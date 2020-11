Dynamo Dresden vs. 1860 München: TV, LIVE-STREAM und Co. – die Übertragung der 3. Liga

Am 10. Spieltag der 3. Liga ist 1860 München Favorit gegen Dynamo Dresden. Wo das Spiel live gezeigt wird, erklärt Goal in diesem Artikel.

Am Sonntag geht es in der zwischen den Traditionsklubs Dynamo Dresden und 1860 München rund. Anstoß ist um 14.00 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden.

musste in den letzten fünf Partien satte drei Niederlagen einstecken. Auch das letzte Spiel gegen den Tabellenführer 1. FC Saarbrücken verlor Dynamo knapp mit 1:2. Da die Klubs der 3. Liga in der Tabelle nah beieinander liegen, würde ein Sieg gegen das Team aus Dresden wieder weit nach vorne schieben.

Für 1860 München geht es um den Anschluss an die Tabellenspitze. Das Team von Trainer Michael Köllner rangiert fünf Punkte hinter Saarbrücken. Die Münchner konnten aus den letzten fünf Spielen nur zwei Partien gewinnen, gehen jedoch mit Rückenwind aus dem letzten Duell mit dem Halleschen FC in die Partie gegen Dynamo. Gegen den Halle siegten die Löwen mit 6:1.

Alle Informationen zum Spiel und der Übertragung im TV und LIVE-STREAM stellt Goal in diesem Artikel bereit. Am Ende findet Ihr außerdem noch die Aufstellungen, sobald diese verfügbar sind.

Dynamo Dresden gegen 1860 München heute live sehen: Das Spiel im Überblick

Spiel: SG Dynamo Dresden vs. TSV 1860 München

Wettbewerb: 3. Liga, 10. Spieltag

Datum: Sonntag, 15. November 2020

Anstoß: 14.00 Uhr

Ort: Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

Dynamo Dresden gegen 1860 München heute live sehen: So wird die 3. Liga übertragen

Bei keinem Spiel der 3. Liga gehen die Fans leer aus. Ihr könnt alle Begegnungen live und in voller Länge im TV und LIVE-STREAM verfolgen. Möglich ist das durch Magenta Sport und teilweise auch die ARD. Leider werden nicht alle Duelle im Free-TV übertragen, daher lohnt es sich für alle Fans hier auf Goal nachzusehen, wo ein Spiel übertragen wird.

Die #Löwen spielen am Sonntag, 15.11.20, 14h, bei @DynamoDresden . „Wir brauchen einen anderen Matchplan als gegen Halle. Das 6:1 gibt uns das nötige Selbstvertrauen, um bei Dynamo bestehen zu können“, so Michael #Köllner . Vorbericht: ▶ https://t.co/zU4rUOHAWh #SGDM60 #tsv1860 pic.twitter.com/fEk8BBA7XL — TSV 1860 München (@TSV1860) November 13, 2020

Dynamo Dresden gegen 1860 München heute live sehen: So seht Ihr das Spiel im TV

Dieses Mal müsst Ihr wieder zahlen, um Dynamo Dresden vs. 1860 München live zu sehen. Das liegt daran, dass die Begegnungen nur auf Magenta Sport zu sehen ist und nicht bei der ARD.

Beginnen wird die Übertragung des Spiels bereits um 13.45 Uhr. Ab dann seht Ihr die Vorbericht , bis dann um 14.00 Uhr der Anstoß ist. Begleiten und mit allen wichtigen Details zum Spielgeschehen versorgen werden Euch Kommentator Andreas Mann und Moderatorin Anett Sattler.

Dynamo Dresden gegen 1860 München heute live sehen: So seht Ihr das Spiel im LIVE-STREAM

Möchtet Ihr das Spiel lieber online im LIVE-STREAM sehen, dann führt auch hier kein Weg an Magenta Sport vorbei. Unter diesem Link könnt Ihr das Spiel 1860 München vs. Dynamo Dresden live auf der Magenta-Sport-Webseite sehen.

Der Stream ist, so wie die Übertragung im TV, kostenpflichtig - mehr Informationen dazu findet Ihr weiter unten.

Dynamo Dresden gegen 1860 München heute live sehen: Das kostet Magenta Sport

Möchtet Ihr Magenta Sport nutzen, wird ein Abonnement benötigt. Da der Dienst zur Telekom gehört, habt ihr als Kunde des Telekommunikationsunternehmens einige Vorteile. Mit einem Vertrag der Telekom könnt Ihr Magenta Sport in den ersten 12 Monaten kostenlos nutzen. Erst danach werden 4,83 Euro im Monat von Euch verlangt.

Seid Ihr noch nicht Kunde bei der Telekom habt Ihr zwei Optionen zur Auswahl:

Jahresabo – 9,70 Euro pro Monat

Monatsabo – 16,53 Euro pro Monat

Mehr Informationen zu den Preisen und Paketen findet Ihr hier.



Bild: imago images / Steffen Kuttner

Dynamo Dresden gegen 1860 München heute live sehen: Nichts verpassen mit dem LIVE-TICKER von Goal

Möchtet Ihr das Wichtigste stets im Blick haben und keine Tore verpassen ? Dann ist der kostenlose LIVE-TICKER genau das Richtige für Euch. Hier bekommt Ihr Statistiken, Tore und Karten übersichtlich und aktuell angezeigt.

Den LIVE-TICKER findet Ihr hier auf der Goal-Webseite.

Dynamo Dresden gegen 1860 München heute live sehen: Die Aufstellungen

Noch ist nicht offiziell bekannt, wer heute spielen wird. Sobald diese Information verfügbar ist, könnt Ihr hier die Aufstellungen sehen.