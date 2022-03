DFB-Team: Anton Stach erstmals im Kader - Hansi Flick rief beim Autofahren an

Weil Anton Stach gerade am Lenkrad saß, ließ er seinen Mainzer Teamkollegen Andy Lucoqui im Lautsprecher-Modus die unbekannte Nummer zurückrufen, die auf seinem Handydisplay erschienen war. "Als der Bundestrainer seinen Namen sagte, haben wir beide uns mit großen Augen angeguckt", berichtete der Nationalmannschafts-Neuling, "und ich musste mich wirklich sehr konzentrieren auf das Autofahren, bin dann gleich zweimal falsch abgebogen. Mir ist alles aus dem Gesicht gefallen."

Der Mittelfeldspieler des FSV Mainz 05 ist die größte Überraschung der Nominierung für die ersten zwei Länderspiele des WM-Jahres am 26. März gegen Israel und drei Tage später in den Niederlanden. Nach nur 21 Bundesligaspielen zur Nationalmannschaft - für Stach wurde unverhofft ein Traum wahr. "Ich selbst bin stolz, meine Familie ist auch stolz, ich bin noch etwas sprachlos, aber ich freue mich jetzt einfach", sagte der 23-Jährige auf der Homepage seines Klubs.

DFB-Team: Stach konnte nach Flick Anruf "nicht richtig gut schlafen"

In der Nacht nach dem Flick-Anruf konnte der U21-Europameister "nicht richtig gut schlafen". Den rasanten Aufstieg vom Zweiligaprofi zum Nationalspieler innerhalb weniger Monate muss der frühere Fürther erst verkraften. "Es ist unfassbar", sagte Stach: "Die Entwicklung stellt man sich in seinen Träumen vor, daran, dass es so schnell gehen kann, glaubt man aber definitiv nicht."

Flick meint sogar, dass Stachs Entwicklung längst noch nicht beendet ist. "Er ist mit Sicherheit noch nicht ausgereift, er hat noch Luft nach oben", sagte der Bundestrainer, der beim Training und vielleicht auch in den Spielen ganz genau auf den Sechser schauen will: "Wir wollen sehen, was für ein Potenzial er uns anbietet."

Gesucht wird noch ein WM-Backup für den gesetzten Joshua Kimmich im defensiven Mittelfeld - das ist Stachs Chance. Mit Angst dürfte er den nächsten Schritt auf der Karriereleiter nicht gehen.

Vor dem jüngsten Duell gegen Borussia Dortmund (0:1), das auch Flick auf der Tribüne verfolgte, war es ihm völlig egal, ob BVB-Stürmerstar Erling Haaland dabei sein könne: "Ob Haaland aufläuft oder jemand anders – wir werden gut darauf eingestellt sein. Da mache ich mir keine Sorgen."