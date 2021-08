FC Carl Zeiss Jena vs. 1. FC Köln: Die erste Runde des DFB-Pokals heute live im TV und LIVE-STREAM

In der ersten Runde treffen der 1. FC Köln und Carl Zeiss Jena aufeinander. Wo Ihr das Pokalduell verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Lang ist's her, da war das Aufeinandertreffen zwischen Jena und Köln ein regelmäßiges Duell in der 2. Bundesliga. Mittlerweile trennen beide Klubs Welten, Köln spielt in der Bundesliga, Jena ist mittlerweile in der Regionalliga Nordost zu Hause. Und auch im DFB-Pokal trafen beide Mannschaften bereits aufeinander. Das letzte Mal 2006, auch in der ersten Runde. Damals entschied Köln das Duell für sich (2:1), Doppelpacker Adil Chihi ebnete den Weg in die zweite Runde. Nun treffen beide Teams am 08. August um 15.30 Uhr erneut aufeinander.

Carl Zeiss Jena steht bereits voll im Saft, hat drei Pflichtspiele absolviert. Allerdings verlief der Saisonstart alles andere als ideal. Gegen den Berliner AK (0:1), VSG Altglienicke (1:2) und Lok Leipzig (0:0) holte man nur einen Punkt, belegt aktuell den 16. von 20 Plätzen. Dennoch rechnet man sich gegen Köln Chancen aus, auch wenn der Bundesligist klarer Favorit ist. "Aber wenn man gut drauf ist, hat man immer eine Chance. Wir werden alles probieren", sagte Cheftrainer Dirk Kunert im Gespräch mit dem MDR.

Der 1. FC Köln ist dem Abstieg gerade so entronnen, konnte sich in der Relegation gegen Holstein Kiel am Ende klar durchsetzen. Die Vorbereitung auf die neue Saison lief bislang exzellent, keines der sechs angesetzten Testspiele ging verloren. Das Highlight war wohl der 3:2-Sieg gegen den FC Bayern München. Nun wartet das erste Pflichtspiel der Saison. Der neue Trainer Steffen Baumgart scheint seine Mannschaft ideal durch die Vorbereitung geführt zu haben. Tritt der Effzeh so dominant auf wie in der Vorbereitung, sollte man kein Problem mit Jena haben.

FC Carl Zeiss Jena vs. 1. FC Köln heute live sehen: Das DFB-Pokal-Duell im Überblick

Wettbewerb DFB-Pokal | Erste Runde Begegnung FC Carl Zeiss Jena vs. 1. FC Köln Anpfiff 8. August - 15.30 Uhr Ort Ernst-Abbe-Sportfeld (Jena, Deutschland)

FC Carl Zeiss Jena vs. 1. FC Köln: Der DFB-Pokal heute live im TV

Das DFB-Pokal-Duell zwischen Jena und Köln wird live im Fernsehen übertragen, allerdings nicht im Free-TV. Die Begegnung gibt es nur im Pay-TV bei Sky zu sehen.

FC Carl Zeiss Jena vs. 1. FC Köln live bei Sky im TV sehen: Alles zur Übertragung

Der Pay-TV-Sender konnte sich an allen 63 Pokalbegegnungen die Übertragungsrechte sichern. Damit Ihr den Großteil der Begegnungen verfolgen könnt, benötigt Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement. Welche Modelle Euch zur Verfügung stehen, erfahrt Ihr unter diesem Link.

Anpfiff der Partie ist um 15.30 Uhr, allerdings beginnt die Übertragung des Duells bereits um 15.15 Uhr. Sky bietet Euch einen kurzen Überblick über das Duell und wird einige Stimmen zur Paarung sammeln. Kommentiert wird das Aufeinandertreffen von Karsten Petrzika.

FC Carl Zeiss Jena vs. 1. FC Köln heute im LIVE-STREAM sehen

Parallel zur Übertragung im Fernsehen habt ihr außerdem die Möglichkeit, die Begegnung zwischen dem Regionalligisten und dem Bundesligisten im LIVE-STREAM zu verfolgen. Dabei könnt Ihr zwischen SkyQ, Sky Go und Sky Ticket wählen. Allerdings ist auch dies nicht kostenlos.

Um den bereitgestellten LIVE-STREAM nutzen zu können, benötigt Ihr eine Internetverbindung sowie ein internetfähiges Gerät. Am bequemsten und einfachsten ist das Abonnement von Sky Ticket. Dafür braucht Ihr keinen Receiver oder ähnliches Drittgerät, sondern könnt über Laptop, SmartTV und Co. die Partie verfolgen.

Mit dem 1. FC Köln: Die Bundesliga live auf DAZN

Zwar hat sich DAZN leider keine Recht am DFB-Pokal sichern können, wartet dafür aber mit mehreren ausgewählten Partien der Bundesliga auf. Zusätzlich gibt es aber auch einige andere Sportarten auf der Streamingplattform. Solltet Ihr Euch für das Angebot interessieren, sei hier vermerkt: Das Programm wird nicht kostenlos angeboten.

DAZN bietet zwei Abonnement-Modelle an. Einerseits gibt es das monatliche Abonnement für 14,99 Euro, ein Jahresabo würde Euch 149,99 Euro kosten. Auf den Monat heruntergebrochen ist das ein Betrag von 12,50 Euro. Für Bestandskunden gelten diese Bedingungen ab dem 6. August 2021.

Zusätzlich zu den eben genannten Vorteilen kommen auch weitere Rechte für die Champions League. Des Weiteren kommt Ihr bei DAZN auch in den Genuss von Darts, Baseball oder sogar Handball. Das ganze Programm ist zudem mit einem kostenlosen Probemonat testbar. Den Link zum kostenlosen Probemonat findet Ihr hier.

FC Carl Zeiss Jena vs. 1. FC Köln heute live im Free-TV und STREAM sehen: Die möglichen Aufstellungen

Aufstellung FC Carl Zeiss Jena:

Müller - Wolf, Halili, Strietel, Lange - Bergmann, Langer, Bürger - Oesterhelweg, Eisele, Krauß

Aufstellung 1. FC Köln:

Horn - Ehizibue, Hübers, Czichos, Schmitz - Hector, Özcan, Kainz - Thielmann, Uth, Modeste

