Weiche Flensburg gegen Holstein Kiel heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird der DFB-Pokal übertragen

In der 1. Runde des DFB-Pokals empfängt Weiche Flensburg den Derbygegner Holstein Kiel. So läuft die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM.

Der letztjährige Halbfinalist Holstein Kiel trifft in der 1. Runde des DFB-Pokals der Saison 2021/22 auf den Regionalligisten Weiche Flensburg. Die Partie wird um 15.30 Uhr angestoßen.

Wer hätte das mal gedacht, dass es ein Schleswig-Holstein-Derby in der 1. Runde des DFB-Pokals geben wird? Die Anreise nach Flensburg ist für die Kieler nicht weit. In der 2. Bundesliga schepperte es bei der 0:3-Heimniederlage gegen den FC Schalke 04. Gegen Flensburg muss der Bayern-Schreck der Vorsaison besser aufspielen, denn sonst ist bereits früh im Wettbewerb Endstation.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Weiche Flensburg gegen Holstein Kiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Weiche Flensburg gegen Holstein Kiel heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Infos zum DFB-Pokal

Wettbewerb : DFB-Pokal (1. Runde)

: DFB-Pokal (1. Runde) Datum : Samstag, 7. August 2021

: Samstag, 7. August 2021 Uhrzeit : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Ort: Flensburg

Weiche Flensburg gegen Holstein Kiel heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird der DFB-Pokal übertragen

Alle Einwohner Schleswig-Holsteins, die es aufgrund der Corona-Restriktionen nicht ins Stadion geschafft haben, dürfen sich trotzdem freuen, denn das Spiel wird live und in voller Länge im TV und LIVE-STREAM übertragen. Jedes Spiel des DFB-Pokals wird live übertragen, dafür sorgen die ARD, Sky und Sport1.

Weiche Flensburg gegen Holstein Kiel heute live im TV sehen: So geht's

Weiche Flensburg gegen Holstein Kiel wird es heute allerdings leider nur im Pay-TV auf Sky zu sehen geben. Der Münchner Bezahlsender zeigt die meisten Pokalspiele exklusiv, dafür könnt Ihr aber auch das Einzelspiel sehen, das auf Sky Sport 9 laufen wird. Alternativ könnt Ihr auf die Konferenz schauen, die auf Sky Sport 1 laufen wird. Für die Sky-Übertragung ist ein Sky-Receiver vonnöten. Hier erfahrt Ihr mehr zu den Angeboten.

Weiche Flensburg gegen Holstein Kiel heute im LIVE-STREAM sehen

Falls Euer Fernseher gerade belegt ist oder Ihr unterwegs seid, könnt Ihr Weiche Flensburg gegen Holstein Kiel auch im LIVE-STREAM verfolgen. Auch hier besitzt Sky die exklusiven Übertragungsrechte, dementsprechend ist der Stream via Sky Go, Sky Ticket und Onefootball auch kostenpflichtig.

Weiche Flensburg gegen Holstein Kiel heute im LIVE-STREAM auf Sky Go sehen

Sky Go könnt Ihr nur dann nutzen, wenn Ihr bereits Sky-Kunden seid. Voraussetzung dafür ist ein Sky-Receiver. Falls Ihr also spontan den DFB-Pokal schauen möchtet, lest einfach weiter.

Weiche Flensburg gegen Holstein Kiel heute im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Wer kein Sky-Kunde ist, der kann den DFB-Pokal ganz bequem via Sky Ticket verfolgen. Über das Ticket bekommt Ihr auch Zugriff auf die anderen Spiele und Sportarten, die Sky im Programm hat.

Das Ticket ist monatlich kündbar und hat deswegen große Vorteile gegenüber Sky Go - hier gibt es alle Punkte zusammengefasst:

Volles Drama - Stream den kompletten DFB-Pokal

Stream alles von der besten 2. Liga aller Zeiten

Doppelt so viel Bundesliga - Doppelt so viele Emotionen

Stream die komplette Premier League

Die Formel 1 und vieles mehr

Auf bis zu 2 Geräten gleichzeitig streamen

Weiche Flensburg gegen Holstein Kiel heute im LIVE-STREAM: Onefootball

Wer sich einzig und alleine für das Spiel zwischen Weiche Flensburg und Holstein Kiel interessiert, der kann das Einzelspiel auf Onefootball verfolgen - für einmalige 3,99 Euro. Hier geht’s zu Onefootball.

Weiche Flensburg gegen Holstein Kiel heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Flensburg:

Kirschke - Herrmann, Paetow, Thomsen - Njie, Cornils, Schulz, Hartmann, Rehfeldt - Kurzbach, Kramer

Kiel setzt auf folgende Aufstellung:

Dähne - Neumann, Wahl, Thesker, van den Bergh - Erras, Mühling - Skrzybski, Mees, Bartels - Fridjonsson

Weiche Flensburg gegen Holstein Kiel heute live im TV und LIVE-STREAM: Der DFB-Pokal im LIVE-TICKER

Alternativ zu den Sky-Übertragungen könnt Ihr den DFB-Pokal auch über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Wir halten Euch immer über die aktuellen Ergebnisse dieser und aller anderen Partien auf dem Laufenden.

Weiche Flensburg gegen Holstein Kiel heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Weiche Flensburg bisher 5 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Holstein Kiel 0 Siege 2 0 Remis 0 1 Tore 4 1,55 Mio. Euro Marktwert 16,8 Mio. Euro Torge Paetow (0,150 Mio. Euro) wertvollster Spieler Hauke Wahl (2 Mio. Euro)

Weiche Flensburg vs. Holstein Kiel heute live im TV und STREAM sehen: Die Opta-Fakten zum DFB-Pokal

Mit Weiche Flensburg und Holstein Kiel sind die beiden nördlichsten Teams in der diesjährigen 1. Runde im DFB-Pokal, die Spielstätten der beiden Teams sind nur 65 km voneinander entfernt, was einzig von der Partie Wuppertaler SV gegen VfL Bochum (29 km Luftlinie) unterboten wird.

Weiche Flensburg und Holstein Kiel treffen erstmals seit Bundesliga-Gründung in einem Pflichtspiel auf Profiebene aufeinander, die ersten Mannschaften beider Vereine waren sich zuvor nur 2012/13 in der Regionalliga Nord gegenübergestanden, wobei die Kieler beide Spiele gewannen.

Für Weiche Flensburg ist es die 2. Teilnahme am DFB-Pokal nach 2018/19, damals setzte sich der Verein in der 1. Runde gegen Zweitligist Bochum durch (1-0 H) und scheiterte dann an Bundesligist Werder Bremen (1-5 H).

Holstein Kiel bekam es in der Vorsaison im Pokal-Viertelfinale mit einem Viertligisten zu tun und qualifizierte sich dank des 3-0 bei Rot-Weiss Essen zum 2. Mal nach 1941 für das Pokal-Halbfinale (0-5 bei Borussia Dortmund).

Holstein Kiel hat sich in seiner Pokalhistorie in 4 von 5 Fällen gegen Viertligisten durchgesetzt, stets als höherklassiges Team. Nicht gelungen ist das nur 2019/20 in der 2. Runde beim SC Verl (1-1 n.V., 7-8 i.E.).

In den vorangegangenen beiden Pokal-Spielzeiten gab es jeweils 3 Siege von Viertligisten gegen Zweitligisten, mehr waren es einzig 2011/12 (4 – ebenfalls 3 sonst einzig 2014/15).

Holstein Kiel hat bei den vorangegangenen 4 Pokal-Teilnahmen die 1. Runde stets überstanden, bei mehr Teilnahmen in Folge war das noch nie der Fall (ebenfalls in 4 in Folge zwischen 1941 und 1970).

Diverse Weiche-Spieler spielten in der Jugend von Holstein Kiel und kamen später auch zu Einsätzen in der ersten Mannschaft der „Störche“: Florian Meyer, Kevin Schulz, Finn Wirlmann und Christopher Kramer. Geschäftsführer Sport Christian Jürgensen hat als Spieler beide Teams im DFB-Pokal als Kapitän angeführt, Kiel 2011/12 und Flensburg 2018/19.

Kiels Trainer Ole Werner bestritt im August 2016 sein erstes Spiel mit Kiels erster Mannschaft, damals nur interimsweise, gegen Weiche Flensburg (2-0 im Landespokal-Viertelfinale). Danach traf er 2018/19 mit den Holstein-Reserven in der Regionalliga Nord auf den SC Weiche und unterlag in beiden Saisonduellen.

Für Weiche Flensburgs Trainer Thomas Seeliger wird es als solcher die 2. Teilnahme am DFB-Pokal nach 2016/17 mit Eintracht Norderstedt (1-4 in der 1. Runde gegen Greuther Fürth). Als Spieler war er im Wettbewerb mit 7 verschiedenen Mannschaften vertreten (Fortuna Düsseldorf, Eintracht Braunschweig, SC Freiburg, 1860 München, VfL Wolfsburg, St. Pauli und Norderstedt).

Weiche Flensburg gegen Holstein Kiel heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick