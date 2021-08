Waldhof Mannheim vs. Eintracht Frankfurt: Die erste Runde des DFB-Pokal heute live im TV und LIVE-STREAM

In der ersten DFB-Pokalrunde duellieren sich Waldhof Mannheim und Eintracht Frankfurt. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Pokalduell live verfolgen könnt.

Eintracht Frankfurt wird sich mit gemischten Gefühlen an Waldhof Mannheim erinnern. 2019 gab es eben jenes Duell ebenfalls in der ersten Runde. In einem wilden Spiel siegte die SGE am Ende mit 5:3. Mannheim lieferte einen starken Fight, ging sogar mit 2:0 in Führung. Nach dem Ausgleich der Frankfurter konnte der damalige Drittliga-Aufsteiger erneut in Führung gehen, es stand 3:2. In der Schlussviertelstunde fehlte aber anscheinend die Kraft, Ante Rebic sorgte mit einem lupenreinen Hattrick letztlich für das Frankfurter Weiterkommen.

Eintracht Frankfurt steht vor einem neuen Kapitel. Viele Leistungsträger, sowohl auf dem Platz als auch in der Führungsebene, sind weg. Mit Oliver Glasner möchte die SGE den Erfolg der vergangenen Jahre fortführen. Mit Andre Silva musste man den Abgang des besten Torjägers hinnehmen, Rafael Santos Borre soll diesen Verlust auffangen. In den anderen Mannschaftsteilen konnte das Team zusammengehalten werden. Mannheim ist der erste Härtetest.

Neuer Trainer, neues Spielsystem und dazu mit Mannheim ein Gegner, der bereits voll im Saft steht. All das bietet das Potential für eine Überraschung. Zwar war der Saisonstart der Mannheimer nicht gerade ideal - ein Punkt nach zwei Spielen - allerdings ist der DFB-Pokal ein gänzlich anderer Wettbewerb mit seinen eigenen Gesetzen. Bei Waldhof ist lediglich nur noch ein Spieler in der Mannschaft, der beim letzten Aufeinandertreffen zum Einsatz kam.

Waldhof Mannheim vs. Eintracht Frankfurt heute live verfolgen: Das DFB-Pokal-Aufeinandertreffen im Überblick

Wettbewerb DFB-Pokal | Erste Runde Begegnung Waldhof Mannheim vs. Eintracht Frankfurt Anpfiff 8. August - 15.30 Uhr Ort Carl-Benz-Stadion (Mannheim, Deutschland)

Waldhof Mannheim vs. Eintracht Frankfurt: Die erste Runde des DFB-Pokals heute live im TV

Die Erstrundenduell zwischen Drittligist Waldhof Mannheim und Bundesligist Eintracht Frankfurt wird live im Fernsehen übertragen. Allerdings könnt Ihr die Begegnung leider nicht im Free-TV verfolgen. Die Begegnung wird ausschließlich auf dem Pay-TV-Sender Sky gezeigt.

Waldhof Mannheim vs. Eintracht Frankfurt live bei Sky

Sky konnte sich Übertragungsrechte an allen 63 Pokalbegegnungen in dieser Saison sichern. Die ARD und Sport1 übertragen nur ausgewählte Pokalduelle, Mannheim gegen die SGE ist leider keines davon. Damit Ihr das Aufeinandertreffen bei Sky verfolgen könnt, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. Hier erfahrt Ihr, welche Modelle es gibt.

Die Partie wird um 15.30 Uhr angepfiffen, die Übertragung der Begegnung mit Vorberichten und Interviews beginnt um 15.15 Uhr. Kommentiert wird das Duell von Marcus Lindemann.

Waldhof Mannheim vs. Eintracht Frankfurt: Der DFB Pokal heute im LIVE-STREAM

Parallel zur TV-Übertragung stellt Sky auch einen LIVE-STREAM bereit. Hier habt Ihr die Wahl zwischen mehreren Optionen. Ihr könnt zwischen SkyQ, Sky Go und Sky Ticket wählen. Allerdings ist all das nicht kostenlos.

Denn damit Ihr den LIVE-STREAM schauen könnt, wird ein internetfähiges Gerät benötigt. Am bequemsten und einfachsten gestaltet sich die Nutzung von Sky Ticket. Denn dafür benötigt Ihr keinen Receiver oder ein ähnliches Drittgerät, Ihr könnt direkt mit Laptop, Handy und Co. loslegen.

Waldhof Mannheim vs. Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV und STREAM sehen: Die Aufstellungen

Aufstellung Waldhof Mannheim:

Königsmann - Sommer, Verlaat, Seegert, Rossipal - Costly, Russo, Schnatterer - Boyamba, Martinovic, Donkor. - Trainer: Glöckner.

Aufstellung Eintracht Frankfurt:

Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - da Costa, Rode, Sow, Lenz - Kamada, Lindström - Santos Borre. - Trainer: Glasner.

Waldhof Mannheim vs. Eintracht Frankfurt heute live sehen: TV-Übertragung und LIVE-STREAM in der Übersicht