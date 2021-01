Nach Elfmeterschießen! Holstein Kiel wirft den FC Bayern München aus dem DFB-Pokal

Im DFB-Pokal fand das letzte Spiel der 2. Hauptrunde statt: Holstein Kiel wirft den FC Bayern sensationell nach Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb.

Sensation in Kiel: Erstmals seit 20 Jahren ist Bayern München im schon in der zweiten Runde ausgeschieden.

Der Champions-League-Gewinner unterlag dem KSV Holstein im Elfmeterschießen mit 5:6. Nach 120 Minuten hatte es 2:2 (2:2, 1:1) gestanden. Den entscheidenden Elfmeter verwandelte Fin Bartels gegen den haushohen Favoriten und Titelverteidiger, bei den Bayern hatte Marc Roca verschossen.

- 8:7 n.E. 2:2 (2:2, 2:2, 1:1) Tore: 0:1 Gnabry (14.), 1:1 Bartels (37.), 1:2 Sane (48.), 2:2 Wahl (90. +5) Aufstellung KSV Gelios - Dehm , Wahl , Thesker (80., Komenda) , van den Bergh - Meffert (84., Serra) , Mühling (84., Arslan), J.-S. Lee - Bartels , Porath (77., Hauptmann) , Mees (77., Reese) Aufstellung FCB Neuer - Sarr (85., Pavard), Süle, Hernandez, Davies - Kimmich, Tolisso (105., Alaba) - Gnabry (90. +2, Roca), Musiala (74., Lewandowski), Sane (74., Costa) - Müller Gelbe Karten: Meffert (45' +1), Süle (61.)

Damit verabschiede ich mich aus Kiel. In Sachen sind wir am kommenden Freitag ab 20:30 Uhr wieder für Sie da, wenn empfängt. Einen schönen Abend noch und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Die Kieler dagegen treffen nach einer exzellenten Defensivleistung in der kommenden Runde auf Liga-Konkurrent SV . Das Team von Ole Werner spielte über 120 Minuten mehr als solide und nutzte am Ende zwei seiner drei Torschüsse für ein 2:2, das sie in das am Ende entscheidende Elfmeterschießen rettete. Dort blieben die Gastgeber cool und lieferten sechs blitzsaubere Elfmeter. Ein trauriges Schauspiel: Kein einziger Bayern-Spieler geht zum Handshake, die Münchner verschwinden stattdessen direkt in der Kabine. Kiel spielt am Sonntagmittag gegen den KSC.

Die Bayern scheiden damit zum ersten Mal seit 21 Jahren in der zweiten Pokalrunde aus. Am Ende war es ein Schuss, der der Mannschaft von Hansi Flick das Weiterkommen kostete. Am Ende sind die Probleme aber ähnlich wie gegen Mönchengladbach: Die Bayern bestimmen das Spiel, kommen aber kaum zu Abschlüssen und sind defensiv weiterhin anfälliig, selbst gegen einen Zweitligisten. Die Münchner laufen bedröppelt im Schnee von Kiel vom Rasen. Szenen, die in jeden Saisonrückblick gehören.

Bartels bezwingt die Bayern! Der Ex-Bremer guckt Neuer aus und schiebt lässig unten rechts ein. Neuer ist im falschen Eck und muss dem Ball hinterherschauen.

6:5 Fin Bartels trifft. Kiel wirft den FC Bayern raus.

XX 5:5 Roca verschießt! Kiel hat jetzt die Chance auf den Sieg

5:5 Niklas Hauptmann gleicht für Kiel wieder aus

4:5 Douglas Costa sicher! Wieder hat der FC Bayern die Nase vorn

4:4 Lee sicher! Kiel wieder auf Augenhöhe

3:4 Alaba trifft, Bayern wieder vorne

3:3 Serra vewandelt für Kiel! Neuer kommt nicht dran

2:3 Müller souverän. Bayern führt wieder

2:2 Arslan trifft.

1:2 Kimmich bringt Bayern wieder in Front

1:1! Kiel gleicht aus durch Wahl

0:1! Bayern trifft durch Lewandowski

DFB-Pokal live: Holstein Kiel vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER - ELFMETERSCHIESSEN

Wir gehen ins Elfmeterschießen! Am Ende ist es das verdiente Ende einer ereignisarmen Verlängerung, in der die Bayern immerhin in der Schlussphase nochmal Druck entwickeln konnten. Gelios musste aber nur einmal wirklich eingreifen, die Kieler retteten das spät erzielte 2:2 erfolgreich über die Zeit und bekommen ihre Chance in der Elfer-Lotterie im Kieler Schneetreiben.

DFB-Pokal live: Holstein Kiel vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER - ENDE DER VERLÄNGERUNG

120' +1' Und die Verlängerung ist zu Ende. Es gibt Elfmeterschießen.

120' Eine Minute gibt es in der Verlängerung nur obendrauf, die Bayern haben nochmal Eckball.

119' Van den Bergh humpelt komplett fertig vom Rasen, Reese mimt in der Schlussphase den Außenverteidiger.

118' Zwei Kieler liegen mit Krämpfen am Boden, können nict mehr. Schiedsrichter Schröder unterbricht erst enorm spät.

116' Die Bayern sind heute übrigens sehr nah an ihrem ersten Zweitrunden-Aus seit 21 Jahren, 2000 unterlagen die Münchner dem damaligen Viertligisten 1. FC Magdeburg.

114' Alaba probiert's! Davies bedient den Österreicher links im Strafraum von der linken Außenbahn aus, Alaba probiert es flach aus 15 Metern leicht linker Position. Der Ball ist im langen Eck aber kein Problem für Gelios.

112' Die Bayern erhöhen den Druck nun deutlich, den Kielern scheint nun deutlich die Kraft auszugehen. Ein guter Konter scheint vielleicht noch drin, ansonsten mauern die Kieler nun sehr stark.

110' Kimmich bringt den Eckball in die Gefahrenzone, erneut packt Gelios im Fünfer aber sicher zu.

108' Gelios pariert gegen Roca! Der eingewechselte Spanier probiert es aus 18 Metern leicht linker Position, der Kieler Keeper klärt im kurzen Eck den Flachschuss aber zum Eckball.

106' Und der Ball rollt wieder!

DFB-Pokal live: Holstein Kiel vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER - 2. HALBZEIT DER VERLÄNGERUNG

105' Zu Beginn der zweiten Halbzeit der Verlängerung bringt Flick nochmal eine frische Kraft, Alaba kommt für Tolisso.

Beide Mannschaften sind nach Anpfiff der Verlängerung ein wenig am Durchpusten, die Kräfte lassen langsam nach. Die Bayern haben nach wie vor die höheren Spielanteile, können diese spielerische Dominanz aber nicht ansatzweise in Chancen ummünzen. Den besten Abschluss der ersten 15 Minuten hatte Reese.

105' Pause in der Verlängerung, beide Teams wechseln schnell die Seiten.

103' Auch den Kielern fehlt nach eigenem Ballgewinn die Kraft zum Kontern, beide Mannschaften scheinen sich hier ungewollt auf ein Elfmeterschießen geeinigt zu haben.

101' Die Bayern werden langsam ein wenig nervös und genervt, scheinen keine wirklichen Antworten mehr auf das Kieler Defensivspiel zu haben. Ein Treffer aufgrund individueller Klasse ist natürlich immer möglich.

99' Die Bayern-Dominanz der ersten Verlängerungsminuten ist ein wenig schwächer geworden, Kiel wird immer aufmüpfiger.

97' Reese mit einem Abschluss! Vom linken Sechzehnereck probiert es der eingewechselte Stürmer einfach mal gegen Tolisso, sein halbhoher Versuch geht knapp am langen Pfosten vorbei. Auch Kiel hat nun ordentlich Selbstbewusstsein.

95' Ole Werner ist an der Seitenlinie dauerhaft am Anweisungen geben und scheint jetzt Feuer gefangen zu haben. Der KSV-Coach weiß, wie groß die Chance auf eine Sensation ist.

93' Unmittelbar nach Wiederanpfiff tasten sich beide Mannschaften ein wenig ab, die Bayern haben natürlich wieder mehr vom Spiel. Auch das hat ihnen in den vergangenen 90 Minuten aber nicht wirklich geholfen, gegen gut stehende Kieler ist einfach kein Durchkommen.

91' Wir rollen wieder! Die erste Halbzeit der Verlängerung läuft!

ZWISCHENFAZIT:

Damit haben die Bayern, in den vergangenen Wochen eh schon am Limit, nochmal mindestens 30 Extra-Minuten gewonnen. Die Gäste bekommen damit die Quittung für eine enorm lethargische Schlussphase und eine zweite Halbzeit ohne wirkliche Torchance aus dem Spiel heraus. Kiel spielt weiterhin exzellent, die Verlängerung hat sich das Team von Ole Werner redlich verdient.

DFB-Pokal live: Holstein Kiel vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER - VERLÄNGERUNG

90' + 6' Schluss nach 90 Minuten! Wir gehen in die Verlängerung!

TOOOR! HOLSTEIN KIEL - FC Bayern München 2:2 | Torschütze: Bartels

90' + 5' Ist das grottenschlecht verteidigt vom FC Bayern! Nach einem Kieler Einwurf auf der linken Seite sind die Gastgeber nur noch wegen Kimmichs Zeitspiel im Spiel, van den Bergh bringt die Kugel scharf in den Fünfer. Dort ist Wahl völlig frei und nickt ins lange Eck ein.

DFB-Pokal live: Holstein Kiel vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER - WECHSEL

90' + 2' Und auch Roca darf nochmal ran, der Mittelfeldspieler ersetzt Gnabry.

90' + 1' Die Kugel landet zwar im Toraus, noch bleiben aber drei Minuten Nachspielzeit.

89' Kimmich spielt den Ball nochmal mit der Hand, Arslan wird den fälligen Freistoß aus dem Mittelkreis in den gegnerischen Strafraum bringen.

87' Lewandowski probiert es nach kurzer Ablage von Müller aus 17 Metern linker Position flach, Gelios sammelt das Spielgerät aber im Torzentrum ein.

DFB-Pokal live: Holstein Kiel vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER - WECHSEL

85' Auch Hansi Flick nimmt nocmal Zeit von der Uhr, Pavard kommt für Sarr.

Auch Hansi Flick nimmt nocmal Zeit von der Uhr, Pavard kommt für Sarr. 84' ... und Arslan kommt für Mühling.

... und Arslan kommt für Mühling. 84' Kiel tauscht nochmal: Meffert verlässt den Rasen für Serra ...

82' Die Kieler kommen jetzt nicht mehr in gute Offensivsituationen, stehen häufig im Abseits. So langsam läuft den Storchen die Zeit davon.

DFB-Pokal live: Holstein Kiel vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER - WECHSEL

80' Der Innenverteidiger muss raus, Komenda kommt für ihn.

79' Thesker scheint sich vertreten zu haben und liegt verletzt am Boden, Schiedsrichter Schröder schaut hin und lässt weiterspielen. Die Bayern spielen die Kugel schließlich ins Aus. Schlechte Spielenschätzung von Schröder, da Thesker klar verletzt war.

DFB-Pokal live: Holstein Kiel vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER - WECHSEL

77' ... und Hauptmann für Porath.

... und Hauptmann für Porath. 77' Auch Kiel tauscht noch zweimal: Reese kommt für Mees ...

76' Die Kieler scheinen gleich auch tauschen zu wollen, rennen aber zunächst hoch und aggressiv die Bayern an. Das werden noch spannende 15 Minuten.

DFB-Pokal live: Holstein Kiel vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER - WECHSEL

74' ... und Lewandowski kommt für Musiala. Damit rückt Gnabry nach rechts, Müller aus dem Sturmzentrum ins offensive Mittelfeld.

... und Lewandowski kommt für Musiala. Damit rückt Gnabry nach rechts, Müller aus dem Sturmzentrum ins offensive Mittelfeld. 74' Da ist der Doppelwechsel: Sane verlässt den Rasen für Costa ...

73' Hansi Flick scheint gleich von der Bank nachlegen zu wollen, zumindest machen sich einige Akteure beim Rekordmeister warm.

71' Die Schlussphase in Kiel steht an, die Bayern verteidigen weiterhin ihren knappen Vorsprung, stehen defensiv aber enorm wacklig. Noch haben die Kieler aller Gelegenheiten, erneut auszugleichen.

DFB-Pokal, 2. Hauptrunde , Holstein Kiel gegen den FC Bayern München . Aufgrund der dichten Taktung an Spielen muss der DFB-Pokal-Rekordsieger erst heute ran. Hier gibt's die kompletten 90 - und vielleicht auch 120 - Minuten des Duells um den Einzug ins Achtelfinale im LIVE-TICKER.

69' Mees fällt im gegnerischen Sechzehner! Nach einer Flanke von Mühling von der rechten Seite schlägt Süle am kurzen Pfosten am Ball vorbei und hat Glück, dass Mees ein wenig überrascht ist, dass der Ball zu ihm durchrutscht. Im Duell mit Süle geht der Stürmer zu Boden, für einen Elfmeter reicht das aber nicht.

67' Erneut geraten die Bayern in die Bredouille! Diesmal ist es Mees, der die Kugel flach von links in Richtung Lee in den Fünfer schickt. Süle macht sich aber lang und verhindert den möglichen Ausgleich.

65' Gelios verhindert die mögliche Entscheidung! Musiala dribbelt sich gegen Bartels auf Höhe des linken Pfostens in den Sechzehner und zieht aus 15 Metern flach ab, Gelios macht die kurze Ecke aber stark zu und verhindert den Einschlag.

63' Dehm zieht den Ball mit rechts direkt aufs Tor, Neuer sammelt den Ball im Torzentrum aber sicher ein.

DFB-Pokal live: Holstein Kiel vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER - GELBE KARTE

61' Gute Freistoßposition für Kiel! Süle legt Porath nahe des linken Sechzehnerecks und kassiert folgerichtig Gelb.

59' Ole Werner lässt den KSV nun wieder höher pressen, die Bayern spielen sich aus diesen Situationen nicht wirklich gut heraus. Entschieden ist bei ungemütlichen 0 Grad in Kiel noch lange nichts.

57' Davies geht auf der linken Seite ins Eins-gegen-eins mit Dehm, der Kieler nimmt dem Kanadier mit einer resoluten Grätsche den Ball ab.

55' Hernandez vor Mees! Lee bringt eine scharfehalbhohe Hereingabe von der linken Seite ins Zentrum, Hernandez grätscht das Spielgerät vor dem heranstürmenden Mees weg.

53' Die Bayern sind natürlich gewillt, nicht nochmal den gleichen Fehler zu begehen und spielen ihrerseits offensiv ein wenig besser als vor der Pause. Einen Zwei-Tore-Rückstand würde Kiel wohl nicht mehr aufholen.

51' Die Kieler antworten erneut stark und gehen direkt wieder hoch auf den gegnerischen Ballführenden, laufen allerdings erneut einem Rückstand hinterher. Bleiben die Bayern defensiv diesmal stabil?

49' Mühling auf der Gegenseite! Meffert legt das Spielgerät aus dem linken Halbraum rechts in den Strafraum auf Mühling, der es aus zehn Metern auf Höhe des rechten Pfostens probiert. Sein Versuch geht knapp über das rechte Lattenkreuz.

TOOOR! Holstein Kiel - FC BAYERN MÜNCHEN 1:2 | Torschütze: Sane

48' Und Sane packt direkt mal den Hammer aus! Aus 20 Metern leicht rechter Position zirkelt der Münchner einen Freistoß oben ins kurze Eck, Gelios schaut nur hinterher. Traumtor!

DFB-Pokal live: Holstein Kiel vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER - ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

46' Weiter geht's! Beide Teams kommen unverändert aus der Kabine!

HALBZEIT-FAZIT:

Die Bayern kassieren dagegen erneut nach einem schläfrigen Stellungsspiel einen Gegentreffer, die Mannschaft von Hansi Flick ist dabei eigentlich deutlich feldüberlegen. Aus den vielen Ballaktionen werden aber kaum Abschlüsse generiert, gefühlt sind die Kieler nach jedem Ballgewinn automatisch gefährlicher als die Bayern mit ihrem sehr lethargischen Ballvortrag.

Die Kieler gehen verdient mit einem Remis in die Pause und müssten eigentlich sogar führen, ein Abseitstreffer der Münchner kam den Störchen am Ende aber sogar zugute.

Denn nach dem 0:1 drehte das Team von Ole Werner offensiv ein wenig auf und verteidigte deutlich höher, der Ausgleichstreffer vor der Pause war angesichts des passiven Auftretens der Bayern durchaus nicht unverdient.

DFB-Pokal live: Holstein Kiel vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER - HALBZEIT

45' +2' Dann ist Pause in Kiel! Mit einem 1:1 gehen beide Mannschaften in die Kabine.

DFB-Pokal live: Holstein Kiel vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER - GELBE KARTE

45' + 1' Meffert tritt Davies kurz vor dem Pausenpfiff noch an der Mittellinie in die Haken, seine Gelbe Karte hat aber keine Konsequenzen für ein mögliches Achtelfinale.

44' Kurz vor der Pause lassen sich die Kieler ein wenig absinken, scheinen das 1:1 erstmal mit in die Pause nehmen zu wollen. Die Bayern agieren weiterhin nicht wirklich druckvoll und halten das Spielgerät überwiegend nur in den eigenen Reihen.

42' Die Bayern scheinen nun wieder ein wenig aktiver auf das gegnerische Tor zu spielen, wirken an diesem Mittwochabend aber noch nicht voll konzentriert und haben aus dem Spiel heraus weiter Abstimmungsprobleme. Kiel dagegen motiviert sich durch jeden gewonnenen Zweikampf mehr und mehr.

40' Die Partie wird ein wenig lebhafter, diesmal probiert es Musiala nach einem Durchstecker von Gnabry aus 15 Metern rechter Position. Gelios sammelt den Flachschuss aber sicher im Torzentrum ein.

39' Müller auf der Gegenseite fast mit der direkten Antwort! Nach einem Zuspiel von Tolisso probiert es der Stürmer aus der Drehung aus 18 Metern rechter Position, sein halbhoher Versuch saust aber knapp am langen Pfosten vorbei.

TOOOR! HOLSTEIN KIEL - FC Bayern München 1:1 | Torschütze: Bartels

37' Und die Kieler bestrafen erneut die Münchner Wackel-Defensive! Dehm spielt einen herausragenden Ball von rechts hinter die Münchner Viererkette, wo Bartels Süle und Sarr davonläuft und aus zehn Metern flach unten links gegen Neuer einschiebt.

35' Fast das 2:0! Kimmich bringt die Kugel an den langen Pfosten, wo Gnabry zurück an den rechten Pfosten zu Müller köpft. der setzt zum Scherenschlag aus der Drehung an, befördert den Ball aber über die Querlatte. Ein Treffer hätte nicht gezählt, Müller soll im Abseits gestanden haben. Stand er aber nicht ...

34' Mal eine ordentliche Freistoßsituation für die Bayern auf der rechten Außenbahn, nachdem Mees Sarr von hinten umgerissen hatte. Mal schauen, was die Münchner aus dieser Gelegenheit machen ...

32 ' Kimmich sucht mit dem nächsten langen Ball aus dem Zentrum Davies auf links, diesmal passt Dehm aber gut auf. Viele Gelegenheiten erabeiten sich die Münchner weiterhin nicht.

30' Gut 15 Minuten noch bis zur Pause. Sehen wir noch einen Treffer oder bleibt es bei der knappen Führung für die Bayern?

28' Kiel macht das im Spiel gegen den Ball nach wie vor gut, lässt den Bayern trotz der etwas riskanteren Spielweise kaum Räume und stellt die Kombinationsfähigkeiten des Rekordmeisters auf die Probe. Offensiv geht bei den Störchen aber bisher wenig.

26' Gnabry mal mit dem ersten sehenswerten Abschluss aus dem Spiel heraus! Kimmich legt das Spielgerät aus dem Zentrum heraus zentral vor den Strafraum zu Müller, der kurz für Gnabry abstoppt. Der Flügelspieler probiert es aus 22 Metern zentraler Position, sein Schuss geht aber Zentimeter am rechten Pfosten vorbei.

24' Mitte des ersten Durchgangs ist die Partie dazu in der Lage, in beide Richtungen zu kippen. Die Bayern sind zwar spielerisch überlegen, erarbeiten sich aber keine guten Abschlusssituationen. Kiel dagegen arbeitet mittlerweile höher gegen den Ball und setzt die Bayern so unter Druck.

20' Van den Bergh bringt eine Flanke von links in Richtung Münchner Strafraum, aber diesmal ist es Sarr, die die Hereingabe des erfahrenen Außenverteidigers abblockt.

18' Die Bayern agieren nun erstaunlich passiv nach der frühen Führung, Kiel dagegen ist nun deutlich wacher und besser im Spiel als vor dem 0:1.

16' Die Kieler antworten auf den unglücklichen Rückstand, indem sie deutlich höher pressen und die Bayern mehr unter Druck setzen. Scheint so, als hätte Ole Werner so ein Szenario durchaus in seinen Matchplan miteinbezogen.

TOOOR! Holstein Kiel - FC BAYERN MÜNCHEN 0:1 | Torschütze: Gnabry

14' Da haben wir einmal keinen Video-Schiedsrichter und da schießen die Bayern direkt einen Abseitstreffer! Sarr bedient mit einer Flanke von rechts Müller im Zentrum, der per Kopf zurück an den rechten Pfosten legt. Dort bugsiert der hechtende Gelios die Kugel vor die Füße von Gnabry, der an Gelios vorbei frei ins Tor einschiebt. Das Problem: Der Nationalspieler steht bei Müllers Ballabgabe fast einen Meter im Abseits.

13' Lee tritt erstmals in Erscheinung, spielt eine halbhohe Hereingabe von links in Richtung langer Pfosten. Dort lauert Bartels, der ehemalige Bremer wird aber gut von Davies gedeckt. Der Kanadier nimmt das Spielgerät auf und bannt die Gefahr.

11' Thesker sucht mit einem langen Ball aus der eigenen Hälfte mal Mees auf der linken Seite, der Offensivspieler des KSV steht aber deutlich im Abseits.

9' Gnabry agiert deutlich agiler als sein Vorgänger Costa, rennt sich auf der rechten Außenbahn aber erneut gegen van den Bergh fest. Noch wirkt die neu zusammengestellte Bayern-Elf ein wenig unabgestimmt.

7' Tolisso spielt einen ersten Steilpass aus der Drehung heraus in den linken Halbraum, wo Gnabry allerdings das Laufduell gegen Thesker verliert. Bisher halten die Kieler die Münchner noch gut vom eigenen Kasten fern.

5' Die Kieler Marschroute in der Anfangsphase ist klar: Die Störche stehen enorm tief und gehen die Bayern erst in der eigenen Hälfte an, um dann bei Ballverlusten schnell nach vorne zu sprinten. Bisher finden die Bayern keine Lücken.

3' Davies lässt die erste Hereingabe von der linken Seite in den Strafraum segeln, findet dort aber keinen Abnehmer. Die Gäste übernehmen erwartungsgemäß in der Anfangsphase die Spielkontrolle.

DFB-Pokal live: Holstein Kiel vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER - ANPFIFF

1' Der Ball rollt im Holstein-Stadion.

Vor Beginn | Leiten wird die heutige Begegnung Robert Schröder. Der Unparteiische aus Hannover wird an den Seitenlinien von Jan Clemens Neitzel-Petersen und Rene Rohde unterstützt. Vierter Offizieller ist Christof Günsch. Einen Video-Assistenten gibt es in der zweiten Pokalrunde noch nicht.

Vor Beginn | Der Rekordmeister konnte am vergangenen Wochenende ebenfalls nicht gewinnen, verspielte eine 2:0-Führung in Mönchengladbach und unterlag am Ende mit 2:3. Auch, weil die hoch stehende Defensive unter dem Druck des Gegners einknickte. Trainer Hansi Flick legt im Vorfeld daher den Fokus auch auf die Defensive: "Man muss sehen, dass man dem einen oder anderen Spieler eine Pause gibt. Wir haben durch drei individuelle Fehler das Spiel gegen Gladbach aus der Hand gegeben, das ist ärgerlich. Aber es ist nichts passiert, wir sind immer noch Tabellenführer. Jetzt geht es darum, dass wir die Dinge, die wir angesprochen haben, besser machen. Wir müssen mehr Druck auf den Ball bekommen und die Tiefe absichern."

Vor Beginn | Grundlage für den Erfolg der Kieler ist die stabile Defensive, die mit 14 Gegentreffern die beste im Unterhaus ist. Einen Gegner vom Kaliber des FC Bayern München hatte Holstein in der laufenden Spielzeit aber natürlich noch nicht zu Gast, auch ohne Robert Lewandowski dürfte die traditionelle Viererkette von Trainer Ole Werner einiges zu tun bekommen. Aber: Die Kieler sind meisterhaft darin, ein effizientes Konterspiel aufzuziehen. Gegen defensiv unsichere Bayern keine schlechte Idee.

Vor Beginn | "Wir sind natürlich der klare Underdog. Aber wir haben eine Idee, wie Räume für uns entstehen können. Wir wissen, dass die Chance, eine Runde weiterzukommen, vor Spielbeginn nicht allzu hoch ist. Aber wir werden versuchen, mit einer guten Leistung diese Chance im Laufe des Spiels größer werden zu lassen", erklärte Störche-Trainer Ole Werner vor dem Spiel und gibt gleichzeitig die Marschroute für seine Mannschaft vor. Der KSV erlebt seit Jahresbeginn ein kleines Formtief, ist nach zuvor fünf Siegen in Serie nun bereits seit zwei Zweitliga-Spielen ohne Sieg. Das kostete den KSV die Tabellenführung, als Dritter liegen die heutigen Gastgeber aber weiter nur einen Zähler hinter Spitzenreiter HSV.

Vor Beginn | Ole Werner sieht nach dem 1:1 gegen Holstein Kiel nur geringfügig Handlungsbedarf und schraubt vor allem an der eigenen Offensivabteilung: Reese und Serra bleiben erstmal draußen für sie beginnen Porath und Mees,

Vor Beginn | Die Kieler halten mit folgender Elf dagegen: Gelios - Dehm, Wahl, Thesker, van den Bergh - Mühling, Meffert, Lee - Bartels, Porath, Mees.

Vor Beginn | Nach der überraschenden 2:3-Niederlage gegen stellt Hansi Flick damit auf fünf Positionen um: In der Innenverteidigung startet Hernandez für Alaba, auf der Rechtsverteidiger-Position beginnt Sarr für Pavard. Im defensiven Zentrum wird Goretzka durch Tolisso ersetzt, zudem beginnt Gnabry auf links für den zuletzt strauchelnden Costa. Offensiv bekommt Robert Lewandowski eine Pause, ihn ersetzt Youngster Musiala.

Vor Beginn | Beginnen wir mit den Aufstellungen. Die Bayern gehen es folgendermaßen an: Neuer - Sarr, Süle, Hernandez, Davies - Kimmich, Tolisso - Sane, Musiala, Gnabry.

Vor Beginn | Herzlich willkommen im DFB-Pokal zur Begegnung der 2. Hauptrunde zwischen Holstein Kiel und dem FC Bayern.

Holstein Kiel vs. FC Bayern München live: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Holstein Kiel:

Gelios - Dehm , Wahl , Thesker , van den Bergh - Meffert , Mühling , J.-S. Lee - Bartels , Porath , Mees

Bank: Dähne, Kirkeskov, Komenda, Arslan, Reese, Serra, Neumann, Girth, Hauptmann

Der FC Bayern München setzt auf folgende Aufstellung:

Neuer - Sarr, Süle, Hernandez, Davies - Kimmich, Tolisso - Gnabry, Musiala, Sane - Mülle r

Bank: Nübel: Pavard, Martinez, Lewandowski, Costa, Zirkzee, Boateng, Roca, Alaba

Wer zeigt / überträgt Holstein Kiel vs. FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Holstein Kiel vs. FC Bayern München heute ... im TV ARD / Sky Sport 1 HD im LIVE-STREAM ard.de / ARD Mediathek / Sky Go / Sky Ticket LIVE-TICKER Goal

Im DFB-Pokal wird heute die letzte Partie der 2. Hauptrunde ausgetragen. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Holstein Kiel und dem FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

Holstein Kiel vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie heute - "Pokal hat besondere Gesetze": Flick warnt vor Stolperfalle Kiel

Bayern München will bei der Pokal-Pflicht beim frechen Zweitligisten Holstein Kiel auf gar keinen Fall stolpern. Trotzdem sollen möglichst viele Kräfte geschont werden.

Pflicht erfüllen, Körner sparen: Den Ausflug an die Ostseeküste will Hansi Flick ohne zu große Strapazen hinter sich bringen. "Es ist ein schmaler Grat", sagte der Trainer von Bayern München vor dem Zweitrundenspiel im DFB-Pokal beim aufstrebenden Zweitliga-Dritten Holstein Kiel. Seine Mannschaft habe aber "schon eine Fitness, dass sie das normalerweise überstehen kann".

Im hohen Norden will der Rekordmeister am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) zum 20. Mal in Serie ins Pokal-Achtelfinale stürmen und seine "Mission Triple-Verteidigung" fortsetzen. Und sich außerdem für die 2:3-Pleite in der Liga bei Borussia Mönchengladbach rehabilitieren. "Wir sind immer noch Tabellenführer", betonte Flick, der zwar abermals die "drei individuellen Fehler" vor den Gegentoren bemängelte, aber meinte: "Abhaken. Es ist nichts passiert."

Natürlich, "in der letzten Reihe gibt es Dinge", sagte der Triple-Trainer, "die wir besser machen müssen". Weniger Fehler im Spielaufbau, besseres Absichern. Erste Gelegenheit dazu haben die Münchner im Pokal-Nachholspiel in Kiel.

Die "Störche" wollte Flick auf gar keinen Fall unterschätzen, schließlich hätten diese nichts zu verlieren: "Der Pokal hat besondere Gesetze", bemühte er eine altbekannte Floskel: "Ich weiß, wie es ist, wenn ein Underdog gegen die beste deutsche Mannschaft spielt. Da sind alle motiviert und du musst als Trainer gar nichts sagen."

Große Rotationen wird der Bayern-Coach in der ersten Englischen Woche des Jahres allerdings wohl keine vornehmen, zumindest ließ er sich nicht in die Karten blicken. Einzig Flügelflitzer Kingsley Coman (Muskulatur) und Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting (Rücken) werden am Mittwoch nicht mit nach Kiel fliegen.

Wieder vertrauen darf der 55-Jährige auf Nationalspieler Serge Gnabry, der nach seiner Prellung über dem Schienbein zurückkehren wird. Am Mittwoch wird das Team um 14.00 Uhr im Hotel ankommen, da gibt es laut Flick noch "genügend Zeit, um nochmal kurz Kräfte zu sammeln".

Offensiv sind die Bayern im ersten Pflichtspiel gegen die Kieler seit 1954 jedenfalls gefordert - es wartet die beste Verteidigung der . Größere Baustellen hat Flick aber in der Defensive zu bearbeiten: Fünf Gegentore in den ersten beiden Spielen 2021, dazu in den letzten 14 Partien nur einmal am Ende die Null.

Das betrifft auch Welttorhüter Manuel Neuer, der schon seit Wochen auf den nächsten Rekord wartet. Noch ein Spiel ohne Gegentor benötigt der 34-Jährige, um die Bestmarke von Oliver Kahn (196) einzustellen.

Ein Bayern-Profi wird am Mittwoch indes ein kleines Deja-vu erleben: David Alaba. In der Saison 2009/10 war der 28 Jahre alte Österreicher dabei, als die zweite Mannschaft der Münchner in der zweimal auf die Störche traf. In Kiel gab es damals ein 2:2, dieses Resultat und eine mögliche Verlängerung wollen die Bayern natürlich verhindern.

Der Außenseiter aus Schleswig-Holstein hofft auf dem Weg zur Sensation darauf, dass "sich die Tür vielleicht ein Stück weit öffnet", sagte Kiels Trainer Ole Werner: "Dann wollen wir mit einer guten Leistung da sein." Der Sieger trifft im Achtelfinale in drei Wochen im eigenen Stadion auf Darmstadt 98, einen weiteren Zweitligisten.

Holstein Kiel vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER: Die Daten zum Duell im Überblick