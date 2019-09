FC Arsenal: Joe Willock verlängert seinen Vertrag bis 2023

Mittelfeldmann Joe Willock bleibt dem treu: Der 20-Jährige unterschrieb am Donnerstag einen neuen Vertrag bis 2023. Das bestätigten die Gunners via Twitter.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Willock stammt aus der eigenen Jugend und wurde im Juli dieses Jahres zu den Profis beordert, für die er seither in drei Premier-League-Spielen zum Einsatz kam.

✍️ We've got some good news...@JoeWillock has signed a new long-term contract! 😄