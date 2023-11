Ex-BVB-Spieler Immanuel Pherai erzählt Anekdote über Erling Haaland

Erling Haaland hat schon zu seiner BVB-Zeit nichts dem Zufall überlassen. Davon hat nun Immanuel Pherai erzählt.

WAS IST PASSIERT? Ex-BVB-Mittelfeldspieler Immanuel Pherai hat eine lustige Anekdote über Erling Haaland während der gemeinsamen Zeit in Dortmund erzählt. Vor allem die merkwürdigen Regenerationsmethoden des Norwegers sind dem heutigen Hamburger in Erinnerung geblieben.

WAS WURDE GESAGT? "Als ich abends mal an seiner Tür geklopft habe, hat er mit einer komischen Brille mit roten Gläsern aufgemacht. Er hat mir dann erklärt, dass das ein Blaulichtfilter ist, damit er besser schlafen und regenerieren kann. Er hat auch immer darauf geachtet, wann genau die Sonne untergeht, damit er rechtzeitig ins Bett gehen kann", so Pherai gegenüber dem Hamburger Abendblatt.

Dass es Haaland zu Manchester City schaffte und dort einer der besten Stürmer Europas wurde, ist für Pherai nicht verwunderlich: "Erling war schon mit 19 ein absoluter Vollprofi." Anfangs habe er die Gewohnheiten des Norwegers "ein bisschen komisch" gefunden, "heute sieht man aber, dass es sich gelohnt hat."

EIN BLICK AUF DIE FAKTEN: Haaland war im Juli 2022 nach zweieinhalb Jahren bei der Borussia zu Manchester City gewechselt. In der laufenden Saison kam der 23-Jährige in 18 Pflichtspielen zum Einsatz, in denen er 17 Tore und vier Vorlagen verbuchte.