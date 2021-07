DFB-Pokal, 1. Runde: Bayern muss nach Bremen, der BVB nach Wiesbaden - die Auslosung im TICKER zum Nachlesen

Die 64 Mannschaften wissen nun, gegen wen es für sie in der ersten Runde des DFB-Pokals geht. Hier gibt es die Auslosung im TICKER zum Nachlesen.

Der kleine Bremer SV hat für die erste DFB-Pokal-Runde das große Los gezogen. Am Geburtstag von Trainer Benjamin Eta fischte "Losfee" Thomas Broich dem Fünftligisten den deutschen Rekordmeister Bayern München aus der Trommel. "Besser geht es nicht", sagte Eta unter riesigem Jubel seiner Mannschaft in einer ARD-Schalte.

Titelverteidiger Borussia Dortmund spielt zunächst beim hessischen Landespokalsieger SV Wehen Wiesbaden aus der 3. Liga, der unterlegene Pokalfinalist RB Leipzig beim Zweitligisten SV Sandhausen. Borussia Mönchengladbach reist zum 1. FC Kaiserslautern.

Die erste Pokal-Runde wird vom 6. bis zum 9. August gespielt, eine Woche vor dem Start der Bundesligasaison. Das Finale wird am 21. Mai 2022 wie üblich im Berliner Olympiastadion ausgetragen.

Im Topf der 32 Amateure lag diesmal eine besondere Kugel: eine neutrale. Der Berliner Fußball-Verband (BFV) hatte für die erste Pokalrunde zwar den BFC Dynamo gemeldet, allerdings läuft dagegen noch eine Revision beim Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Die "Berliner Kugel" wurde dem VfB Stuttgart zugelost.

Fünftligist VfL Oldenburg hatte im Landespokal nur einmal gespielt, ab dann wurde gelost. Viermal hatte der VfL Glück und war damit qualifiziert. Der Pokal-Debütant hat nun ein Heimspiel gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf.

Auslosung | "Na Herr Broich, als ehemaliger Frankfurter...", da hat die Kollegin beim ARD doch tatsächlich das erste Eigentor des DFB-Pokals 2021/22 geschossen, verrückt. Aber Thomas Broich ist Profi genug und weicht elegant aus: "Kaiserslautern gegen Mönchengladbach (eines seiner tatsächlichen Ex-Teams) ist eine Partie, die ich selbst spielen durfte, das hat natürlich schon seinen Reiz für mich und ich glaube auch für jeden deutschen Fußballfan". Und da muss ich ihm zustimmen, ansonsten sind die Los-Gewinner natürlich der Bremer SV (gegen Bayern München) und Wehen Wiesbaden (Pokalsieger Borussia Dortmund) sowie eigentlich alle Fußballfans im Norden, die eine ganze Reihe Derbys serviert bekommen.

Auslosung | Na, wer kriegt die beiden Vereine am schnellsten zusammen, die noch über sind: Richtig, 1860 München und die Lilien aus Darmstadt.

Auslosung | Die Preußen aus Münster ziehen den letzten Bundesligisten: den VfL Wolfsburg.

Auslosung | St. Pauli zu Gast beim 1. FC Magdeburg! Gar nicht lange her, da war das auch ein Zweitligaduell.

Auslosung | Der BFC Dynamo empfängt den VfB Stuttgart! Bei den Schwaben gibt es ja auch ein paar Veränderungen im Team, der Berliner Fussball Club wird die erste Pflichtaufgabe.

Auslosung | Der Wuppertaler SV wartet auch mit netten Geschichten auf: "Wir hatten letztes Jahr zwei Spieler von ihnen ausgeliehen und einen guten Draht, das wird ein tolles Spiel". Von wem die Rede ist? Vom VfL Bochum natürlich.

Auslosung | "Man wird sich auf ein großes Fußballfest in Oldenburg freuen, natürlich Corona-konform", verspricht man beim VfL. Der Gegner kommt übrigens aus Düsseldorf und heißt wie die Fußballgöttin: Fortuna.

Auslosung | Dynamo Dresden gegen den SC Paderborn, das klingt auch nach einem rasanten Spiel auf Augenhöhe.

Auslosung | Türkgücü München - letztes Jahr also nicht gegen Schalke, dieses Jahr gegen Union Berlin. Immerhin.

Auslosung | Norderstedt liegt im Süden von Schleswig-Holstein und somit bleibt das mit der Erdkunde-Null leider bestätigt. Aber dass Koblenz gegen Jahn Regensburg kein Derby ist, das weiß sogar ich.

Auslosung | Norderstedt gegen Hannover 96... Zugegeben, in Erdkunde war ich immer eine Null, aber das klingt nach dem nächsten Nordderby, oder?

Auslosung | Im Norden gibt es weiter Derbys, Osnabrück wird Werder Bremen zu Gast haben. Nur im Pokal, nicht in der Liga, dort ist der VfL ja leider genauso abgestiegen, wie die Bremer.

Auslosung | Hansa Rostock ist in die 2. Liga aufgestiegen und bekommt es dort wie auch im Pokal zu tun mit... dem 1. FC Heidenheim!

Auslosung | Da ist er, der Greifswalder FC! Und tatsächlich, es werden Bayern! Aber nicht DIE Bayern, sondern die schwäbischen Bayern aus Augsburg.

Auslosung | Der Pokalsieger reist nach Wiesbaden! Zur Erinnerung, Pokalsieger ist Borussia Dortmund, nicht Bayern München. Nur, dass wir es auch erwähnt haben. Sicher ist sicher.

Auslosung | Waldhof Mannheim gegen Eintracht Frankfurt, immerhin auch einer der jüngeren Pokalsieger. Und wie ich finde eine der spannendsten Aktien in dieser Bundesliga-Saison.

Auslosung | Die Würzburger Kickers empfangen den SC Freiburg und wo wir grade bei tollen Interviews waren: Was sagt Christian Streich dazu?

Auslosung | In Villingen gibt man sich optimistisch und verspricht dem Gegner eine "schöne Sommerfrische". Man hat sich einen Traditionsverein gewünscht, man hat Schalke 04 bekommen. Und ich muss sagen, von allen ARD-Interviewpartnern haben sich die Kollegen aus Villingen bisher am besten verkauft: Forsch, nett, reflektiert. Die wünscht man sich doch in der 2. Runde wieder!

Auslosung | Carl Zeiss Jena gegen den 1. FC Köln. Die Bundesligisten werden weniger!

Auslosung | Bayreuth gegen Bielefeld, wo stecken wir das denn jetzt hin? 1. Runde Pokal auf jeden Fall.

Auslosung | Die Sportsfreunde Lotte, die haben den Pokal auch schonmal gerockt, fragen sie bei Werder Bremen, Leverkusen und 1860 München nach, anno 2017. Und der Karlsruher SC wäre ein weiteres prominentes Opfer!

Auslosung | Der SV Sandhausen hat prominente Gäste in der 1. Runde: RB Leipzig! Pokalfinalist und Vizemeister, neuer Trainer, neuer Stürmer, neue Abwehr - spannend!

Auslosung | Mainz muss ins Saarland, die Nullfünfer reisen nach Elversberg. Keine Pointe, sorry.

Auslosung | Leipzig gegen Bayer Leverkusen, das versetzt auch viele in Ekstase. Nämlich im Vereinsheim von Lok. Leipzig. Djamal Ziane im Interview bei der ARD klingt fast enttäuscht, man hätte sich die Bayern gewünscht, jetzt ist es Bayer geworden. Phonetik-Experten sagen: Knapp!

Auslosung | Ui, das hat noch mehr Charme: Kaiserslautern empfängt die Borussia aus Mönchengladbach am Betzenberg. In einer anderen Zeit, jaja...

Auslosung | Babelsberg gegen Fürth! Hat seinen ganz eigenen Charme.

Auslosung | Kölner Derby hinterher? Viktoria Köln ist das nächste Los... aber gegen den TSV 1860 München. Drittligaduell also, hat auch was.

Auslosung | Vom Geburtstagskind zum Pokalsieger aus Schleswig-Holstein: Weiche Flensburg. Und das wird ein Derby gegen Holstein Kiel.

Auslosung | Das nächste Los hält Bremen bereit, aber den SV, sonst hätten wir einen echten Klassiker. Denn die Bayern fahren zum Bremer SV! Völlige Eskalation in der Bremer Brauerei, wo die Spieler die Auslosung... naja... "feiern". Und das ist noch human ausgedrückt. Trainer Benjamin Eta hat heute Geburtstag und sagt: "Einfach geil!".

Auslosung | SSV Ulm, letzte Saison immerhin 2. Runde... gegen den Club aus Nürnberg.

Auslosung | Big City Duell incoming! Die Hertha reist nach Meppen.

Auslosung | Das geht jetzt rasend schnell, daher machen wir es auch kurz und knackig: Der FC Ingolstadt empfängt Erzgebirge Aue, ein Duell der Zweitligisten.

Auslosung | Das erste Los lautet... Eintracht Braunschweig! Und die Löwen spielen gegen den Hamburger SV, das klingt doch vielversprechend.

Vor Beginn | Auch bei der SpVgg Bayreuth wird der FC Bayern als "Traumlos" bezeichnet, man nehme aber auch die Dortmunder. Man backe schließlich kleine Brötchen. Die 1. Pokal-Hauptrunde steigt von 6. bis 8. August. Eine Woche später beginnt die neue Bundesliga-Spielzeit, während die 2. Liga und 3. Liga jeweils am 23. Juli starten.

Vor Beginn | Im Studio ist Roland Kroos, Vater von Toni und Felix Kroos sowie technischer Direktor des Greifswalder FCs. Apropos böse Zungen: Seine Los-Wünsche ("Bayern oder Union Berlin") kommen nicht weniger überraschend, als das frühe EM-Aus von Deutschland.

Vor Beginn | Bevor es mit der Losung los geht, wird über ein anderes Turnier geplaudert, das gerade läuft: Die Europameisterschaft. Das Aus der deutschen Nationalmannschaft im Achtelfinale gegen England scheint man verdaut, aber nicht erwartet zu haben bei den Kollegen in der ARD.

Vor Beginn | Letztes Jahr jedenfalls gab es auch schon einen kleinen Rechtsstreit vor der ersten Pokalrunde, ohne Happy End für beide Beteiligten: Damals hatte der BFV - die reguläre Saison wurde wegen Covid19 abgebrochen - Tabellenführer Türkgücü München am grünen Tisch als Aufsteiger in die 3. Liga bestätigt und als Kompromiss den Tabellenzweiten FC Schweinfurt das Startrecht für die erste Pokalrunde zugesprochen. Dagegen wiederum klagte der Münchner Club, schließlich aber ohne Erfolg. Schweinfurt durfte im Pokal gegen den FC Schalke 04 antreten, verlor in der ersten Runde 1:4, konnte aber immerhin das Antrittsgeld einstreichen. Sie sehen schon: Ob großer Favorit oder kleiner Underdog - im Pokal geht es für alle um enorm viel. Und damit sind wir wieder bei der ausgelutschten Floskel vom Beginn: Der Pokal hat seine eigenen Gesetze!

Vor Beginn | Vier Oberligisten sind diese Saison mit in der Verlosung: der Greifswalder FC, der VfL Oldenburg, der FC 08 Villingen und der Bremer SV. Auch spannend: Der BFC Dynamo wurde als Teilnehmer vom Berliner Fußball-Verband gemeldet, allerdings hat ein Verein aus Bayern gegen diese Benennung Revision beim DFB-Bundesgericht eingelegt. Der BFV-Vertreter wird heute zunächst einem Team aus dem Profi-Topf zugelost werden, es könnte aber noch zu einer Änderung kommen. Ob es für ein Fußballwunder hilft?

Vor Beginn | Wer denn der erste Herausforderer des Titelverteidigers aus Dortmund oder des Branchenprimus aus München - dann unter Führung des neuen Trainers und letztjährigen RB-Finalcoaches Julian Nagelsmann - wird, das aber haben andere zu entscheiden. Namentlich der Fußballgott (oder Fußballgöttin "Fortuna"?) sowie die Losfee. Beim Fußballgott (siehe Klammer-Zusatz) bin ich nicht ganz sicher was den Namen angeht, dafür kann ich Ihnen sagen, wie die Losfee heißt: Ex-Fußballer (Burghausen, Mönchengladbach, Köln, Nürnberg, Brisbane) und TV-Experte Thomas Broich wird die Kugeln ziehen.

Vor Beginn | Jaja, der Pokal hat seine eigenen Gesetze - eine Floskel, die so herrlich vielversprechend wie auch dämlich abgedroschen daherkommt. Aber letzte Saison war es wieder so weit, Favorit und Dauermeister FC Bayern München stolperte über Zweitligist Holstein Kiel - schon vor dem Achtelfinale und in einem denkwürdigen Elfmeterschießen - und verpasste damit den Pokal-Hattrick. Den geebneten Weg schlug schließlich Borussia Dortmund ein und setzte sich im Duell der "stärksten Bayern-Verfolger" im Finale gegen RB Leipzig durch.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zur Auslosung der 1. Runde des DFB-Pokals der Saison 2021/22.

DFB-POKAL AUSLOSUNG DER 1. HAUPTRUNDE Datum Sonntag, 4. Juli 2021 Zeit 18.30 Uhr Ort Köln TV ARD LIVE-STREAM ard.de / ARD Mediathek

DFB-Pokal, Auslosung live im TICKER: Alle Termine bis zum Finale

Die zweite Runde findet am 26./27. Oktober 2021 statt

Das Achtelfinale findet am 18./19. Januar 2022 statt

Das Viertelfinale findet am 1./2. März 2022 statt

Das Halbfinale findet am 19./20. April 2022 statt

Das Finale steigt am 21. Mai 2022 im Olympiastadion in Berlin

DFB-Pokal, Auslosung live im TICKER: Diese Teams sind im Los-Topf

Welchen Mannschaften dürfen überhaupt am DFB-Pokal teilnehmen? Am Modus hat sich im Vergleich zur Vorsaison nichts verändert. In der ersten Runde sind 64 Teams am Start. Dabei haben die Mannschaften aus der 1. und 2. Bundesliga automatisch ein Ticket bekommen, genau wie die besten vier Vereine aus der 3. Liga. So kommt man schon einmal auf 40 Teilnehmer.

Die restlichen 24 Plätze werden an die Amateurvereine vergeben: Es gibt 21 Fußballverbände in Deutschland, die jedes Jahr ihren Verbandspokal ausspielen. Der Sieger dieses Wettbewerbes darf dann am DFB-Pokal teilnehmen. Dazu kommen noch drei Klubs aus den mitgliederstärksten Einzel-Verbänden in Deutschland, aus Bayern, Niedersachsen und Westfalen.

1. Bundesliga:

Bayern Müchen

RB Leipzig

Borussia Dortmund

VfL Wolfsburg

Eintracht Frankfurt

Bayer Leverkusen

Union Berlin

Borussia Mönchengladbach

VfB Stuttgart

SC Freiburg

TSG 1899 Hoffenheim

1. FSV Mainz 05

FC Augsburg

Hertha BSC

Arminia Bielefeld

1. FC Köln

VfL Bochum

Greuther Fürth

2. Bundesliga:

Werder Bremen

FC Schalke 04

Holstein Kiel

Hamburger SV

Fortuna Düsseldorf

Karlsruher SC

SV Darmstadt

1. FC Heidenheim

SC Paderborn

FC St. Pauli

1. FC Nürnberg

Erzgebirge Aue

Hannover 96

Jahn Regensburg

SV Sandhausen

FC Ingolstadt

Dynamo Dresden

Hansa Rostock

3. Liga:

VfL Osnabrück

Eintracht Braunschweig

Würzburger Kickers

1860 München

Vertreter der Landesverbände:

Viktoria Köln (Mittelrhein)

Waldhof Mannheim (Baden)

SV Meppen (Niedersachsen)

SV Wehen Wiesbaden (Hessen)

1. FC Magdeburg (Sachsen-Anhalt)

1. FC Kaiserslautern (Südwest)

Türkgücü München (Bayern)

Preußen Münster (Westfalen)

Sportfreunde Lotte (Westfalen)

BFC Dynamo (Berlin)

Wuppertaler SV (Niederrhein)

SpVgg Elversberg (Saarland)

TuS Koblenz (Rheinland)

SSV Ulm (Württemberg)

SV Babelsberg (Brandenburg)

Lok Leipzig (Sachsen)

SpVgg Bayreuth (Bayern)

Eintracht Norderstedt (Hamburg)

SC Weiche Flensburg (Schleswig-Holstein)

Carl Zeiss Jena (Thüringen)

Greifswalder FC (Mecklenburg-Vorpommern)

VfL Oldenburg (Niedersachsen)

FC Villingen (Südbaden)

Bremer SV (Bremen)

