England vs. Albanien live: Die WM-Qualifikation heute im TV und LIVE-STREAM sehen

In der Gruppe I der WM-Qualifikation in Europa stehen am Freitag die Matches des neunten und vorletzten Spieltags auf dem Programm. Hierbei kommt es unter anderem zum Spiel zwischen England und Albanien, das um 20.45 Uhr in London stattfindet. Im Zuge dessen tritt der Tabellenführer vor heimischer Kulisse gegen den Drittplatzierten an.

Die beiden Kontrahenten holten bislang 20 und 15 Zähler. Demnach handelt es sich um ein direktes Duell im Rennen um ein Fixticket für die Endrunde in Katar sowie die Playoffs-Teilnahme. Anders als England hat Albanien diese Ziele nicht in der eigenen Hand. Überdies trifft das zweitplatzierte Polen auswärts auf den Punktelieferanten Andorra. Das Hinspiel am 28. März endete mit einem 2:0-Auswärtssieg der Three Lions.

Die von Gareth Southgate betreute englische Nationalmannschaft setzte sich in den ersten beiden WM-Qualifikationsspielen nach der EURO 2020 in Ungarn sowie zuhause gegen Andorra mit 4:0 durch. In den darauffolgenden drei Auftritten gelang allerdings ausschließlich ein 5:0 beim Fußballzwerg. Überdies kam England am 8. September in Polen und am 12. Oktober vor eigenem Publikum gegen Ungarn nicht über ein 1:1 hinaus.

Das albanische Nationalteam erlebte am selben Tag im direkten Duell gegen Polen eine 0:1-Heimniederlage. Damit endete eine Positivserie von drei Siegen am Stück. Die vom Italiener Edoardo Reja betreuten Rot-Schwarzen gewannen hierbei zweimal gegen Ungarn mit 1:0 sowie zuhause gegen den anderen Punktlieferanten, San Marino, mit 5:0.

England vs. Albanien: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: England vs. Albanien Datum: Freitag, 12. November 2021 Uhrzeit: 20.45 Uhr Ort: Wembley-Stadion (London)

England gegen Albanien heute live im TV anschauen: Die Übertragung der WM-Qualifikation

RTL hält die Übertragungsrechte für die Auftritte der deutschen Nationalelf in der WM-Qualifikation. Dadurch gibt es an jedem Spieltag ein Match im Free-TV zu sehen. Aber was ist mit den Senderechten für die richtungsweisende Begegnung England gegen Albanien?

England vs. Albanien heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

Wenn Ihr Hoffnungen auf eine Ausstrahlung des WM-Qualifikationsspiels zwischen England und Albanien im Free-TV hattet, hat Goal keine guten Nachrichten für Euch. Im klassischen Fernsehen laufen ausschließlich die Partien des deutschen Nationalteams. Wenn es Euch explizit um die Partie England gegen Albanien geht, müsst Ihr ein Abonnement bei DAZN abschließen.

England vs. Albanien heute live im TV und STREAM bei DAZN

Anders ausgedrückt müsst Ihr Euch vor dem Länderspiel England vs. Albanien beim Streaming-Anbieter anmelden. Hierbei könnt Ihr Euch zwischen einem Monats- und einem Jahresabo entscheiden. Ihr findet hier alle Details.

Auch jenseits der WM-Qualifikation stellt DAZN eine passende Anlaufstelle für Fußballfans dar. Die Kunden genießen etwa den Zugang zu den Ausstrahlungen zahlreicher Matches in der Champions League. Zudem könnt Ihr die Freitags- und Sonntagsspiele in der Bundesliga mitverfolgen. Überdies stehen Begegnungen der höchsten Spielklassen in Spanien, Frankreich und Italien zur Verfügung. Ferner runden die NBA, die NFL und Darts-Turniere das Programm ab.

Diejenigen, die einen Smart-TV ihr Eigen nennen, benötigen außer dem Abonnement nichts weiter als die Gratis-App. Damit steht Euch die Übertragung des WM-Qualifikationsspiels England vs. Albanien live auf DAZN offen. Alternativ dazu besteht die Möglichkeit, den Fernseher über ein HDMI-Kabel mit dem Laptop zu vernetzen. Nachfolgend findet Ihr die Übertragungsdetails zum Match England gegen Albanien auf DAZN:

Übertragungsbeginn: 20.45 Uhr

Spielbeginn: 20.45 Uhr

Kommentator: Uli Hebel

England gegen Albanien heute im LIVE-STREAM sehen

Wenn ihr gerade weder einen Fernseher noch ein HDMI-Kabel zur Hand habt, dann könnt ihr das Länderspiel England – Albanien ebenso im LIVE-STREAM von DAZN verfolgen. Hierfür könnt Ihr auch Smartphones oder Tablets verwenden.

Überdies stehen heute mehrere weitere WM-Qualifikationsspiele zur Auswahl. Dazu zählen unter anderem die Parallelspiele Andorra – Polen und Ungarn – San Marino. Außerdem befinden sich etwa Italien – Schweiz, Österreich – Israel, Moldau – Schottland und Dänemark – Färöer-Inseln im Programm.

England gegen Albanien im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die WM-Qualifikation übertragen

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN

England vs. Albanien: Die Aufstellungen zur WM-Qualifikation

Ihr erfahrt die Aufstellungen rund eine Stunde vor dem Anpfiff.