DFB-Pokal live: BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig heute im LIVE-TICKER

Der BVB (Borussia Dortmund) und RB Leipzig treffen heute im Finale des DFB-Pokals aufeinander. Goal begleitet das ganze Spiel hier im LIVE-TICKER.

Endspiel im DFB-Pokal, Zeit für RB Leipzig und den BVB (Borussia Dortmund), den begehrten Pokal in die eigene Vereinsvitrine zu holen. Heute um 20.45 Uhr wird im Berliner Olympiastadion das große Finale angepfiffen.

Der BVB gewann beide Duelle in der Bundesliga, RB steht tabellarisch jedoch besser da als die Dortmunder. Doch all das gilt heute nicht, denn der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze. Wir begleiten das Finale für Euch heute live.

BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER hier bei Goal mitlesen oder aber die ganze Partie im TV oder LIVE-STREAM anschauen. Dazu findet Ihr hier alle Informationen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig Anpfiff: 20.45 Uhr Tore - Aufstellung BVB Bürki - Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro - Can - Dahoud, Bellingham - Reus, Haaland, Sancho Aufstellung Leipzig Gulacsi - Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Kampl - Sabitzer, Haidara - Olmo, Sörloth, Hwang Gelbe Karten -

vor Beginn | Der BVB könnte heute seinen fünften Titel bei der sechsten Finalteilnahme feiern und damit nach Titeln mit Eintracht Frankfurt und Erzrivale Schalke 04 gleichziehen. Nur noch die Bayern und Werder Bremen hätten dann mehr Titel eingefahren. Sollte RB erneut verlieren, wären die Leipziger nach Duisburg, Aachen, Bochum und Hertha die fünfte Mannschaft, die mehr als einmal im Finale stand, ohne einen Titel zu gewinnen. Bei einem Erfolg wären sie der 26. Titelträger im deutschen Pokalwettbewerb und der erste Neuling seit dem VfL Wolfsburg 2015.

vor Beginn | Die Leipziger dagegen spielten ausschließlich gegen Mannschaften aus der ersten und zweiten Liga, setzten sich gegen Nürnberg, Augsburg, Bochum, Wolfsburg und Bremen durch. Einzig Werder gelang dabei ein Treffer gegen das defensivstarke Team von Julian Nagelsmann, Emil Forsberg erlöste die Bullen schließlich in der Nachspielzeit der Verlängerung und bescherte Leipzig sein zweites Pokalfinale, nachdem es 2019 ein 0:3 gegen die Bayern setzte.

vor Beginn | Duisburg, Braunschweig, Paderborn, Mönchengladbach und Kiel hießen die fünf Gegner in Richtung Finale für den BVB, der einzig gegen den SCP in die Verlängerung musste und dabei ein Gegentor kassierte. Im Halbfinale vor gut zwei Wochen gegen Holstein Kiel machte der BVB bereits im ersten Durchgang alles klar, erzielte fünf Treffer und beendete den Höhenflug der Störche. Im Pokal läuft es für das Team von Edin Terzic, der erst seit dem Achtelfinale auf der Dortmunder Bank sitzt.

vor Beginn | Es ist eine merkwürdige Ausgangsposition für beide Mannschaften, duellierten sie sich doch bereits am Samstagnachmittag in Dortmund. Und die Begegnung hatte durchaus einiges zu bieten: Nach Treffern von Reus und Sancho lag der BVB zunächst 2:0 in Führung, bevor Leipzig durch Olmo und Klostermann ausgleichen konnte und in der Schlussphase die bessere Mannschaft war. Ein stark ausgespielter Konter von Sancho beendete die Hoffnungen der Sachsen aber, sodass es heute einiges gutzumachen gilt.

vor Beginn | Edin Terzic nimmt nach dem 3:2-Erfolg gegen die Leipziger dagegen nur zwei Veränderungen in der Startformation vor: Bellingham beginnt im Mittelfeld für Reyna, wodurch Reus auf die Außenbahn rutscht. Im Sturm kehrt Haaland für Hazard zurück.

vor Beginn | Der BVB startet folgendermaßen: Bürki - Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro - Can - Dahoud, Bellingham - Reus, Haaland, Sancho.

vor Beginn | Julian Nagelsmann stellt nach dem 2:3 gegen Borussia Dortmund am Samstagnachmittag damit auf vier Positionen um: Orban wird als defensiver Zentrumsspieler geopfert und durch Mittelfeldspieler Haidara ersetzt, außerdem beginnen Mukiele und Halstenberg für Angelino und Henrichs auf den Außenbahnen. Offensiv erhält Sörloth den Vorzug vor Hwang.

vor Beginn | Die Leipziger starten folgendermaßen: Gulacsi - Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Kampl - Sabitzer, Haidara - Olmo, Sörloth, Hwang.

vor Beginn | Wird es der erste große Titel der Leipziger Vereinsgeschichte? Oder beenden die Dortmunder eine in der Bundesliga enttäuschende Spielzeit mit einem Pokalerfolg? Finden wir es heraus!

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Finale im DFB-Pokal zwischen BVB (Borussia Dortmund) und RB Leipzig.

BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: Die offizielle Aufstellung

Aufstellung RB Leipzig:

Gulacsi - Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Kampl, Sabitzer, Haidara, Olmo - Sorlöth, Hwang

Bei RB Leipzig fehlt Flügelflitzer Angelino, den Trainer Julian Nagelsmann offenbar aus disziplinarischen Gründen aus dem Kader gestrichen hat. Dafür rückte Nationalspieler Marcel Halstenberg ins Team.

Aufstellung BVB (Borussia Dortmund):

Bürki - Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro - Bellingham, Can - Reus, Dahoud, Sancho - Haaland

Borussia Dortmund kann im DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig in Berlin auf Stürmer-Star Erling Haaland zurückgreifen. Der Norweger hat seine Oberschenkelverletzung rechtzeitig auskuriert und steht beim BVB in der Startaufstellung. Dafür muss Thorgan Hazard weichen.

Im Tor der Borussen steht Roman Bürki, der den verletzten Marwin Hitz ersetzt. Hitz hatte sich im letzten Ligaspiel am Samstag gegen Leipzig (3:2) einen Kapselriss im Knie zugezogen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: Die Bilanz vor der Partie heute

RB LEIPZIG 10 Duelle BVB 2 Siege 6 2 Remis 2 6 Niederlagen 2 12 Tore 20

BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig heute ... ... im TV ARD, Sky ... im LIVE-STREAM ARD-Mediathek, Sky Go, Sky Ticket ... LIVE-TICKER Goal (in diesem Artikel)

Finale im DFB-Pokal, Ihr habt zwei Möglichkeiten, das Duell BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig heute live im TV und LIVE-STREAM zu sehen. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr alles rund um die Übertragung des ganzen Spiels.

BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Trostloser Rahmen, sportliches Spektakel: Im DFB-Pokal-Finale am Donnerstag wird auch die Rolle der zweiten Macht im deutschen Fußball verhandelt. Julian Nagelsmann und Edin Terzic wollen ihren erstem Titel.

Berlin (SID) Die Westkurve am Marathontor des Olympiastadions ist mit den überlebensgroßen Helden der glorreichen Dortmunder Pokalvergangenheit geschmückt - der Gegner hat noch keine. "Gemeinsam für Leipzig", steht auf einem riesigen Banner über der Stadtsilhouette im Stadion-Osten. Die Meriten muss sich RB erst noch verdienen: Das DFB-Pokal-Finale am ungewohnten Donnerstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) in Berlin bietet die Chance, mit dem ersten Titel Geschichte zu schreiben.

"Wir sind mit einem guten Gefühl und der nötigen Anspannung gekommen. Wir sind stolz auf uns und wollen am Ende der glückliche Sieger sein", sagte Trainer Julian Nagelsmann während der virtuellen Pressekonferenz mit seinem Gegenüber Edin Terzic. Zwischen beiden stand der feuervergoldete Pokal, die Stadionregie testete zeitgleich die Lichtshow für das Geisterfinale.

Der Rahmen ist traurig, das Feiertagsfinale in den Kalender gequetscht. Sportlich aber verspricht der Showdown Spektakel: Der BVB und RB ringen um den Status der zweiten Macht im deutschen Fußball, um den Sieg von Tradition oder Retorte, zwei aufregende Trainer kämpfen um ihre Premierentrophäe. Und Erling Haaland ist auch wieder dabei.

Nicht nur für RB-Vorstandsboss Oliver Mintzlaff, der von Leipzig nach Berlin mit dem Rennrad düste, ist es eine Ochsentour. "So ein Finale saugt jede Menge Energie - aber der Gewinner kann nicht mal feiern, weil er schon wieder ans Wochenende denken muss", klagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

Dennoch träumen Nagelsmann vor seinem Abschied zu Bayern München und Terzic selbstverständlich vom Triumph. "Wenn du da bist, willst du den Cup auch mitnehmen", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc dem SID. Watzke und Nagelsmann bezeichneten das 78. Pokal-Endspiel seit 1935 unisono als "völlig offen".

Der psychologische Vorteil liegt beim BVB. Der Vizemeister hat in der Bundesliga einen Elf-Punkte-Rückstand auf die Champions-League-Plätze in einen kleinen Vorsprung gedreht und die Leipziger am Samstag 3:2 besiegt - ohne Haaland, der wieder fit ist.

Nagelsmanns Bilanz gegen die Schwarz-Gelben ist bescheiden. Ein einziger Sieg ist ihm in elf Duellen gelungen. "Es wird Zeit", sagt der 33-Jährige vor seinem Versuch, der jüngste Siegertrainer der DFB-Pokal-Ära (seit 1953) zu werden: "Ich würde das gerne mit den Jungs zum Abschied feiern." Es wäre auch die vorläufige Krönung des 2009 begonnenen Red-Bull-Projekts.

Terzic, momentan für die kommende Saison noch als Assistent von Marco Rose vorgesehen, wird sich dem leidenschaftlich entgegenstellen. "Wir werden alles daran setzen, den Pokal für den Verein, die Fans und alle Mitarbeiter zu gewinnen", betonte er: "Wir wollen den Pokal nicht nur angucken, sondern anfassen."

Erstmals seit 1984 wird das Finale an einem Donnerstag gespielt. Da der ARD die Tagesschau heilig ist, wird 45 Minuten später angepfiffen als üblich. Produziert wird in Ultra-HD - für die Schärfe im besonderen Moment: Wenn das Konfetti fliegt.

"Den Pokal gibt es seit 85 Jahren, wir haben ihn viermal gewonnen. Den holst du nicht jedes Jahr", betonte Zorc. Am Gendarmenmarkt, wo sich sonst Zehntausende in Stimmung tranken und sangen, herrscht gähnende Leere. Beide Mannschaften haben ihre Fans inständig gebeten, nicht anzureisen.

Vielleicht geht es ja im nächsten Jahr. Wenn auch im DFB-Pokal nicht mehr alles anders ist: Nach der großen Implosion des Verbandes war am Mittwoch noch unklar, wer den "Pott" dem Sieger übergibt.

Schiedsrichter: Felix Brych (München)

BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig im LIVE-TICKER: Das DFB-Pokalfinale im Überblick