In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals gastiert der FC Bayern München beim Bremer SV. Doch wer überträgt das Duell im TV und im LIVE-STREAM?

Nein, in der letzten Saison 2020/21 hieß der DFB-Pokalsieger ausnahmsweise nicht FC Bayern München. Stattdessen schnappte sich der BVB (Borussia Dortmund) den Titel. Nun wollen die Bayern den Pokal zurück - in Runde eins der neuen Spielzeit wartet der Bremer SV. Anpfiff ist am Freitag, den 6. August 2021, um 20.45 Uhr im Bremer Weserstadion.

Der Fünftligist hat das ganz große Los gezogen und wird sich am Freitag mit dem Rekordmeister messen, der in den vergangenen Jahren das Non-Plus-Ultra des deutschen Fußballs war. Die Münchner schieden jedoch vergangene Saison relativ früh aus - bei Holstein Kiel musste man sich nach Elfmeterschießen geschlagen geben.

In diesem Jahr soll alles besser werden: Mit dem neuen Trainer Julian Nagelsmann hofft der FCB darauf, den Titel zurück an die Isar zu holen. Alles andere zählt für den amtierenden Deutschen Meister nicht.

Zunächst einmal will der FC Bayern München aber beim Bremer SV gewinnen und siegreich aus dem Weserstadion die Reise zurück nach Bayern antreten. Goal verrät alles rund um die Übertragung der ganzen Partie im TV und LIVE-STREAM.

Bremer SV vs. FC Bayern München: Die 1. Runde im DFB-Pokal auf einen Blick

Duell Bremer SV vs. FC Bayern München Wettbewerb DFB-Pokal, 1. Hauptrunde Datum 6. August 2021, 20.45 Uhr Ort Weserstadion, Bremen Schiedsrichter noch offen

Um 20.45 Uhr erfolgt der Auftakt in den DFB-Pokal-Wettbewerb der neuen Saison 2021/22. Doch wo werden die vollen 90, wenn nicht sogar 120 Minuten live gezeigt?

Stifte raus und Kalender gezückt 📅: Hier kommen die zeitgenauen Ansetzungen für die 1. Runde im DFB-Pokal 2021/22! 🔥#DFBPokal #BERLIN2022 @TARGOBANK pic.twitter.com/9VjiNXDeJd — DFB-Pokal (@DFB_Pokal) July 12, 2021

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München beim Bremer SV im LIVE-STREAM?

Am Freitagabend gastiert der FC Bayern München in Bremen, allerdings nicht beim SV Werder. Stattdessen geht es für den Rekordmeister gegen einen Fünftligisten. FC Bayern München beim Bremer SV - das geht live im LIVE-STREAM mit gleich drei echten Optionen.

Sky Ticket zeigt den DFB-Pokal im LIVE-STREAM: FC Bayern München beim Bremer SV

Sky hält als einer von zwei Sendern die Rechte am DFB-Pokalspiel zwischen dem FC Bayern und dem Bremer SV. Das Sky Ticket ist deswegen einer der Kanäle, auf dem der LIVE-STREAM zum Spiel zu finden ist.

Das Sky Ticket gibt es derzeit in einem Supersport-Paket für nur 14,99 Euro zu sehen. Hier findet Ihr alle Vorteile:

1 Tag der komplette Live-Sport

Die Sky Einzelspiele* und Konferenzen der Bundesliga & 2. Bundesliga

Alle Spiele der Premier League und des DFB-Pokals

Die Formel 1, Formel 2, Formel 3 und der Porsche Supercup

Alle Spiele der Handball Bundesliga

Die besten Turniere der ATP World Tour, PGA-Tour & European Tour

Auf 1 Gerät deiner Wahl streamen

Das Ganze gibt es natürlich auch als Jahrespaket, dieses kostet 19,99 Euro im Monat. Hier findet Ihr alle Informationen zu den beiden Paketen. Mit dem Sky Ticket seht Ihr also alle Spiele des DFB-Pokals im LIVE-STREAM.

Bremer SV vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM auf Sky Go verfolgen

Sky Go ist der hauseigenen Streamingdienst des Unterföhringer Pay-TV-Senders Sky. Das bedeutet: Hält Sky die Rechte an einem Wettbewerb, an einer Sportart oder einem anderen Live-Event, dann laufen auch alle Übertragungen im LIVE-STREAM auf Sky Go.

Und so ist es auch beim Auftakt in den DFB-Pokal: Bremer SV vs. FC Bayern München wird am Freitagabend im LIVE-STREAM gezeigt - ebenso laufen die beiden Parallelspiele in voller Länge im Stream. Darüber hinaus gibt es auch eine Konferenzschalte zum Pokalabend. Um Sky Go nutzen zu können, braucht Ihr ein eigenes Abo bei Sky.

DFB-Pokal: Bremer SV vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM von Sport1 sehen

DFB-Pokal am Freitag zwischen dem Verein aus der Bremenliga und dem Verein, der zuletzt 2020 die Champions League gewann. Wenn Ihr keine der beiden Sky-Optionen ziehen wollt, dann seid Ihr beim anderen Anbieter an der richtigen Adresse.

Sport1 hält nämlich ebenfalls Übertragungsrechte rund um das Erstrundenmatch zwischen den Bayern und dem Bremer SV.

Der LIVE-STREAM von Sport1 läuft 24 Stunden lang und zeigt Euch das Spiel in voller Länge. Hier findet Ihr den LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München beim Bremer SV live im TV? Die Übertragung des DFB-Pokals

DFB-Pokal im LIVE-STREAM, schön und gut - Ihr wollt aber das Pokalspiel des FC Bayern in voller Länge im klassischen, linearen Fernsehen anschauen? Dann gibt es hierfür zwei Möglichkeiten - eine im Pay-TV und eine im frei empfangbaren TV. Hier findet Ihr nun die Details zu den jeweiligen Übertragungen.

Sport1 zeigt / überträgt FC Bayern München beim Bremer SV live im Free-TV

Der Münchner Fernsehsender Sport1 zeigt die vollen 90 Minuten des Pokalspiels FC Bayern gegen Bremer SV auch im Free-TV. Um 20.45 Uhr ertönt der Anpfiff zum Spiel, doch bereits um 19 Uhr beginnt der Sender mit den Vorberichten zur 1. Runde. Sport1 ist dabei mit zwei ehemaligen Profis am Start, die die Übertragung einleiten.

Beginn der Übertragung: 19 Uhr

der Übertragung: 19 Uhr Experte : Stefan Effenberg

: Stefan Effenberg Moderation : Thomas Helmer

: Thomas Helmer Kommentator: Markus Höhner

Sport1 ist die einzige kostenlose Option, wie Ihr den Pokalauftakt des deutschen Teams live im TV und LIVE-STREAM anschauen könnt. Sky dagegen zeigt die Partie im Pay-TV - hat allerdings noch einen Bonus im Angebot.

DFB-Pokal im Pay-TV: Sky zeigt / überträgt FC Bayern München beim Bremer SV live

Alle Partien des DFB-Pokals kommen im Pay-TV bei Sky, das sind die guten Nachrichten für alle Kunden des Pay-TV-Senders, der in Unterföhring ansässig ist. Das gilt auch für die Partie am Freitagabend, wenn der FC Bayern in Bremen zu Gast ist.

Doch auch der Münchner Stadtkollege 1860 spielt um 20.45 Uhr gegen den SV Darmstadt 98 in der 1. Pokalrunde, das gilt auch für Dynamo Dresden und den SC Paderborn. Alle drei Spiele laufen bei Sky in der Konferenz, wenn Ihr Euch also für kein Einzelspiel entscheiden könnt, ist das die beste Option.

Die Konferenzschaltung beginnt um 20 Uhr auf Sky Sport 1 HD. Das Einzelspiel dagegen wird folgendermaßen live im TV bei Sky gezeigt / übertragen:

Sender : Sky Sport 2 (HD)

: Sky Sport 2 (HD) Beginn der Übertragung: 20 Uhr

der Übertragung: 20 Uhr Teaser : Große Freude beim Bremer SV: Der Oberligist trifft in der ersten Runde auf Rekordsieger Bayern München. Nach dem letztjährigen Zweitrunden-Aus hat der FCB etwas gutzumachen.

: Große Freude beim Bremer SV: Der Oberligist trifft in der ersten Runde auf Rekordsieger Bayern München. Nach dem letztjährigen Zweitrunden-Aus hat der FCB etwas gutzumachen. Kommentar: Martin Groß.

Um bei Sky jedweden Content live im TV und LIVE-STREAM (mit Sky Go seht Ihr das ganze Programm im Stream) anschauen zu können, braucht Ihr ein Abonnement. Hierzu braucht Ihr eines der Pakete von der Homepage.

DFB-Pokal im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird Bremer SV vs. FC Bayern München übertragen

Bremer SV vs. FC Bayern München live im ... TV Sport1 / Sky (Einzelspiel und Konferenz) LIVE-STREAM Sky Ticket / Sky Go / Sport1 LIVE-TICKER Goal

DFB-Pokal live im TV und LIVE-STREAM: Die 1. Runde - u. a. Bremer SV vs. FC Bayern