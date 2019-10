Ex-Wolfsburger Bazoer beschimpft Trainer: "Verpiss dich, ich will für dein Team nicht spielen!"

Der Ex-Wolfsburger Riechedly Bazoer hat bei seinem aktuellen Klub Vitesse Arnheim für einen Eklat im Training gesorgt.

Riechedly Bazoer, ehemaliger -Spieler in Diensten des , hat im Training von Vitesse Arnheim für einen Eklat gesorgt und sowohl Spieler als auch Trainer Leonid Slutski auf das Übelste beschimpft.

Nachdem sich Bazoer eine Rangelei mit Teamkollege Jay-Roy Grot geliefert hatte und die beiden Streithähne von den Mitspielern getrennt worden waren, soll er Grot laut Omroep Gelderland mit den Worten "Ich werde dich in der Kabine drankriegen" gedroht haben.

Coach Slutski schickte den 23-Jährigen daraufhin zum Abkühlen in die Kabine, woraufhin er dem Russen die Worte "Verpiss dich, ich will für dein Team nicht spielen!" an den Kopf geworfen hat. Vitesse bestätigte einen Vorfall im Training, machte aber keine weiteren Angaben dazu.