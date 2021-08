DFB-Pokal heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der 1. Runde

Die ersten Pflichtspiele der neuen Saison stehen für die Bundesliga-Klubs an. Goal erklärt, wie der DFB-Pokal an diesem Wochenende übertragen wird.

Die Fußball-Saison 2021/22 startet! Am ersten kompletten August-Wochenende geht es für die Profiteams aus der 1. Bundesliga mit ihren Pflichtspielen los, denn es geht - wie gewohnt - vor dem Liga-Auftakt im DFB-Pokal zur Sache.

Die Teams aus den unteren Ligen haben vielleicht den kleinen Vorteil, dass sie bereits seit einigen Wochen bereits im Liga-Betrieb aktiv sind - und gerade das könnte das ewig spannende Duell 'Klein gegen Groß' noch einmal deutlich interessanter machen.

64 Mannschaften gehen an den Start und bewerben sich darum, der Nachfolger von Borussia Dortmund zu werden. Und der BVB selbst will natürlich den Titel verteidigen. Die Schwarz-Gelben hatten den Pokal in einem packenden Finale gegen RB Leipzig in Berlin gewonnen.

Bereits vor einigen Wochen hatte die 'Losfee' Thomas Broich in der ARD die Paarungen für die 1. Runde bestimmt. Dabei zog der ehemalige Gladbacher einige interessante Paarungen, die nun im Vergleich zum Vorjahr auch wieder vor einigen Zuschauern ausgetragen werden können.

Wer setzt sich durch, wo gibt es eine Überraschung? Goal fasst alles Spiele zusammen und zeigt, wo welche Begegnung von welchem Sender heute LIVE übertragen wird.

Fußball live am Freitag, 6. August 2021: So wird im DFB-Pokal gespielt

20.45 Uhr Bremer SV - Bayern München (abgesagt, auf 25. August verschoben) 20.45 Uhr Dynamo Dresden - SC Paderborn 20.45 Uhr 1860 München - Darmstadt 98

Fußball live am Samstag, 7. August 2021: Das steht im DFB-Pokal an

15.30 Uhr Weiche Flensburg - Holstein Kiel 15.30 Uhr Lok Leipzig - Bayer Leverkusen 15.30 Uhr SV Sandhausen - RB Leipzig 15.30 Uhr SpVgg Bayreuth - Arminia Bielefeld 15.30 Uhr Greifswalder FC - FC Augsburg 15.30 Uhr VfL Osnabrück - Werder Bremen 15.30 Uhr Eintracht Norderstedt - Hannover 96 15.30 Uhr Wuppertaler SV - VfL Bochum 15.30 Uhr BFC Dynamo - VfB Stuttgart 18.30 Uhr SSV Ulm - 1. FC Nürnberg 18.30 Uhr SV Babelsberg - Greuther Fürth 18.30 Uhr 1. FC Magdeburg - FC St. Pauli 20.45 Uhr Wehen Wiesbaden - Borussia Dortmund

Fußball live am Sonntag, 8. August 2021: Das sind die Spiele im DFB-Pokal

15.30 Uhr SV Meppen - Hertha BSC 15.30 Uhr SV Elversberg - FSV Mainz 05 15.30 Uhr Carl Zeiss Jena - 1. FC Köln 15.30 Uhr FC Villingen - FC Schalke 04 15.30 Uhr Waldhof Mannheim - Eintracht Frankfurt 15.30 Uhr RW Koblenz - Jahn Regensburg 15.30 Uhr Türkgücü München - Union Berlin 15.30 Uhr VfL Oldenburg - Fortuna Düsseldorf 15.30 Uhr Preußen Münster - VfL Wolfsburg 18.30 Uhr Eintracht Braunschweig - Hamburger SV 18.30 Uhr Würzburger Kickers - SC Freiburg 18.30 Uhr Hansa Rostock - 1. FC Heidenheim

Fußball live am Montag, 9. August 2021: Die Partien des Tages im DFB-Pokal

18.30 Uhr FC Ingolstadt - Erzgebirge Aue 18.30 Uhr Viktoria Köln - TSG Hoffenheim 18.30 Uhr Sportfreunde Lotte - Karlsruher SC 20.45 Uhr 1. FC Kaiserslautern - Borussia Mönchengladbach

Fußball live im TV: So wird der DFB-Pokal an diesem Wochenende übertragen

Im DFB-Pokal gehen 64 Mannschaften in die erste Runde - das heißt, der Lieblingsverein von fast jedem Fan in Deutschland ist im Einsatz. Entsprechend groß ist das Interesse am Auftakt im Wettbewerb um den Pott. Und außerdem warten alle Fans gespannt darauf, welchen Bundesligisten es diesmal schon in der ersten Runde erwischt. Aber wie und wo wird der DFB-Pokal in dieser Saison übertragen?

Die Rechteverteilung ist meist kompliziert und ändert sich gerne mal von Saison zu Saison. Streamingdienste spielen eine immer größere, sodass das Ganze für einige noch unübersichtlicher geworden ist. Um alle Unklarheiten aus der Welt zu schaffen, sagen wir Euch nun, wer Euch Bilder vom DFB-Pokal in dieser Saison zeigt.

DFB-Pokal LIVE im TV: Sky, ARD und Sport1 übertragen die 1. Runde

Beim DFB-Pokal gibt es, wie auch bei der Bundesliga oder der Champions League, mehr als nur einen Anbieter. Die einfachste Lösung für Euch ist der Pay-TV-Sender Sky, denn der zeigt jedes Spiel über 90 oder auch 120 Minuten - also auch alle 32 Begegnungen der ersten Runde. Fans mit einem Sky-Abonnement müssen sich also keine Sorgen machen, denn sie sehen das Duell ihres Lieblingsklubs auf jeden Fall live.

Dann gibt es auch noch die ARD: Der öffentlich-rechtliche Sender überträgt in jeder Runde ausgewählte Spiele kostenlos und frei empfangbar im Ersten - auch in der ersten Runde. Ihr habt also jetzt schon die Qual der Wahl.

Und dann kommt auch Sport1 dazu: Auch der Sender aus dem Free-TV zeigt Euch bis einschließlich des Viertelfinales in jeder Runde ein ausgewähltes Duell. Das macht die Auswahl noch einmal größer.

Fußball LIVE im TV: Wer zeigt / überträgt den DFB-Pokal kostenlos?

Klar ist schon einmal, dass Sky jedes Spiel des DFB-Pokals übertragen wird. Um die Duelle beim Pay-TV-Sender verfolgen zu können muss man allerdings bezahlen, man muss ein Paket buchen. Um den DFB-Pokal zu sehen, benötigt man das "Sport-Paket", in dem noch andere Sportarten wie zum Beispiel die Formel 1 enthalten sind.

Neben dem Sport-Paket gibt es noch zahlreiche andere Optionen, zum Beispiel das Bundesliga-, Entertainment-, Cinema- und das Kids-Paket. Eine Übersicht über die Pakete und Preise von Sky gibt es hier.

DFB-Pokal kostenlos im TV: Diese Spiele überträgt die ARD

Kostenlos läuft der Pokal bei Sky nicht - aber bei der ARD. Das Erste zeigt insgesamt neun Partien aus dem Pokal-Wettbewerb: In der ersten und zweiten Runde jeweils ein Spiel, im Achtel-, Viertel- und Halbfinale jeweils zwei Spiele und dann noch das große Finale aus Berlin.

In der ersten Runde hat sich die ARD für einen Klassiker zwischen zwei ehemaligen Schwergewichten entschieden, denn der Sender überträgt am Montag vom Betzenberg das Duell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Borussia Mönchengladbach.

DFB-Pokal kostenlos im TV: Diese Spiele überträgt Sport1

Bleibt nur noch die Frage, welche Spiele auf Sport1 laufen. Der Free-TV-Sender zeigt aus den ersten vier Runden - also bis einschließlich zum Viertelfinale - jeweils ein Spiel.

Aus den 32 Begegnungen der ersten Runde hatte sich Sport1 den Auftritt von Bayern München ausgesucht, der beim kleinen Bremer Vertreter, dem Bremer SV, ran muss.

Coronabedingt wurde diese Partie allerdings abgesagt und auf den 25. August (Anstoß: 20.15 Uhr) verschoben.

Fußball LIVE: Sky, Sport1 und die ARD gibt es auch im LIVE-STREAM

Sky zeigt jedes Spiel des DFB-Pokals im Fernsehen. Aber muss man sich vor das TV-Gerät setzen, um etwas live von den 32 Partien mitzubekommen? Manche Haushalte haben keinen Fernseher mehr, das Streaming gewinnt immer mehr an Bedeutung und löst das lineare Fernsehen langsam ab.

Die Lösung ist ein LIVE-STREAM. Sky zeigt sein komplettes Programm auch im Internet, doch wie schon beim Fernseh-Angebot ist das Ganze nicht kostenlos. Ihr habt zwei Optionen, wenn ihr das Sky-Angebot streamen wollt: Sky Go und Sky Ticket.

Sky Ticket oder Sky Go? So läuft der DFB-Pokal im LIVE-STREAM

Fußball LIVE: ARD überträgt den DFB-Pokal im LIVE-STREAM

Aber nicht nur Sky hat LIVE-STREAMS im Angebot, sondern auch die ARD. Die zeigt zwar mit Lautern vs. Gladbach nur eines der 32 Duelle der ersten Runde - aber das auch im Internet. Und zwar kostenlos.

Um alle LIVE-STREAMS der ARD im Blick zu haben, bietet die ARD-Mediathek die beste Übersicht. Für das Smartphone und das Tablet gibt es auch kostenlose Apps im Play Store und App Store.

Fußball LIVE: Sport1 zeigt den Pokal im LIVE-STREAM

Das gleiche Prinzip gilt auch für Sport1: Der Fernsehsender, der die Rechte an einer Begegnung der ersten Runde besitzt und sich für das Duell zwischen dem Bremer SV und Bayern München entschieden hatet, zeigt das Ganze auch im LIVE-STREAM. Die Partie wurde allerdings coronabedingt auf den 25. August verlegt.

Der LIVE-STREAM lässt sich ganz einfach über die Webseite von Sport1 abrufen. Über eine App ist das alles auch möglich, sie gibt es im Play Store und App Store.