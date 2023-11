Diego Simeone verlängert Vertrag bei Atlético Madrid

Bereits seit 2011 steht Simeone bei Atlético an der Seitenlinie. Und der Argentinier bleibt den Spaniern weiterhin treu.

WAS IST PASSIERT? Atlético Madrid hat den Vertrag mit seinem Trainer Diego Simeone (53) um drei weitere Jahre bis 2027 verlängert.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der langjährige argentinische Nationalspieler trainiert Atlético seit 2011, er führte den Verein zu zwei Meistertiteln, einem Pokalsieg und zwei Triumphen in der Europa League. In der Champions League erreichte Simeone zweimal das Finale - beide Endspiele aber verlor Atlético gegen den übermächtigen Stadtrivalen Real.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Atletico Madrid Twitter (@Atleti)

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Derzeit führt der Traditionsverein die Champions-League-Gruppe E vor Lazio Rom, Feyenoord Rotterdam und Celtic Glasgow an. In der spanischen Liga ist Atlético Vierter - sechs Punkte hinter dem Sensationstabellenführer FC Girona. Medienberichten zufolge hat Simeone der Vertragsverlängerung zu reduzierten Bezügen zugestimmt.