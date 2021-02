VfL Wolfsburg vs. Schalke 04 heute live: Der DFB-Pokal im TV und LIVE-STREAM - mit LIVE-TICKER, Aufstellung & Co.

Der VfL Wolfsburg empfängt den FC Schalke 04 im Achtelfinale des DFB-Pokals. Goal zeigt Euch, wie Ihr das Spiel heute live sehen könnt.

Der VfL Wolfsburg spielt - mit Ausnahme des frühen Ausscheidens aus der Europa-League-Qualifikation gegen AEK Athen - eine hervorragende Saison. In der Bundesliga stehen lediglich zwei Auswärtsniederlagen gegen Bayern München und den BVB zu Buche. Damit stehen die Wölfe auf einem hervorragenden vierten Tabellenplatz. Und damit genau dort, wo die Schalker vermutlich gerne wären.

Denn die Knappen sind weiter tief in einer Krise, an deren Ende der Abstieg aus der 1. Bundesliga nach 30 Jahren ununterbrochener Zugehörigkeit stehen könnte. Vor zehn Jahren gewann der FC Schalke 04 den DFB-Pokal mit einem souveränen 5:0-Sieg im Finale gegen den MSV Duisburg, doch nun scheint der VfL Wolfsburg eine scheinbar unüberwindbare Hürde. Anstoß ist am Mittwoch, 03.02.2021 um 18.30 Uhr.

Das Achtelfinale im DFB-Pokal heute live im TV und LIVE-STREAM. So seht Ihr die Begegnung zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Schalke 04.

VfL Wolfsburg gegen Schalke 04 live sehen: Das Achtelfinale im DFB-Pokal im Überblick

Wettbewerb DFB-Pokal, Achtelfinale Paarung VfL Wolfsburg - FC Schalke 04 Ort Volkswagen Arena, Wolfsburg Anstoß Mittwoch, 03.02.2021, 18.30 Uhr

VfL Wolfsburg vs. Schalke 04 heute live: Das Achtelfinale im DFB-Pokal im TV und LIVE-STREAM

Das Achtelfinale Wolfsburg gegen Schalke wird live im Free-TV übertragen. Zwar hat sich kein öffentlich-rechtlicher Sender die Rechte an der Partie sichern können, aber im privaten TV wird das Duell der Wolfsburger mit den Königsblauen zu sehen sein.

VfL Wolfsburg gegen Schalke 04 heute live: Das Achtelfinale im DFB-Pokal im Free-TV bei Sport 1

Seit dieser Spielzeit überträgt der Privatsender Sport 1 in jeder Runde bis zum Viertelfinale des DFB-Pokals ein Spiel live in seinem regulären Programm. Auch auf seinen Internet-Plattformen und der Sport 1-App versorgt Euch der Sender mit vielen Informationen und ab Mitternacht auch Videos von den aktuellen Partien.

Beginn der Übertragung: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Moderation : Laura Papendick und Jochen Stutzky

: Laura Papendick und Jochen Stutzky Kommentator: Markus Höhner

Markus Höhner Experte: Stefan Effenberg

VfL Wolfsburg vs. Schalke 04 heute live: Das Achtelfinale im DFB-Pokal im TV bei Sky

Auch der Pay-TV-Sender Sky hat den deutschen Pokalwettbewerb in seinem Programm. Der Sender zeigt alle 63 Spiele als Einzelspiele und in der Konferenz. Um die Spiele bei Sky sehen zu können, muss man ein Abonnement abschließen. Das Sky Sport Paket mit dem DFB-Pokal gibt es ab 17,50 Euro monatlich. Die Bundesliga ist in diesem Angebot allerdings nicht enthalten.

VfL Wolfsburg gegen Schalke 04 heute live: Das Achtelfinale im DFB-Pokal im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Der Bezahlsender Sky zeigt den DFB-Pokal auch auf seinen Plattformen im LIVE-STREAM . Als regulärer Sky-Abonnent bekommt man Zugang zu Sky Go , das den Empfang des Sky Programms mit einem Smart-TV, Laptop, Tablet oder Smartphone ermöglicht. Welche Geräte Sky Go unterstützt, erfahrt Ihr auf der Seite des Senders . Dort findet Ihr auch den Download der App.

Auch mit Sky Ticket kann man das DFB-Pokal-Achtelfinale zwischen Wolfsburg und Schalke live sehen. Und zwar für 9,99 Euro im Monat als Einzelspiel und in der Konferenz. Im Gegensatz zur 1. und 2. Bundesliga ist der Pokal nämlich im Sport Monat in vollem Umfang enthalten. Die Informationen zu den Tarifen von Sky Ticket gibt´s hier. Für Sky Ticket ist eine separate App notwendig, die Ihr in der jeweiligen Version auf Euer Gerät installieren könnt. Hier findet Ihr die App für Apple oder Android .

VfL Wolfsburg vs. Schalke 04: Das Achtelfinale im DFB-Pokal im LIVE-TICKER bei Goal

Goal bietet mit seinem LIVE-TICKER eine Alternative für alle, die das Spiel nicht live im TV oder LIVE-STREAM sehen können. Dort werden alle aktuellen Spielereignisse wie Tore, Platzverweise usw. kurz und knapp für Euch zusammengefasst. Schaut mal rein!

VfL Wolfsburg gegen Schalke 04 live: Die Aufstellungen

Aufstellung VfL Wolfsburg:

Die Wölfe treten gegen Schalke im 4-2-3-1 an. Vorne soll wie üblich Weghorst für Torgefahr sorgen, ihn unterstützen Baku, Steffen und Gerhardt.

Vor Casteels verteidigen Mbabu, Lacroix, Brooks und Otavio. Auf der Sechs laufen Schlager und Arnold auf.

1 Casteels - 19 Mbabu, 4 Lacroix, 25 Brooks, 6 Paulo Otavio - 24 Schlager, 27 Arnold - 20 Baku, 8 Steffen, 31 Gerhardt - 9 Weghorst. - Trainer: Glasner

Aufstellung Schalke 04:

Schalke muss wegen einer Wadenverletzung auf Huntelaar verzichten, auch Mustafi fehlt noch im Aufgebot.

1 Fährmann - 13 William, 33 Thiaw, 5 Nastasic, 20 Kolasinac - 6 Mascarell, 17 Stambouli - 31 Becker, 7 Uth, 25 Harit - 43 Hoppe. - Trainer: Gross