BVB (Borussia Dortmund) mit souveränem Auftritt bei Wehen Wiesbaden: Der DFB-Pokal im TICKER zum Nachlesen

Borussia Dortmund begann seine Mission Titelverteidigung im DFB-Pokal in Wiesbaden. Goal hat den BVB-Sieg im ausführlichen TICKER zum Nachlesen!

Der eiskalte Erling Haaland hat Marco Rose bei Borussia Dortmund einen Einstand nach Maß beschert. Der Norweger steuerte beim nie gefährdeten 3:0 (2:0) beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden in der ersten DFB-Pokalrunde alle drei Treffer bei und zeigte sich eine Woche vor dem Bundesliga-Auftakt bereits wieder in Torlaune. Rose konnte sein erstes Spiel als BVB-Trainer deshalb über weite Strecken ganz entspannt mit den Händen in den Hosentaschen verfolgen.

Haaland stellte für den Titelverteidiger 86 Tage nach dem Triumph in Berlin bereits vor der Pause (26. und 31., Foulelfmeter) die Weichen auf Sieg, nach dem Wechsel legte er früh einen weiteren Treffer nach (51.). Der klar unterlegene Hessenpokalsieger konnte seinerseits bei der 14. Teilnahme am DFB-Pokal nie ernsthaft von einer Sensation träumen, noch im Vorjahr war durch einen Überraschungserfolg gegen Zweitligist Heidenheim der Einzug in Runde zwei gelungen.

Rose musste in den ersten Wochen bereits zahlreiche knifflige Aufgaben lösen, die späte Rückkehr der EM-Fahrer und große Verletzungsprobleme erschwerten die Vorbereitung. "Es kann holpern, gar keine Frage", räumte der 44-Jährige ein. Fast eine halbe potenzielle Stammelf fehlte dem BVB in Wiesbaden, in der Innenverteidigung musste sogar U23-Spieler Antonios Papadopoulos von Beginn an aushelfen.

Neuzugang Gregor Kobel begann im Tor, Angreifer Donyell Malen saß wegen Trainingsrückstands zunächst auf der Bank. Doch auch ohne den Toptransfer kam die mit Doppelspitze agierende BVB-Offensive gleich ins Rollen. Nico Schulz vergab schon nach 45 Sekunden freistehend vor SVWW-Keeper Florian Stritzel, Haalands Schuss (3.) kratzte Ahmet Gürleyen mit einer spektakulären Rettungsaktion von der Linie.

Nach gut zehn Minuten und weiteren Chancen von Marco Reus (10.) und Jude Bellingham (11.) kam die Elf von Rüdiger Rehm etwas besser ins Spiel, verteidigte nun deutlich geschickter. Doch dann bestrafte der BVB die mutiger werdenden Gäste knallhart. Erst bediente Reus mit einem Traumpass Haaland, dann verwandelte der Mittelstürmer den an ihm selbst verursachten Foulelfmeter souverän.

Wiesbaden stellte zur Pause von Dreier- auf Viererkette um, doch nur Minuten nach Anpfiff erstickte Haaland im Nachschuss die letzten vagen Hoffnungen im Keim. Danach nahm der BVB etwas das Tempo raus, kontrollierte die Partie aber mühelos im Schongang. Ab der 66. Minute feierte dann auch Malen noch sein Debüt. Der Niederländer vergab aber die große Chance zum 4:0 (82.).

SV Wehen Wiesbaden - Borussia Dortmund 0:3 (0:2) Tore 0:1 Haaland (27.), 0:2 Haaland (31.), 0:3 Haaland (51.) Aufstellung Wiesbaden Stritzel - Mockenhaupt, Carstens (46. Jacobsen), Gürleyen - Fechner, Taffertshofer, Kurt, Rieble (33. Kempe) - Goppel (46. Thiel) - Wurtz (46. Langford), Nilsson (73. Prokop) Aufstellung BVB Kobel - Passlack, Papadopoulos, Akanji, Schulz - Dahoud (85. Moukoko) - Bellingham (55. Witsel), Reyna (85. Delaney) - Reus (66. Hazard) - Haaland, Tigges (66. Malen) Gelbe Karten Rieble (9.), Goppel (43.), Taffertshofer (44.) - Schulz (64.)

Fazit | Vollkommen ungefährdet zieht Borussia Dortmund in die zweite Pokalrunde ein. Der Titelverteidiger ging die erste Pflichtspielaufgabe der neuen Saison beim SV Wehen Wiesbaden seriös und konzentriert an. Folglich geriet der BVB zu keinem Zeitpunkt in Schwierigkeiten - vor allem auch weil Erling Haaland beim 3:0-Erfolg alle drei Tore erzielte. Zum Ende durften es die Schwarz-Gelben etwas gemächlicher angehen lassen, was dem Drittligisten ein paar Spielanteile verschaffte. Auch einige Torabschlüsse verzeichneten die Hessen. Ernsthaft gefährlich aber wurden die Hausherren nicht.

90.+2. | Wenig später ist Schluss, Schiedsrichter Benjamin Cortus beendet das Treiben auf dem Platz.

WEHEN WIESBADEN VS. BVB IM LIVE-TICKER: ABPFIFF

90. | Soeben läuft die reguläre Spielzeit ab. Eine Minute soll es noch obendrauf geben.

88. | Dann flitzt doch tatsächlich ein zweites Haaland-Trikot über den Rasen. Die langen Hosen passen nicht dazu, schließlich handelt es sich um einen BVB-Fan, der von einem Ordner eingefangen und vom Rasen geführt wird.

86. | Nach einer Flanke von Gino Fechner bringt Kevin Lankford noch einen Kopfball an. Für Gregor Kobel gibt es da nichts zu tun, die Kugel fliegt vorbei.

85. | Ferner hat Giovanni Reyna Feierabend, wird durch Youssoufa Moukoko ersetzt. Sofern es nicht doch noch eine Verlängerung gibt, sind wir mit den Spielerwechseln für heute durch.

85. | Marco Rose bringt mit Thomas Delaney noch eine frische Kraft. Mahmoud Dahoud hat sein Tagwerk verrichtet.

WEHEN WIESBADEN VS. BVB IM LIVE-TICKER: WECHSEL

83. | In Folge der anschließenden Ecke köpft Manuel Akanji die Hereingabe von Gio Reyna aufs Tor. Erneut ist Florian Stritzel zur Stelle.

82. | Dann spielen es die Schwarz-Gelben mal schnell über Axel Witsel und Erling Haaland. Letzterer passt uneigennützig direkt in die Mitte. Dort steht Donyell Malen frei, scheitert mit seinem Rechtsschuss aus etwa 15 Metern an Florian Stritzel.

79. | Abwechslungsreich und unterhaltsam geht es jetzt zu. Das liegt vor allem daran, weil der BVB jetzt die Zügel schleifen lässt, nicht mehr konsequent zu Werke geht. Das aber ändert nichts daran, dass vorn noch ein Tor abfallen könnte. Genauso aber hoffen die Gastgeber noch auf den Ehrentreffer.

77. | In dieser Phase geht es recht munter rauf und runter. Nun sind die Hessen wieder dran. Halbrechts in der Box zieht Maxi Thiel mit dem linken Fuß ab. Auch dieser Schuss wird eine sichere Beute von Gregor Kobel.

75. | In zentraler Position und aus etwa 15 Metern bringt Erling Haaland einen Linksschuss an. Der abgefälschte Ball wird von Florian Stritzel sicher gefangen.

74. | Eine Ecke der Hausherren von der linken Seite sorgt kurzzeitig für Gefahr. Der Ball fliegt aufs lange Eck zu, wird von Gregor Kobel allerdings souverän heruntergefischt.

73. | Rüdiger Rehm bringt mit Dominik Prokop noch eine letzte frische Kraft. Dafür räumt Gustaf Nilsson das Feld.

WEHEN WIESBADEN VS. BVB IM LIVE-TICKER: WECHSEL

73. | Auf der linken Seite steckt Donyell Malen zu Erling Haaland durch, der den Strafraum ins Visier nimmt, dann aber wegen einer Abseitsposition zurückgepfiffen wird.

71. | Dortmund also spielt weiter munter nach vorn. Das 3:0 muss nicht das Ende der Fahnenstange sein. Auf der Gegenseite fehlt es dem Drittligisten an Durchschlagskraft, um hier noch ernsthaft etwas ausrichten zu können.

68. | Donyell Malen legt gleich mal für Felix Passlack auf. Dieser feuert aus der zweiten Reihe. Der Rechtsschuss streicht nur knapp über die Querlatte.

66. | Zugleich geht auch Marco Reus runter, wird durch Thorgan Hazard ersetzt. Marco Rose also hat durchaus noch schlagkräftiges Personal draußen auf der Bank sitzen.

66. | Dann steht das Pflichtspieldebüt für Donyell Malen an. Der Neuzugang aus Eindhoven nimmt den Platz von Steffen Tigges ein.

WEHEN WIESBADEN VS. BVB IM LIVE-TICKER: WECHSEL

65. | Rechts in der Box kommt Kevin Lankford, bedient von Emanuel Taffertshofer, zum Abschluss. Der Rechtsschuss ist so schlecht nicht, verfehlt letztlich aber den Kasten von Gregor Kobel.

64. | Nach einem Halten gegen Kevin Lankford kassiert Nico Schulz die erste Dortmunder Gelbe Karte im laufenden Wettbewerb.

WEHEN WIESBADEN VS. BVB IM LIVE-TICKER: GELBE KARTE

61. | Im eigenen Sechzehner geht Felix Passlack etwas leichtfertig zu Werke. Maxi Thiel funkt ihm dazwischen, spitzelt die Kugel vors Tor. Dort bereinigt Gregor Kobel die Situation für Dortmund, rasselt jedoch unglücklich mit Gustaf Nilsson zusammen, der in der Folge etwas Zeit zur Erholung braucht, aber dann weiterspielen kann.

60. | Über Gregor Kobel und Axel Witsel tragen die Borussen den nächsten Angriff vor. Marco Reus spielt dann steil in den Sechzehner, wo Erling Haaland in halblinker Position nicht lange fackelt. Der Linksschuss des Norwegers wird aber von Ahmet Gürleyen abgeblockt. Die anschließende Ecke bringt nichts ein.

55. | Erstmals greift Marco Rose aktiv ins Geschehen ein, holt Jude Bellingham vom Feld, um Axel Witsel bringen zu können.

WEHEN WIESBADEN VS. BVB IM LIVE-TICKER: WECHSEL

53. | Nehmen die Borussen dem Kontrahenten damit endgültig den Wind aus den Segeln? Der Weg zu einer Überraschung wird für Wehen Wiesbaden immer weiter.

51. | Toooor! SV Wehen Wiesbaden - BORUSSIA DORTMUND 0:3. Dann zeigt sich der BVB erstmals seit Wiederbeginn und umgehend setzt sich die Qualität des Bundesligisten durch. Von der linken Seite passt Gio Reyna mit Gefühl und Übersicht in den Lauf von Erling Haaland. Der Angreifer geht zunächst etwas überheblich zu Werke, bleibt an Florian Stritzel hängen. Doch der Notrweger bekommt eine zweite Chance und hat dann keine Mühe mehr, aus wenigen Metern ins verwaiste Tor zu vollstrecken.

TOOOR! Wehen Wiesbaden - BVB 0:3 | Torschütze: Haaland

48. | Passend zu den personellen Veränderungen hinterlassen die Gastgeber auch im Spiel auf dem Platz den Eindruck, die Waffen noch längst nicht strecken zu wollen. Warum auch, der Drittligist hat schließlich nichts zu verlieren. Ein Distanzschuss von Emanuel Taffertshofer hat noch keinen Erfolg.

46. | Ohne personelle Veränderungen schickt Marco Rose seine Mannschaft in den zweiten Spielabschnitt.

46. | Zudem spielt Maximilian Thiel fortan für Thijmen Goppel.

46. | Ferner kehrt Florian Carstens nicht auf den Rasen zurück, wird ersetzt durch Bjarke Jacobsen.

46. | Rüdiger Rehm greift zur Pause beinahe radikal durch, tauscht drei Spieler aus. In der Kabine bleibt Johannes Wurtz. Dafür nimm ab sofort Kevin Lankford am Spiel teil.

WEHEN WIESBADEN VS. BVB IM LIVE-TICKER: WECHSEL

46. | Das Runde rollt wieder über das Grüne.

WEHEN WIESBADEN VS. BVB IM LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

Halbzeit | Bereits nach 45 Minuten befindet sich der Favorit auf der Siegerstraße. Beim SV Wehen Wiesbaden liegt Borussia Dortmund verdient mit 2:0 vorn. Zwei Treffer von Erling Haaland wiesen dem Pokalsieger den Weg. Von Beginn an und zu keinen Zeitpunkt ließ der BVB den Eindruck aufkommen, heute könnte irgendetwas schiefgehen. Der Bundesligist wirkte konzentriert, dominierte das Geschehen und hatte die Ruhe, auf die richtigen Momente zu lauern.

👏 2:0-Pausenführung! In der zweiten Hälfte darf es gerne so weiter gehen. 🙂 #SVWWBVB pic.twitter.com/03sv5P9gzT — Borussia Dortmund (@BVB) August 7, 2021

45.+1. | Ziemlich pünktlich beendet Schiedsrichter Benjamin Cortus die erste Hälfte und bittet die Akteure zur Pause in die Kabinen.

WEHEN WIESBADEN VS. BVB IM LIVE-TICKER: HALBZEIT

44. | Am Mittelkreis legt sich Jude Bellingham den Ball zu weit vor. So rutscht der Brite in Emanuel Taffertshofer - Letzterer aber ist einen Tick zu spät dran, weshalb der Wiesbaderner Neuzugang Gelb sieht.

43. | Wegen eines rüden Einsteigens gegen Nico Schulz fängt sich Thijmen Goppel die Gelbe Karte ein.

WEHEN WIESBADEN VS. BVB IM LIVE-TICKER: GELBE KARTE

40. | Die Kontrolle jedoch gibt der Titelverteidiger nicht aus der Hand - auch wenn aktuell mal etwas durchgeschnauft wird. So wirkt das Aufttreten des BVB überaus souverän.

38. | Danach beruhigt sich das Geschehen erst einmal. Angesichts der Führung muss sich der BVB natürlich kein Bein mehr ausreißen. Auf der anderen Seite ist man beim Drittligisten froh, jetzt mal etwas Ruhe zu bekommen, um sich zu sortieren und selbst wieder ein wenig mitspielen zu können.

36. | Nico Schulz flankt von der linken Seite. Erneut setzt sich Erling Haaland in Szene, köpft den Ball allerdings über das Gehäuse von Florian Stritzel.

33. | Schon direkt nach dem Tor wurde Nico Rieble behandelt - das aber letztlich erfolglos. Der Neuzugang aus Lübeck muss raus. Dafür steht Dennis Kempe als Ersatz bereit.

WEHEN WIESBADEN VS. BVB IM LIVE-TICKER: WECHSEL

31. | Toooor! SV Wehen Wiesbaden - BORUSSIA DORTMUND 0:2. Natürlich lässt sich der norwegische Superstürmer diese Chance nicht nehmen, führt den Foulstrafstoß selbst aus und verwandelt mit dem linken Fuß entschlossen unten ins linke Eck. Erling Haaland erzielt in seinen sechsten DFB-Pokalspiel sein bereits sechstes Tor.

TOOOR! Wehen Wiesbaden - BVB 0:2 | Torschütze: Haaland

30. | Elfmeter für Borussia Dortmund! Schon wieder hat Erling Haaland freie Bahn. Kein Gegenspieler weit und breit. Im Sechzehner stellt sich nur noch Torwart Florian Stritzel entgegen. Der Norweger will links an diesem vorbei und wird zu Fall gebracht. Klare Sache!

26. | Toooor! SV Wehen Wiesbaden - BORUSSIA DORTMUND 0:1. Dann sind die Gastgeber mal etwas aufgerückt, verlieren prompt den Ball. Marco Reus schaltet schnell um, steckt die Kugel wunderbar in die Spitze durch. Erling Haaland fackelt im Sechzehner nicht lange, schießt aus etwa zwölf Metern direkt mit dem linken Fuß und trifft ins linke Eck.

TOOOR! Wehen Wiesbaden - BVB 0:1 | Torschütze: Haaland

25. | Halblinks im Sechzehner legt Erling Haaland quer zu Steffen Tigges ab. Dieser sucht sich anschließend einen Weg in Richtung Tor. Letztlich ist bei Torhüter Florian Stritzel Endstation.

24. | Jude Bellingham verliert den Ball etwas fahrlässig gegen Nico Rieble. Dieser marschiert sofort los, bricht seinen Vorwärtsdrang dann aber ab und spielt hintenrum.

22. | Über die rechte Seite dringt Felix Passlack in den Strafraum und bis zur Grundlinie vor, zieht den Ball dann zurück in die Mitte und sucht Steffen Tigges. Dort aber kommt die Kugel nicht an. Die Wiesbadener Abwehr erweist sich als sehr aufmerksam.

19. | Gustaf Nilsson erarbeitet gegen Antonios Papadopouloseine Ecke für die Hausherren. Diese führt Johannes Wurtz aus, bleibt mit seiner Hereingabe aber am Kopf von Erling Haaland hängen.

17. | Jetzt ist solch eine Gelegenheit gekommen. Gio Reyna wird auf links in den Strafraum geschickt. Dort prallt sein Schussversuch am überaus entschlossenen Ahmet Gürleyen ab, der seine Verteidigungsaktion enthusiastisch feiert.

15. | Hektisch muss der Bundesligist nicht werden. Die Westfalen haben alle Zeit, bauen ihr Spiel konzentriert auf und warten auf den richtigen Moment, um Fahrt reinzubringen.

13. | Längst geben die Borussen wieder klar den Ton an, haben Ball und Gegner unter Kontrolle. Den Weg in den Sechzehner findet der Titelverteidiger regelmäßig. Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis das Spielgerät im Netz landet.

11. | Es schließt sich der zweite Eckstoß der Begegung für den BVB an. Nach der Hereingabe von Giovanni Reyna sucht Jude Bellingham den Abschluss. Der Vize-Europameister verfehlt das Tor mit seinem Linksschuss deutlich.

10. | Um den fälligen Freistoß in halbrechter Position kümmert sich Marco Reus. Der BVB-Kapitän zirkelt die Kugel mit dem rechten Fuß aus knapp 20 Metern geschickt aufs rechte Eck. Florian Stritzel muss sich strecken und pariert gut.

9. | Früh greift Schiedsrichter Benjamin Cortus zum gelben Karton. Den bekommt Nico Rieble nach einem Halten gegen Gio Reyna zu sehen.

WEHEN WIESBADEN VS. BVB IM LIVE-TICKER: GELBE KARTE

7. | Durch die nun größere Eigeninitiative des Drittligisten gestaltet sich die Partie in dieser Phase etwas offener. Der BVB kann nicht mehr den ganz großen Druck ausüben und kommt auch nicht mehr zum Abschluss.

5. | Dann trauen sich die Hausherren erstmals aus ihrem Schneckenhaus, tragen selbst einen Angriff vor und bringen den sogar zum Abschluss. Die Flanke von Nico Rieble köpft Gustaf Nilsson über die Querlatte.

3. | Dortmund geht weiter steil. Gio Reyna bedient nun Erling Haaland, für den links in der Box der Winklel spitz wird. Ahmet Gürleyen wirft sich ihm in den Weg. Letztlich springt ein Abpraller von Stefen Tigges knapp links an der Kiste vorbei.

2. | Folglich gibt es einen ersten Eckstoß für die Gäste. Das erledigt Schulz gleich auch noch, beschwört mit seiner Hereingabe aber keine Gefahr herauf.

1. | Forsch legt der BVB los, marschiert gleich nach vorn. Gio Reyna passt aus dem Zentrum zu Nico Schulz. Dessen Linksschuss aus halblinker Position wird abgeblockt und landet zwar im Netz - das aber von hinten.

1. | Soeben ertönt der Anpfiff. In der hessischen Landeshauptstadt herrschen bei 18 Grad sehr angenehme Bedingungen zum Fußball spielen. Trotz des bewölkten Himmels rechnen wir eher nicht mehr mit Niederschlägen. Geregnet hat es noch am frühen Abend. In der Brita-Arena wohnen der Partie knapp 5.000 Zuschauer bei.

WEHEN WIESBADEN VS. BVB IM LIVE-TICKER: ANPFIFF

vor Beginn | Mit der Borussia kreuzte der Außenseiter erst einmal die Klingen. Im Jahr 2000 führt das Los die beiden Klubs in der zweiten Pokalrunde zueinander. Erst in der Verlängerung gewann der BVB damals mit 1:0. Weitere Pflichtspiele hat es nicht gegeben.

vor Beginn | Während die Schwarz-Gelben als fünffacher Titelträger eine Institution im DFB-Pokal sind, nimmt Wehen Wiesbaden erst zum 14. Mal an diesem Wettbewerb teil. Die Mannschaft von Rüdiger Rehm sicherte sich die Teilnahme als Landespokalsieger in Hessen. Das bislang beste Abschneiden auf der großen Pokalbühne verzeichnete der SVWW in der Saison 2008/2009. Damals war erst im Viertelfinale nach einem 1:2 gegen den Hamburger SV Schluss.

vor Beginn | Zudem plagen Marco Rose personelle Nöte - vor allem in der Defensive. Mats Hummels (Patellasehne), Dan-Axel Zagadou, Marcel Schmelzer (beide Knieoperation), Soumaila Coulibaly, Mateu Morey (beide Kreuzbandriss), Thomas Meunier (Corona-Infektion), Emre Can und Raphael Guerreiro (beide Wadenprobleme) fallen aus. Darüber hinaus fehlen Julian Brandt (Corona) und Marius Wolf (Sprunggelenk). Reinier ist zwar nicht verletzt, weilt aber in Tokio, wo der Brasilianer heute Gold gewonnen hat.

vor Beginn | Dagegen hat der BVB lediglich vier Testspiele absolviert. Gegen den Regionaligisten FC Gießen wurde 2:0 gewonnen. Daran schlossen sich Niederlagen gegen den VfL Bochum (1:3) und Athletic Bilbao (0:2) an. Letztlich folgte noch ein 3:0 gegen den FC Bologna.

vor Beginn | Und die Hessen stehen bereits einigermaßen im Saft, haben in der 3. Liga zwei Spieltage absolviert. Ein Tor ist dem SVWW dabei allerdings noch nicht gelungen. Kassiert aber hat man auch noch keins. Die Partien beim SC Freiburg II und zu Hause gegen den TSV 1860 München endeten folglich 0:0, was dem ehemaligen Zweitligisten somit vorläufig einen Platz im Mittelfeld der Tabelle beschert.

vor Beginn | An diesem Samstag greift im Abendspiel also auch der Titelverteidiger in den Wettbewerb ein. Der BVB gewann im Mai zum fünften Mal den DFB-Pokal - mit 4:1 im Finale gegen RB Leipzig. Der Weg zu einem Titel ist einzig im Supercup noch kürzer. Daher möchten die Borussen natürlich in dieser Saison erneut ein gewichtiges Wörtchen mitreden, müssen zum Auftakt aber beim Drittligisten in Wiesbaden bestehen.

vor Beginn | Dortmunds neuer Trainer Marco Rose, von der anderen Borussia aus Mönchengladbach gekommen, setzt im ersten Pflichtspiel der Saison zunächst lediglich auf zwei Neuzugänge. Das Tor darf Gregor Kobel (VfB Stuttgart) hüten. Darüber hinaus kommt der gebürtige Stuttgarter Antonios Papadopoulos (Hallescher FC) von Beginn an zum Einsatz. Donyell Malen (PSV Eindhoven) wird erst einmal auf der Bank Platz nehmen.

vor Beginn | Für Borussia Dortmund läuft zu Beginn folgende Startelf auf: Kobel - Passlack, Akanji, Papadopoulos, Schulz - Dahoud, Reyna, Bellingham, Reus - Tigges, Haaland.

vor Beginn | Bei den Hessen tauchen mit Florian Stritzel (Darmstadt), Nico Rieble (Lübeck), Emanuel Taffertshofer (Sandhausen), Gino Fechner (Uerdingen), Mehmet Kurt (Verl) und Thijmen Goppel (Kerkrade) sechs Neuverpflichtungen in der Anfangsformation von Rüdiger Rehm auf. Im Vergleich zum letzten Punktspiel gibt es lediglich eine Veränderung. Anstelle von Kevin Lankford (Bank) darf Johannes Wurtz von Beginn an ran.

vor Beginn | Gleich mit Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten des Abends und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Der SV Wehen Wiesbaden geht die Aufgabe mit diesen elf Spielern an: Stritzel - Mockenhaupt, Carstens, Gürleyen - Fechner, Rieble, Taffertshofer, Kurt, Goppel - Wurtz, Nilsson.

vor Beginn | Herzlich willkommen zur Erstrundenpartie im DFB-Pokal zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und Borussia Dortmund.

SV Wehen Wiesbaden vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Wiesbaden:

Wehen will den BVB aus einem kompakten 3-4-1-2-System ärgern.

Stritzel - Mockenhaupt, Carstens, Gürleyen - Fechner, Taffertshofer, Kurt, Rieble - Goppel - Wurtz, Nilsson

Das ist unsere Startelf für den Pokalkracher. 🔴⚫️⚽️



Zunächst auf der Bank: Boss, Stanic, Jacobsen, Hollerbach, Thiel, Prokop, Kempe, Lankford, Farouk. pic.twitter.com/DG4ImEihO0 — SV Wehen Wiesbaden (@SVWW_official) August 7, 2021

Der BVB setzt auf folgende Aufstellung:

Donyell Malen muss auf seinen ersten Startelfeinsatz in einem Pflichtspiel für die Dortmunder warten, der Neuzugang von PSV nimmt zunächst auf der Bank Platz.

Trainer Rose setzt voraussichtlich auf eine Raute im Mittelfeld.

Kobel - Passlack, Papadopoulos, Akanji, Schulz - Dahoud - Bellingham, Reyna - Reus - Haaland, Tigges

🏆 Die Jagd nach Nr. 6 beginnt. Mit dieser Elf! 👏 #SVWWBVB pic.twitter.com/klo2RuTieM — Borussia Dortmund (@BVB) August 7, 2021

SV Wehen Wiesbaden vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Das einzige Aufeinandertreffen zwischen Wiesbaden und Dortmund in einem Pflichtspiel gewann der BVB in der 2. Pokalrunde 2000/01 mit 1:0 nach Verlängerung. Heiko Herrlich erzielte damals in der 92. Minute den Siegtreffer.

Wenn der SV Wehen Wiesbaden in der 1. DFB-Pokalrunde auf einen Bundesligisten traf, dann schieden die Hessen immer aus (bisher fünfmal) – zuletzt 2019/20 gegen den 1. FC Köln mit 5:6 nach Elfmeterschießen.

Borussia Dortmund überstand in den vergangenen 15 Saisons immer die 1. Runde im DFB-Pokal. Der BVB schied zuletzt 2005/06 in der 1. Runde aus – mit 1:2 gegen den damaligen Zweitligisten Eintracht Braunschweig.

Borussia Dortmund kam in den vergangenen 27 Duellen gegen unterklassige Teams weiter. Die letzte Niederlage im DFB-Pokal gegen einen Nicht-Bundesligisten setzte es am 27. Oktober 2010 gegen den damaligen Drittligisten Offenbacher Kickers (2:4 nach Elfmeterschießen).

Der SV Wehen Wiesbaden schied in der Vorsaison ohne Gegentor (exklusive Elfmeterschießen) aus – 1:0 in Runde eins gegen den 1. FC Heidenheim 1846 sowie 0:0 nach 120 Minuten gegen Jahn Regensburg (2:4 i.E.).

Borussia Dortmund gewann den DFB-Pokal 2020/21 gegen RB Leipzig (4:1). Bisher gelang es den Klubs zehnmal, den DFB-Pokal-Triumph in der Folgesaison zu wiederholen – erstmals dem Dresdner SC 1940 und 1941 sowie zuletzt dem FC Bayern München 2019 und 2020.

Borussia Dortmund erzielte in der Vorsaison 20 Tore im DFB-Pokal – kein einziges davon per Kopf (neun links, elf rechts). Ohne Kopfballtor bei 20 Toren blieb seit der detaillierten Datenerfassung 2008/09 kein anderes Team. Zuvor am meisten hatte der FC Bayern 2011/12, er war bei 15 Toren ohne Kopfballtor geblieben (2:5-Finalniederlage gegen Dortmund).

Borussia Dortmund gelangen in der Vorsaison im DFB-Pokal 61 Ballgewinne innerhalb 40 Meter vor dem gegnerischen Tor – Höchstwert geteilt mit Marco Roses Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig.

Stefan Stangl vom SV Wehen Wiesbaden absolvierte unter Marco Rose drei Pflichtspiele in der Saison 2017/18 für den FC Red Bull Salzburg und erzielte dabei ein Tor – am 15. Juli 2017 im ÖFB-Pokal beim 7:0 der Salzburger gegen den Deutschlandsberger SC.

Der neue Dortmund-Trainer Marco Rose geht in seine dritte DFB-Pokal-Saison. Er schied 2019/20 in der 2. Runde und 2020/21 im Viertelfinale aus – jeweils gegen Borussia Dortmund (mit Borussia Mönchengladbach).

SV Wehen Wiesbaden vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

SV Wehen Wiesbaden vs. Borussia Dortmund heute ... ... im TV Sky Sport 1 ... im LIVE-STREAM Sky Go, Sky Ticket ... LIVE-TICKER Goal

Im DFB-Pokal läuft die 1. Runde. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und Borussia Dortmund heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

SV Wehen Wiesbaden vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Der niederländische Nationalspieler Donyell Malen steht vor seinem Pflichtspieldebüt für Bundesligist Borussia Dortmund am Samstag (20.45 Uhr im LIVE-TICKER ) beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden im DFB-Pokal. Man könne davon ausgehen, "dass er dabei ist", sagte BVB-Coach Marco Rose am Donnerstag über den für 30 Millionen Euro von der PSV Eindhoven verpflichteten Offensivmann.

Rose muss allerdings etliche Spieler ersetzen. Die auf Corona positiv getesteten Thomas Meunier und Julian Brandt stehen ebenso nicht zur Verfügung wie die noch nicht fitten Mats Hummels, Emre Can und Raphael Guerreiro. Rose über das Trio: "Alle sind noch ein Stück weit weg vom Mannschaftstraining." Der Kader sei aber groß genug, "um das aufzufangen", so Rose.

Der Borussia-Trainer erwartet in Wiesbaden einen "Fight". "Aber wir sind Borussia Dortmund, sind der Titelverteidiger und müssen die Favoritenrolle annehmen. Wir wollen nicht jammern, wir möchten in die nächste Runde", betonte der aus Mönchengladbach geholte Fußballlehrer.

Quelle: SID

SV Wehen Wiesbaden vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick