DFB-Team - Die Stimmen zum 3:1 gegen die Ukraine: "In der aktuellen Situation helfen nur Siege"

Das DFB-Team hat sich nach dem 3:1 gegen die Ukraine zufrieden gezeigt. Vor dem Spiel gegen Spanien gebe es aber auch noch Verbesserungspotenzial.

hat einen weiteren Sieg in der eingefahren. Trotz eines frühen Rückstands gegen die ließ sich das DFB-Team nicht verunsichern und drehte durch Tore von Leroy Sane (23.) und Timo Werner (33., 64.) die Partie. Die Stimmen zur Begegnung. (Quelle: ZDF)

Joachim Löw (Bundestrainer): "Es war nicht ganz einfach. Aber insgesamt war in der ersten Halbzeit von unserer Seite viel Tempo, wir hatten das Spiel besser unter Kontrolle. In der zweiten Halbzeit waren unsere Aktionen nicht mehr ganz so zielführend. Insgesamt können wir zufrieden sein. Natürlich fehlten einige Spieler, aber größtenteils war es schon gewollt, dass wir uns ein bisschen einspielen, das ist uns ganz gut gelungen."

Andrej Schewtschenko (Nationaltrainer Ukraine): "Die Umstände haben uns nicht geholfen, aber wir haben auch gegen eines der besten Teams der Welt mit einer neuen Generation gespielt. Uns fehlte der Zug, das lag aber auch an den Umständen mit vier Corona-Fällen. Wir haben auch Chancen ausgelassen, und wenn wir treffen, wäre vielleicht auch ein Unentschieden möglich gewesen."

Oliver Bierhoff (DFB-Direktor): "Wir fahren nun natürlich mit dem Ziel Gruppensieg nach . Außerdem wollen wir dieses Jahr auch ungeschlagen beenden."

Leon Goretzka: "Es war ein ganz schwieriges Spiel. In unserer aktuellen Situation helfen nur Siege, das haben wir geschafft, deshalb war es ein gelungener Abend."

Leroy Sane: "Ich denke, es war ganz gut. Es waren ein paar einfache Fehler drin, aber am wichtigsten war, dass wir mit einem Sieg rausgehen. Die UEFA und das Gesundheitsamt wissen, was sie zu tun haben. Das Wichtigste ist, dass alle gesund bleiben."

Timo Werner: "Es macht immer Spaß, in meinem alten Stadion zu spielen und zu gewinnen. Es ist gerade schwer, weil durch den straffen Zeitplan immer wieder einer wegbricht. Nach vorne sieht es schon ganz gut aus."