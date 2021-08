VfL Osnabrück vs. Werder Bremen: Die erste Runde des DFB-Pokal heute live im TV und LIVE-STREAM

In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft Werder Bremen auf Drittligist VfL Osnabrück. Wo Ihr das Pokalduell verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Werder Bremen hat durch den Sieg gegen Fortuna Düsseldorf (3:2) einen soliden Saisonstart hingelegt. Nach dem Unentschieden gegen Hannover 96 (1:1) waren die Fragezeichen größer als zuvor. Der kommende Gegner VfL Osnabrück ist ebenfalls gut in die Drittligasaison gestartet. Nachdem die erste Partie gegen den MSV Duisburg verlegt werden musste, starteten die Lila-Weißen mit einem 2:1-Sieg gegen den 1. FC Saarbrücken. Am 7. August wartet nun Bundesliga-Absteiger Werder Bremen im DFB Pokal. Um 15.30 Uhr duellieren sich die beiden Absteiger an der Bremer Brücke in Osnabrück.

Markus Anfang wird nicht müde, hervorzuheben, dass der aktuelle Kader von Werder keinesfalls seinen Vorstellungen entspricht. Das war vor allem gegen 96 deutlich sichtbar. Gegen Düsseldorf gewann man letztlich ein enges und wildes Spiel, genau das, was die Mannschaft gebraucht hat. Denn auch in dieser Partie war den Akteuren die Unsicherheit der Vorsaison phasenweise anzusehen. Im Pokalduell mit Osnabrück ist Werder auf dem Papier zweifelsohne der Favorit, allerdings hat dieser Wettbewerb bekanntermaßen seine eigenen Gesetze.

Osnabrück rettete sich in der vergangenen Saison in die Relegation. Dort musste man sich allerdings dem FC Ingolstadt geschlagen geben. In der dritten Liga ist der Zweitliga-Absteiger automatisch einer der Favoriten, der Saisonauftakt gegen Saarbrücken glückte. Vor dem Duell gegen Bremen gibt man sich kämpferisch. "An der Bremer Brücke ist alles möglich", sagte Torwarttrainer Rolf Meyer im Gespräch mit der Deichstube. "Im Pokal ist alles möglich, und der Satz ist keine Floskel! Werder sollte gewarnt sein!"

VfL Osnabrück vs. Werder Bremen heute live sehen: Das DFB-Pokal-Duell im Überblick

Wettbewerb DFB-Pokal | Erste Runde Begegnung VfL Osnabrück vs. Werder Bremen Anpfiff 7. August - 15.30 Uhr Ort Bremer Brücke (Osnabrück, Deutschland)

VfL Osnabrück vs. Werder Bremen: Der DFB-Pokal heute live im TV

Das DFB-Pokal-Duell zwischen den beiden Absteigern wird live im Fernsehen übertragen. Allerdings wird die Begegnung nur im Pay-TV bei Sky zu sehen sein. Im Free-TV könnt Ihr das Duell leider nicht verfolgen.

VfL Osnabrück vs. Werder Bremen live bei Sky

Sky hat sich an allen 63 Pokalbegegnungen die TV-Rechte sichern können. Um den Großteil der Begegnungen verfolgen zu können, ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig. Welche Modelle Euch zur Verfügung stehen, erfahrt Ihr hier.

Anpfiff der Partie ist um 15.30 Uhr, die Übertragung des Duells beginnt aber schon um 15.15 Uhr. Dabei bietet Euch Sky einen kurzen Überblick über das Duell und wird einige Stimmen zur Partie sammeln. Kommentiert wird die Begegnung von Martin Groß.

VfL Osnabrück vs. Werder Bremen heute im LIVE-STREAM

Parallel zur Übertragung im Fernsehen bietet Euch Sky die Möglichkeit, die Begegnung zwischen Osnabrück und Bremen im LIVE-STREAM zu verfolgen. Dabei habt Ihr die Wahl zwischen SkyQ, Sky Go und Sky Ticket. Allerdings ist auch dies nicht kostenlos, letzteres bietet jedoch dann den ein oder anderen Vorteil.

Bei Sky Ticket könnt Ihr nämlich ohne Sky-Abonnement recht schnell reagieren und Euch den ein oder anderen Pokalkracher live im Stream anschauen.

Um den bereitgestellten LIVE-STREAM nutzen zu können, benötigt Ihr eine Internetverbindung sowie ein internetfähiges Gerät. Dafür braucht Ihr keinen Receiver oder ein ähnliches Drittgerät, sondern könnt über Endgeräte wie Laptop, SmartTV oder Handy die Partie verfolgen.

VfL Osnabrück vs. Werder Bremen heute live im Free-TV und STREAM sehen: Die Aufstellungen

Aufstellung VfL Osnabrück:

Kühn - Traore, Gugganig, Trapp, Kleinhansl - Klaas, Taffertshofer, Kunze - Simakala, Heider, Higl

Aufstellung Werder Bremen:

Zetterer - Mbom, Mai, Toprak, Friedl - M. Eggestein - Schmidt, Dinkci - Agu, Schmid - Füllkrug

VfL Osnabrück vs. Werder Bremen heute live sehen: TV-Übertragung und LIVE-STREAM in der Übersicht