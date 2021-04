Julian Nagelsmann, FC Bayern München: Gehalt, Vertrag, Karriere, Erfolge - alle Infos zum neuen Trainer des FCB

Julian Nagelsmann ist neuer Trainer des FC Bayern für die Saison 2021/22. Goal fasst alles Wichtige rund um Vertrag, Gehalt und Karriere zusammen.

Es ist amtlich: Julian Nagelsmann übernimmt zur Saison 2021/22 den deutschen Rekordmeister FC Bayern München. Das wurde am 27. April 2021 offiziell bekanntgegeben. Der 33 Jahre alte Nagelsmann beerbt damit Hansi Flick, der die Bayern in der letzten Saison zum Triple geführt hatte. Aktuell coacht Nagelsmann noch RB Leipzig, mit den Sachsen will er in der Restsaison noch den DFB-Pokal holen und deutscher Vizemeister werden.

Klar: Die regelmäßigen Zuschauer der Bundesliga, die Fans der TSG 1899 Hoffenheim und die von RB Leipzig kennen Nagelsmann und wissen vieles über ihn. Doch wusstet Ihr, dass er einst für 1860 München spielte? Wer ist der neue Trainer des FC Bayern München wirklich, wie viel verdient er beim FCB und welche Stationen hat er hinter sich?

Julian Nagelsmann beim FC Bayern München: Goal wirft in diesem Artikel einen Blick auf den Lebenslauf des 33-Jährigen und stellt ihn Euch genauer vor. Gehalt, Vertragslaufzeit, Erfolge - hier erfahrt Ihr alles.

Julian Nagelsmann: Wichtige Daten zum neuen Trainer des FC Bayern München

Name : Julian Nagelsmann

: Julian Nagelsmann Geburtstag : 23. Juli 1987 (33 Jahre)

: 23. Juli 1987 (33 Jahre) Geburtsort : Landsberg am Lech

: Landsberg am Lech Größe : 1,90 Meter

: 1,90 Meter Beruf : Fußballtrainer

: Fußballtrainer Lizenz : Fußballlehrer

: Fußballlehrer Berater: Sport 360 GmbH

Julian Nagelsmann: Vertrag und Gehalt beim FC Bayern München

Hansi Flick hatte beim FC Bayern München nach dem 3:2-Sieg in Wolfsburg offiziell bekanntgegeben, dass er den Verein zum Saisonende verlassen und damit seinen Vertrag nicht vollständig erfüllen will. Daraufhin begannen die Spekulationen um dessen Nachfolger, ehe am Dienstagvormittag bekannt wurde, dass Julian Nagelsmann in Flicks Fußstapfen treten wird.

Julian Nagelsmann wird Cheftrainer des FC Bayern.

Vertrag von Hansi Flick wird wunschgemäß aufgelöst.



🔗 https://t.co/4krgkZGhSt — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) April 27, 2021

"Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass mich der Trainerposten beim FC Bayern reizt und ich diesen Job gerne annehmen würde, wenn sich diese vielleicht einmalige Gelegenheit ergeben sollte", sagte der 33-Jährige am Dienstag. Später äußerte er sich in einer Pressekonferenz auch zu seiner Entscheidung, seinen eigenen Vertrag in Leipzig ebenfalls nicht erfüllen zu wollen.

Dort wäre sein Arbeitspapier noch bis 2023 gelaufen. In München unterschrieb Julian Nagelsmann einen Vertrag bis 2026, womit eine Vertragsdauer von sogar fünf Jahren vorgesehen ist. In Leipzig hatte er 2019 angeheuert und einen Vierjahresvertrag unterschrieben. Der FC Bayern München überweist nach Infos von Goal und SPOX 20 bis 25 Millionen Euro an die Sachsen.

Gehalt von Julian Nagelsmann: Meldungen gehen auseinander

Was verdient Julian Nagelsmann beim FC Bayern München? Diese Frage wurde in den offiziellen Mitteilungen des Rekordmeisters und von RB Leipzig nicht beantwortet. Verschiedenen Medien zufolge ist der Verdienst von Nagelsmann in Höhe von sieben bis acht Millionen Euro angesiedelt.

Bei RB lag sein Gehalt laut einem Bericht des Focus bei nur 2,5 bis drei Millionen Euro - womit er beim FC Bayern nun natürlich deutlich besser verdienen würde. Offizielle Zahlen haben wir jedoch leider nicht vorliegen.

Julian Nagelsmann: Die Trainerstationen des künftigen FCB-Trainers

Julian Nagelsmann wird neuer Trainer des FC Bayern München, das steht fest. Dabei hat er vor erst rund 13 Jahren damit angefangen, Fußballtrainer zu sein. Das ist durchaus verwunderlich, immerhin ist Nagelsmann heute (2021) erst 33 Jahre alt. Er musste mit sage und schreibe 20 Jahren seine Karriere als Fußballer beenden, verletzungsbedingt.

Ein Meniskus- und Knorpelschaden zwang ihn dazu, die Schuhe an den Nagel zu hängen. Seine letzte Station war die zweite Mannschaft des FC Augsburg. Dort wurde er dann schnell Co-Trainer von Chefcoach Thomas Tuchel und hatte seinen Arbeitsbereich vor allen Dingen im Scouting. Danach ging es über den TSV 1860 München nach Hoffenheim, wo er von 2010 bis 2019 im Jugendbereich und auch bei den Profis arbeitete.

Nach drei Jahren bei den Kraichgauern ging es dann vor zwei Jahren nach Sachsen zu RB. Zum Ende der Saison 2020/21 erfolgt nun der Wechsel zum FC Bayern München und der nächste Schritt in seiner beachtlichen Trainerkarriere.

Zeitraum Verein / Mannschaft 2008 FC Augsburg Jugend (Co-Trainer) 2008-2010 TSV 1860 München U17 (Co-Trainer) 2010-2011 TSG 1899 Hoffenheim U17 (Co-Trainer) 2011-2012 TSG 1899 Hoffenheim U17 2012-2013 TSG 1899 Hoffenheim (Co-Trainer) 2013-2016 TSG 1899 Hoffenheim U19 2016-2019 TSG 1899 Hoffenheim 2019-2021 RB Leipzig ab Sommer 2021 FC Bayern München

Erfolge als Trainer: Die wichtigsten Errungenschaften von Julian Nagelsmann

Die deutsche Meisterschaft und auch den DFB-Pokal konnte Julian Nagelsmann in seiner Karriere bislang noch nicht erringen. Seit er Trainer in der Bundesliga ist, wurde immer der FC Bayern München - sein künftiger Arbeitgeber - deutscher Meister. Auch im DFB-Pokal konnte er keinen Triumph erlangen. Dennoch gilt er als Trainer der Zukunft im deutschen Fußball.

Wir blicken auf seine wichtigsten Erfolge und auch persönliche Auszeichnungen, die er erlangt hat.

Julian Nagelsmann geht zum FC Bayern München: Seine Erfolge als Trainer

Station Titel U19 der TSG 1899 Hoffenheim Deutscher A-Jugend-Meister: 2014 Meister der Staffel Süd/Südwest der U-19-Bundesliga: 2014, 2015 TSG 1899 Hoffenheim Einzug in die Champions League durch Platz 3 im Jahr 2018 (erstmalige Teilnahme des Klubs) RB Leipzig Einzug ins Halbfinale der Champions League im Jahr 2020 Persönliche Auszeichnungen Deutschlands Trainer des Jahres 2017 Trainerpreis des deutschen Fußballs 2016 Jüngster U19-Meistertrainer (2014) Jüngster Cheftrainer in der Bundesliga-Geschichte 2016

Julian Nagelsmann äußert sich zum FC Bayern München: "Noch schlafe ich gut"

Auf der Pressekonferenz am Dienstagmittag gab Julian Nagelsmann Statements zu seinem Wechsel an die Isar ab. Hier findet Ihr alle Aussagen im Liveticker zum Nachlesen.

Julian Nagelsmann über...

... den FC Bayern: "Ich hatte keine Bedenken, dass man dort keine gute Arbeit leisten kann. Ich habe Respekt vor der Aufgabe. Ich bin aber nicht ängstlich. Noch schlafe ich ganz gut."

... die Erwartungshaltung beim FC Bayern: "Über die inhaltlichen Dinge haben wir nicht viel gesprochen, da es wenig Zeit gab. Beim FC Bayern ist immer der maximale Erfolg der Anspruch. Ich weiß schon, was auf mich zukommt und ich werde mit der Überzeugung, das leisten zu können, dort aufzuschlagen."

... die Reaktion der Mannschaft: "Ich konnte nicht mit jedem einzelnen reden. Das Training war gut. Man hat immer eine menschliche Beziehung zu den Spielern, ich glaube nicht, dass die Spieler extrem sauer sind. Also ich habe kein schlechtes Gewissen. Andersherum ist das genauso. Ich bin keinem Spieler böse, der den Verein verlassen hat. Da sollte man nicht persönlich gekränkt sein."

Oliver Mintzlaff über ...

... die Ablöse und Markus Krösche: "Für 23 Millionen Euro hätten wir Julian nicht gehen lassen. Wir haben gute Gespräche mit Markus Krösche geführt, aber wir haben festgestellt, dass wir eine Zusammenarbeit nicht fortsetzen wollen. Wir gehen im Guten auseinander. Ich bin davon überzeugt, dass wir relativ zeitnah den Posten nachbesetzen."

