine Teamkollegen anspornt."

Trotz seines Ausfalls und sieben Punkten Rückstand auf Tabellenführer Atletico in sei Messi derzeit zufrieden in Barcelona. "Ich sehe ihn immer glücklicher, er genießt es. Ich weiß, dass er bleiben will und ich weiß, dass er alles in seiner Macht Stehende tun wird, um zu bleiben, solange der Verein ihm ein Angebot unterbreiten kann, das ihm passt", betonte Laporta.

FC Barcelona: Lionel Messi könnte zum Saisonende ablösefrei gehen

Ende Juni läuft Messis Vertrag beim FC Barcelona aus und er kündigte an, eine finale Entscheidung über seine Zukunft erst nach dieser Spielzeit treffen zu wollen. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Argentinier einen Wechsel forciert, einigte sich anschließend jedoch auf einen Verbleib, um einem Rechtsstreit aus dem Weg zu gehen.

In der laufenden Saison kommt Messi auf 14 Tore in 21 Einsätzen und ist damit erneut der treffsicherste Barca-Star.