Dynamo Dresden steht in der 2. Runde des DFB-Pokals. Julius Kade wurde spät zum Matchwinner. Hier geht's zur TICKER-Nachlese.

Dynamo Dresden hat zum dritten Mal in Folge die zweite Runde des DFB-Pokals erreicht. Die Sachsen besiegten den SC Paderborn im Zweitligaduell mit 2:1 (0:0). Tim Knipping (54.) und Julius Kade (88.) erzielten die Treffer.

Alexander Schmidt blieb damit auch im neunten Pflichtspiel als Dynamo-Trainer ungeschlagen. Paderborn scheiterte hingegen erstmals seit fünf Jahren an der Pokal-Auftakthürde, daran änderte auch der zwischenzeitliche Ausgleich von Sven Michel (60.) nichts.

Es entwickelte sich von Beginn an eine umkämpfte Begegnung. Beide Mannschaften agierten diszipliniert in der Defensive, klare Torchancen blieben in der ersten Halbzeit daher Mangelware. Dynamo-Schlussmann Kevin Broll war bei einem Kopfball von Jannis Heuer gefordert (34.), auf der anderen Seite scheiterte Michael Sollbauer per Kopf an SCP-Torhüter Jannik Huth (35.).

Nach dem Wechsel nahm die Partie richtig Fahrt auf. Broll reagierte bei einem Kopfball von Felix Platte stark (50.). Vier Minuten später sorgte Knipping per Kopf nach Vorarbeit von Chris Löwe für die Führung der Gastgeber. Michel gab aber die schnelle Antwort, Brandon Borrello hatte Sekunden zuvor das 2:0 vergeben. Dresdens Morris Schröter scheiterte am Pfosten (64.), Kade traf zum Sieg.

Dynamo Dresden - SC Paderborn 2:1 (0:0) Tore 1:0 Knipping (54.) , 1:1 Michel (60.) , 2:1 Kade (88.) Aufstellung Dresden Broll - Akoto (65. Mörschel), Sollbauer, Knipping, Löwe - Stark (82. Will) - Schröter, Kade - Königsdörffer (65. Vlachodimos), Daferner (86. Diawusie), Borrello Aufstellung Paderborn Huth - Heuer, Schallenberg, Hünemeier - Schuster (46. Dörfler), Thalhammer, Justvan, Collins - Schallenberg, Justvan - Pröger (67. Owusu), Platte (67. Srbeny), Michel Gelbe Karten Stark (12.) - Thalhammer (40.), Schuster (43.), Collins (47.), Hünemeier (65.), Schallenberg (78.)

Fazit | Dynamo Dresden steht somit in der zweiten Runde des DFB-Pokals und kämpft Ende Oktober um den Einzug in das Achtelfinale. Für beide Mannschaften geht es nächste Woche mit dem 3. Spieltag der 2. Bundesliga wieder weiter: Dynamo empfängt am Samstag Hannover, Paderborn gastiert einen Tag später in Bremen.

Fazit | Nach einem müden Kick im ersten Durchgang konnten sich beide Mannschaften in der zweiten Hälfte spielerisch deutlich steigern und sorgten für einen echten Pokalfight in Dresden. Nach einem Eckball ging Dynamo durch Knipping in Führung und verpasste es kurz darauf, in Person von Borrello nachzulegen. Stattdessen nutzte Paderborn den Gegenangriff zum Ausgleich und konnte anschließend einen kurzen Sturmlauf der Gäste mit etwas Glück schadlos überstehen. Mitten in der besten Phase der Ostwestfalten brachte Dresden kurz vor Ende noch einen vernünfigen Angriff zu Stande und erlöste sich in Person von Kade mit dem späten Siegtreffer.

90.+6 | Kurz darauf ist Schluss! Dresden schlägt Paderborn 2:1!

Dynamo Dresden vs. SC Paderborn im LIVE-TICKER: ABPFIFF

90.+4' | In allerhöchster Not kann Dynamo den Ball nochmal aus der Gefahrenzone schlagen. Die letzte Minute läuft!

90.+2' | Gleich fünf Minuten gibt es hier im Übrigen obendrauf. Dynamo kann die Gäste bislang weit vom eigenen Tor fernhalten und sucht die Räume zum Kontern - Paderborn muss jetzt auf den Lucky Punch hoffen.

90' | Kwasniok beordnet jetzt natürlich alle Spieler nach vorne - alles oder Nichts! Dynamo steht kurz vor dem Einzug in die zweite Runde.

88' | Aus dem Nichts geht dann plötzlich Dynamo wieder in Führung - verrückt! Rund 30 Meter halbrechts vor dem Tor wird Vlachodimos nicht entscheidend angegangen und chippt die Kugel mit Gefühl in die Box, wo Kade auf Höhe des Elfmeterpunktes völlig blank steht. Der 22-Jährige nimmt das Leder an und schließt dann aus rund sieben Metern halblinker Position ins lange Eck ab. Da hat die Zuordnung bei den Ostwestfalten aber mal gar nicht gestimmt!

TOOOR! Dynamo Dresden - SC Paderborn 2:1 | Torschütze: Kade (88.)

87' | Was für eine Chance für Paderborn! Srbeny ist halbrechts im Strafraum plötzlich völlig frei und legt gekonnt auf Owusu zurück. Owusu zieht aus bester Position ab, scheitert mit seinem flachen Versuch jedoch an einer klasse Rettungsaktion von Schröter, der sich im letzten Moment in den Schuss wirft.

Dynamo Dresden vs. SC Paderborn im LIVE-TICKER: WECHSEL | Diawusie für Daferner (86.)

85' | Die Ostwestfalen bleiben hier weiterhin das aktivere Team in der Schlussphase. Die Hausherren hingegen begrenzen ihre Offensivbemühungen auf mögliche Umschaltsituationen und scheinen sich mit der Verlängerung bereits angefreundet zu haben.

84' | Michel darf sich auf Höhe des Sechzehner nach einem kurzen Zuspiel viel zu einfach drehen und schließt anschließend aus zentraler Position wuchtig ab. Broll ist noch mit den Fingerspitzen dran und lenkt den etwas zu zentralen Schuss über den Querbalken.

82' | Der nächste Wechsel bei den Hausherren: Stark hat sein Tagwerk verrichten und wird durch Paul Will ersetzt - ein positionsgetreuer Tausch.

Dynamo Dresden vs. SC Paderborn im LIVE-TICKER: WECHSEL | Will für Stark (82.)

80' | Krummes Ding: Bei einer Flanke von Borrello kurz vor der rechten Grundlinie hat Huth eine gehörige Portion Glück und lenkt das Leder ziemlich unkonventionell gegen den rechten Pfosten, von wo der Ball wieder ins Feld zurückprallt. Dann sieht Referee Günsch aber ein Offensivfoul - Freistoß für Paderborn.

Dynamo Dresden vs. SC Paderborn im LIVE-TICKER: GELBE KARTE | Schallenberg (78.)

76' | Die Statistiker zählen mittlerweile 16:13 Torschüsse zu Gunsten der Paderborner - ganz so spektakulär ist es dann aber doch nicht. Dynamo nimmt in dieser Phase etwas Tempo raus und ist nun zunächst um defensive Ordnung bemüht. In der Schlussphase will die Elf von Schmidt scheinbar kein allzu großes Risiko eingehen - winkt uns hier bereits die erste Verlängerung?

74' | Dresden versucht den Druck hochzuhalten, nach der Doppelchance kurz nach dem Ausgleich werden jedoch zunehmend die Paderborner wieder aktiver. Eine Viertelstunde vor Ende ist hier alles offen!

72' | Es gibt im Übrigen leichtere Aufgaben, als einen Treffer gegen Dynamos Schlussmann Broll zu erzielen. Der 25-Jährige behielt in der Vorsaison gleich 19-mal eine weiße Weste - absoluter Spitzenwert in Liga 3.

70' | Collins bekommt die Kugel links im Sechzehner durchgesteckt und umkurvt den herausgeeilten Broll. Dann wird der Winkel aber doch etwas zu spitz - mit seiner Mischung aus Schuss und Pass findet Collins im Zentrum jedenfalls keinen Abnehmer.

68' | Paderborn-Coach Lukas Kwasniok erreichte 2019/20 mit dem damaligen Regionalligisten Saarbrücken sensationell das Halbfinale im Pokal. Es war der bislang erste Halbfinal-Einzug eines viertklassigen Teams in der DFB-Pokal-Geschichte.

67' | Was Schmidt kann, kann auch Kwasniok. Auch der SCP wechselt doppelt und bringt zunächst Srbeny für Platte. Auch Pröger muss das Feld zugunsten von Owusu räumen.

Dynamo Dresden vs. SC Paderborn im LIVE-TICKER: WECHSEL | Owusu für Pröger (67.)

Dynamo Dresden vs. SC Paderborn im LIVE-TICKER: WECHSEL | Srbeny für Platte (67.)

65' | Dynamo-Coach Schmidt wechselt doppelt: Zunächst wird Akoto durch Mörschel ersetzt. Außerdem kommt Vlachodimos für Königsdörffer in die Partie.

Dynamo Dresden vs. SC Paderborn im LIVE-TICKER: WECHSEL | Vlachodimos für Königsdörffer (65.)

Dynamo Dresden vs. SC Paderborn im LIVE-TICKER: WECHSEL | Mörschel für Akoto (65.)

Dynamo Dresden vs. SC Paderborn im LIVE-TICKER: GELBE KARTE | Hünemeier (65.)

64' | Dynamo dreht auf! Wieder taucht ein Mann in Gelb halbrechts im Sechzehner frei vor Huth auf. Diesmal ist es Schröter, der den Ball wuchtig gegen den rechten Pfosten jagt. Anschließend rollt die zweite Welle, bei der Akoto von rechts nochmal an den zweiten Pfosten flankt. Daferner schraubt sich hoch, köpft jedoch zu zentral - sichere Beute für Huth.

63' | Fast die Antwort der Hausherren! Königsdörffer taucht in halbrechter Position frei vor Huth auf, der seine Beine im letzten Moment noch rechtzeitig geschlossen bekommt und abwehrt.

60' | Der Ausgleich! Erst lässt Borrello das 2:0 liegen und scheitert an frei vor Huth, dann rollt bei den Gästen aus Ostwestfalten der schnelle Gegenangriff! Gegen aufgerückte Sachsen steckt Justvan im Halbfeld auf Platte durch, der halbrechts im Sechzehner zunächst noch an Broll scheitert, der den Ball gegen den rechten Pfosten lenkt. Vom Pfosten prallt die Kugel dann halblinks in den Sechzehner zurück, wo Michel abstaubt.

TOOOR! Dynamo Dresden - SC Paderborn 1:1 | Torschütze: Michel (60.)

58' | Aufatmen bei Akoto, der nach einem Zusammenprall zunächst auf dem Boden liegenblieb - auch die Tragen waren schon zum Transport bereit. Nach kurzer Behandlung schüttelt Akoto seine ledierte Schulter und gibt wieder grünes Licht.

56' | Paderborn erreichte in drei der letzten vier Jahre mindestens das Achtelfinale des DFB-Pokals. 2018 und 2019 stand mit dem Viertelfinale das bislang beste Ergebnis zu Buche. Folgt heute das frühe Aus?

54' | Die SGD investiert ein wenig mehr und geht nach einem Eckball in Führung! Löwe zieht den Eckstoß vor den linken Seite hoch an den Fünfer, wo sich sich Knipping im Rücken von Thalhammer hochschraubt und aus halbrechter Position ins linke Eck köpft. Nicht wirklich platziert, aber scheinbar zu wuchtig - Huth kommt nicht mehr ran.

TOOOR! Dynamo Dresden - SC Paderborn 1:0 | Torschütze: Knipping (54.)

51' | Das sieht jetzt schon etwas besser aus. Die Kugel läuft auf beiden Seiten nun deutlich flüssiger und lässt auf einen spannenden zweiten Durchang hoffen.

50' | Guter Vorstoß der Hausherren über die linke Seite, wo Löwe eine Flanke in die gegnerische Box zieht. Zunächst schlägt Daferner in zentraler Position ein Luftloch, dann setzt Schröter nach, jagt das Leder aus der zweiten Reihe dann aber deutlich neben den rechten Pfosten.

49' | Die dicke Chance für Paderborn! Pröger zieht vor dem Sechzehner ab - Broll hat bei dem Aufsetzer so seine Probleme und wehrt die Kugel nur nach vorne ab, wo sich Platte aus wenigen Metern mit vollem Risiko in die Kugel wirft. Beim Kopfball von Platte reagiert Broll dann blitzschnell und klärt die Kugel im Liegen mit einer Hand um den linken Pfosten.

47' | Schallenberg foult, Collins sieht Gelb - muss man nicht verstehen. Naja ok - der Außenverteidiger hat das Foul vielleicht eingeleitet und seinen Gegenspieler im Halbfeld ins Straucheln gebracht.

Dynamo Dresden vs. SC Paderborn im LIVE-TICKER: GELBE KARTE | Collins (47.)

46' | Zu Beginn des zweiten Durchgangs bleibt der mit Gelb vorbelastete Schuster auf Seiten der Gäste in der Kabine. Der 25-Jährige wird durch Dörfler ersetzt.

Dynamo Dresden vs. SC Paderborn im LIVE-TICKER: WECHSEL | Dörfler für Schuster (46.)

46' | Weiter gehts in Dresden, der zweite Durchgang läuft!

Dynamo Dresden vs. SC Paderborn im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

Halbzeit | Nach einer intensiven, aber nur bedingt ansehnlichen ersten Hälfte haben rund 16.000 Zuschauer in Dresden bislang nicht allzu viel geboten bekommen. In seiner sehr zerfahrenen Partie setzen beide Mannschaften auf ein hohes Pressing, kommen gegen selbiges im eigenen Offensivspiel aber nicht an. Wirklich gefährlich wurde es auf beiden Seiten jeweils nach einem Eckball - für Dresden parierte Broll gut, auf der Gegenseite reagierte dann Huth ordentlich. Der zweite Durchgang dürfte dann hoffentlich etwas mehr zu bieten haben.

45' | So ist es dann auch - überpünkltlich beendet Günsch den ersten Durchgang!

Dynamo Dresden vs. SC Paderborn im LIVE-TICKER: HALBZEIT

44' | Ansonsten plätschert die erste Hälfte dem Ende entgegen. Allzu viele Gründe für eine üppige Nachspielzeit dürfte es hier nun wahrlich nicht geben.

43' | Klappe die zweite: ein noch viel klarerer Fall von "zu spät" - diesmal unterbindet Schuster einen möglichen Vorstoß der Hausherren und zieht Löwe auf der linken Seite ziemlich unsanft mit einer Grätsche von den Beinen.

Dynamo Dresden vs. SC Paderborn im LIVE-TICKER: GELBE KARTE | Schuster (43.)

40' | Klarer Fall von "zu spät". Im Halbfeld ist Königsdörffer schon weg, Thalhammers Tackling kommt ein, wenn nicht sogar zwei oder drei Sequenzen zu spät.

Dynamo Dresden vs. SC Paderborn im LIVE-TICKER: GELBE KARTE | Thalhammer (40.)

39' | Wenn man es bei diesem nassen Untergrund schon aus der Distanz versucht, dann wären flache Versuche die deutlich bessere Option - das sollte den Sachsen doch endlich mal jemand sagen. In dieser Form bleiben aber die Balljungen gefragt und müssen nun auch diesem völlig verkorsten Versuch von Schröter hinterherlaufen.

37' | Dynamo Dresden hat im Übrigen seine letzten drei Heimspiele gegen Paderborn nicht verloren (2/1/0). Den letzten Sieg in Dresden holte der SCP in der 2. Liga am 21. August 2011 (2:1).

35' | Fast! Die mit Abstand beste Chance für Dynamo: Dafener kommt nach Löwes Ecke von der rechten Seite auf Höhe des Fünfers zum Kopfball, zielt jedoch etwas zu zentral. Huth reagiert blitzschnell und wehrt die Kugel mit beiden Händen ab. Kurz darauf rollt die zweite Welle, bei der Königsdörffer von der linken Strafraumgrenze in den Rückraum auf Akoto ablegt. Akoto zieht auf Höhe des Sechzehners flach ab, verfehlt das linke Toreck allerdings knapp.

34' | Der dritte Eckball für Dynamo - vielleicht sind ja aller guten Dinge drei? Löwe zieht den Eckstoß von rechts mit Schnitt nach inenn, wo der lange Hünemeier gleich zur nächsten Ecke klärt. Vielleicht sind ja heute aller guten Dinge vier.

33' | Weil das Geschehen auf dem Feld weiterhin nur wenig hergibt, bleibt auch für diesen Einschub Zeit: Dynamo-Coach Alexander Schmidt bestritt als Trainer bisher zwei Spiele in der DFB-Pokal-Hauptrunde - beide mit 1860 München. Im Achtelfinale 2012/13 verloren Schmidts Löwen 0:3 in Bochum, in der 1. Runde der darauffolgenden Saison konnte man immerhin den FC Heidenheim ausschalten.

32' | Die Sachsen sind in ihren letzten vier Heimspielen in der 1. Runde des DFB-Pokals immer weitergekommen. Dabei hat Dynamo mit Leverkusen (2011), Schalke (2014), Leipzig (2016) und dem HSV (2020) jeweils einen großen Namen ausgeschaltet.

30' | Im Halbfeld sieht das Ganze bei den Sachsen eigentlich gar nicht mal so. Ab rund 30 Meter vor dem Tor bestimmt dann allerdings der Faktor Zufall das Offensivbild.

29' | Auf nassem Untergrund in Dresden mehren sich jetzt auch die Stockfehler und Fehlpässe. Die Intensität ist weiterhin hoch, echte Höhepunkte allerdings nach wie vor Mangelware.

27' | Gefährlich wird es aber nicht. Paderborn kriegt den Eckstoß problemlos geklärt und lässt hier hinten weiterhin überhaupt nichts zu.

26' | Mal wieder ein Abschluss aus der Distanz bei den Gastgebern. Beim Schlenzer von Borrello kriegt Hünemeier noch entscheidend seinen Fuß dazwischen - immerhin jetzt auch der erste Eckball für die Sachsen.

24' | Paderborn wird besser!Justan hat nach Zuspiel von Collins halbrechts im Strafraum zu viel Zeit, zu viel Platz und zieht aus aussichtsreicher Position ab. Im allerletzten Moment wirft sich Löwe dazwischen und klärt in allerhöchster Not. Auch den darauffolgenden Eckball kriegen die Gastgeber bereinigt.

21' | 53 Prozent Ballbesitz zu Gunsten der Gastgeber, eine ausgelichene Zweikampfquote von jeweils 50 Prozent und 3:2 Torschüsse aus Sicht von Dynamo. Zahlen, die für ein bislang sehr ausgeglichenes - wenn auch unspektakuläres - Geschehen in Dresden sprechen.

19' | Die Ostwestfalen haben hier weiterhin Probleme mit dem hohen Pressingverhalten der Sachsen und kriegen in dieser Form keinen sauberen Spielaufbau hin. Stellt sich nur die Frage, wie lange Dynamo dieses Tempo gegen den Ball gehen kann.

18' | Mit Chris Löwe haben die Sachsen im Übrigen einen DFB-Pokalsieger in ihren eigenen Reihen. In der Saison 2011/12 lief der 32-Jährige zweimal im Pokal für den BVB auf und durfte am Ende sogar das Double mit der Borussia bejubeln.

16' | Intensives Spiel mit wenig Torgefahr. Dynamo kommt bislang nur vereinzelt in Form von Weitschüssen vor das Tor der Gäste. Diesmal versucht es Borrello, der Ball rutscht dem Australier jedoch deutlich über den Spann und rauscht deutlich am rechten Pfosten vorbei.

14' | Paderborn erarbeitet sich auf der linken Seite den ersten Eckball, in dessen Folge Hünemeier sich in zentraler Position viel zu einfach in der Box der Hausherren hochschrauben kann. Weil Broll etwas zu weit vor der Torlinie steht, muss sich der Schlussmann mächtig strecken, um den eigentlich zu unplatzierten Kopfball etwas unkonventionell mit einer Hand um den linken Pfosten zu lenken.

12' | Yannick Stark sieht Gelb und ist damit noch ziemlich gut bedient. Der Routinier der Sachsen kommt im Halbfeld gegen Justvan zu spät und trifft den Paderborner mit offener Sohle über dem Fuß.

Dynamo Dresden vs. SC Paderborn im LIVE-TICKER: GELBE KARTE | Stark (12.)

11' | So richtig Spielfluss will hier noch nicht aufkommen. Bei diesem Pressingverhalten beider Mannschaften reicht jedoch nur ein kleiner Fehler, um uns das erste Highlight in diesem Spiel zu bieten.

10' | Dynamo und Paderborn treffen heute erstmals im DFB-Pokal aufeinander. Die letzten Pflichtspiele bestritten die beiden Teams in der 2. Liga in der Saison 2018/19, als jeweils das Heimteam als Sieger vom Platz ging (Paderborn mit 3:0, Dresden mit 3:1).

8' | Jetzt ist auch Paderborn-Keeper Huth zum ersten Mal gefordert: Ein Abschluss von Stark aus knapp über 20 Metern zentraler Position stellt den 27-Jährigen aber vor keine Probleme.

6' | Was die einen können, können die anderen schon lange - auch Paderborn steht jetzt unglaublich hoch und stört das Aufbauspiel der Hausherren früh. Eine intensive Anfangsphase in Dresden, die von einem hohen Gegenpressing beider Mannschaften bestimmt wird.

5' | Paderborn macht das Spiel nach einem bösen Fehlpass im Aufbauspiel der Sachsen schnell und sucht den Weg mit einem weiten Ball aus dem Halbfeld in die Spitze. Broll zeigt sich hellwach, komtm weit aus seinem Kasten und klärt den Ball vor dem eigenen Sechzehner.

4' | Die erste Torannäherung: Dresden kriegt eine Flanke von der linken Seite nicht entscheidend geklärt. Aus dem Rückraum bietet sich dem aufgerückten Collins die Chance aus der zweiten Reihe - deutlich drüber.

3' | Dynamo läuft die Gäste hoch in der eigenen Hälfte an und zwingt den SCP früh in der Partie zu unsauberen Befreiuungsschlägen - ein Bild, das stark an den Beginn der zweiten Hälfte gegen den HSV erinnert.

1' | Anpfiff in Dresden, die Kugel rollt!

Dyamo Dresden vs. SC Paderborn im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Christof Günsch, der von Julius Martenstein und Justus Zorn unterstützt wird. Rund 16.000 Zuschauer werden heute im Rudolf-Harbig-Stadion erwartet - in Kürze gehts los!

Vor Beginn | An die erste Runde der vergangenen Pokalsaison werden sich die Sachsen gerne zurückerinnern. Gegen den HSV erwischte man einen Sahnetag und kegelte den Favoriten mit 4:1 raus, bevor in Runde zwei das Aus gegen Darmstadt folgte (0:2). Für die Ostwestfalen endete die Reise erst im Achtelfinale, als man dem späteren Pokalsieger aus Dortmund nach Verlängerung 2:3 unterlag. Zuvor behielt der SCP gegen Wiedenbrück (5:0) und Union Berlin die Oberhand (3:2).

Vor Beginn | Auf der Gegenseite erwartet Dynamo-Coach Schmidt defensiv gut eingestellte Gäste, die es mit kämpferischen Mitteln zu begegnen gilt: "Wir haben uns sehr viel vorgenommen und freuen uns auf einen geilen Pokalfight mit unseren Fans im Rücken und offenem Visier. Mit dem SC Paderborn wartet wieder ein guter Gegner, dessen Stärken ganz klar in der defensiven Kompaktheit und im Umschaltspiel liegen. Wir sind darauf vorbereitet und heiß auf das Spiel."

Vor Beginn | Kwasniok selbst erwartet gegen Dresden eine sehr intensive Begegnung und will dabei den Höhenflug der Sachsen beenden: "Die Mannschaft sprüht vor Selbstvertrauen. Sie sind aufgestiegen und haben lange kein Spiel mehr verloren - das spürt man. Aber irgendwann endet jede Serie."

Vor Beginn | Die Gäste aus Paderborn warten hingegen auf den ersten Pflichtspielsieg in dieser Saison und kamen in der 2. Bundesliga zweimal nicht über ein Unentschieden hinaus. Immerhin konnte man am ersten Spieltag den FC Heidenheim in Schach halten und einen Auswärtspunkt bei einer der stärksten Heimmannschaften der Liga entführen. Ein drittes Unentschieden wird es heute jedenfalls nicht geben - der erste Sieg unter Kwasniok soll her!

Vor Beginn | Das heutige Duell der Zweitligisten zählt mit Sicherheit zu den offensten Begegnungen in der 1. Runde des DFB-Pokals. Die Hausherren aus Dresden legten einen starken Start in die neue Zweitliga-Saison hin und konnten als Aufsteiger bereits vier Punkte in zwei Partien einfahren. Beim Aufstiegsaspiranten aus Hamburg wusste man vor allem im zweiten Durchgang zu überzeugen und will heute im Pokal an die Leistung anknüpfen.

Vor Beginn | Auf Seiten der Gäste aus Paderborn sehen wir zwei personelle Wechsel im Vergleich zum 2:2 gegen Nürnberg: Für van der Werff und Srbeny (beide auf der Bank) beginnen Justvan und Platte. Frederic Ananou fällt mit einer Sprunggelenksverletzung aus, Marcel Correia hat nach wie vor Trainingsrückstand nach einer häuslichen Quarantäne.

Vor Beginn | Dynamo-Coach Alexander Schmidt nimmt nach dem 1:1 gegen den HSV eine Änderung an seiner Startformation vor und bringt Akoto für Herrmann. Außerdem steht Sebastian Mai nach überstandener Verletzung zum ersten Mal in dieser Saison im Kader der Sachsen.

Vor Beginn | Zu Beginn werfen wir einen Blick auf die jeweiligen Aufstellungen der beiden Mannschaften.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Erstrundenspiel im DFB-Pokal zwischen Dynamo Dresden und dem SC Paderborn.

Dynamo Dresden vs. SC Paderborn: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Dresden:

Broll - Schröter, Sollbauer, Knipping, Löwe - Akoto, Stark, Kade - Königsdörffer, Daferner, Borrello. - Trainer: Schmidt.

Paderborn setzt auf folgende Aufstellung:

Huth - Heuer, Hünemeier, Thalhammer, Collins - Schuster, Schallenberg, Justvan - Pröger, Michel, Platte. - Trainer: Kwasniok.

Dynamo Dresden vs. SC Paderborn im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Dynamo Dresden und der SC Paderborn treffen erstmals im DFB-Pokal aufeinander. Die letzten Pflichtspiele gegeneinander bestritten die beiden Teams in der 2. Liga in der Saison 2018/19, als jeweils das Heimteam als Sieger vom Platz ging (Paderborn mit 3:0, Dresden mit 3:1).

Dynamo Dresden hat seine letzten drei Heimspiele gegen Paderborn nicht verloren (zwei Siege, ein Remis). Den letzten Sieg des SCP in Dresden gab es am 21. August 2011 mit 2:1 (2. Liga).

Dynamo Dresden ist in seinen letzten vier Heimspielen in der 1. Runde des DFB-Pokals immer weiter gekommen. Dabei hat Dynamo mit Leverkusen (2011), Schalke (2014), Leipzig (2016) und dem HSV (2020) jeweils einen großen Namen ausgeschaltet.

Der SC Paderborn hat in den letzten vier Spielzeiten immer die erste Runde des DFB-Pokals überstanden, darunter auch zweimal gegen einen Zweitligisten (St. Pauli 2017 und Ingolstadt 2018). Das letzte Erstrunden-Aus von Paderborn im Pokal gab es 2016 als Drittligist gegen den Zweitligisten aus Sandhausen (1:2).

Paderborn erreichte in drei der letzten vier Jahre mindestens das Achtelfinale des DFB-Pokals. Vor 2017 hatte der Verein nur ein einziges Mal im Pokal das Achtelfinale erreicht – 2004.

Duelle zweier Zweitligisten gab es im DFB-Pokal der letzten Saison nur zwei: In der 1. Runde schlug Hannover 96 die Würzburger Kickers mit 3:2 und im Achtelfinale gewann Kiel nach Elfmeterschießen gegen Darmstadt.

Beide Teams stellten in der vergangenen Saison eine starke Defensive: Dresden kassierte in 38 Drittligaspielen nur 29 Gegentore – die wenigsten der Liga. Paderborn kassierte in 34 Zweitligaspielen 45 Gegentreffer und hatte damit die sechstbeste Defensive der Liga.

Trotzdem Spektakel? In den letzten beiden DFB-Pokalspielen von Paderborn haben jeweils beide Teams doppelt getroffen (3:2 gegen Union Berlin und 2:3 n.V. gegen Borussia Dortmund). In den letzten sieben Pokalpartien von Dresden fielen im Schnitt 4,4 Tore.

Paderborn-Trainer Lukas Kwasniok kam 2019/20 mit dem Regionalligisten 1. FC Saarbrücken sensationell bis ins Halbfinale des DFB-Pokals. Es war der erste Halbfinal-Einzug eines viertklassigen Teams in der DFB-Pokal-Geschichte. Gleichzeitig stieg er mit Saarbrücken 2019/20 in die 3. Liga auf und erreichte dort in der letzten Saison Platz fünf.

Dresden-Trainer Alexander Schmidt bestritt als Trainer bisher zwei Spiele in der DFB-Pokal-Hauptrunde, beide mit 1860 München. Im Achtelfinale 2012/13 verloren Schmidts Löwen 0:3 in Bochum, in der 1. Runde der darauffolgenden Saison gab es einen Sieg gegen Heidenheim im Elfmeterschießen.

Dynamo Dresden vs. SC Paderborn heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

In der 1. Runde des DFB-Pokals kommt es zum Zweitligaduell zwischen Dynamo Dresden und dem SC Paderborn. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Dynamo Dresden und dem SC Paderborn heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

Dynamo Dresden vs. SC Paderborn im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Mit Vorfreude geht Zweitligist SC Paderborn in das Duell in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde am Freitag beim Ligakonkurrenten Dynamo Dresden. "Wir freuen uns wie Bolle auf dieses Spiel", sagte Trainer Lukas Kwasniok am Donnerstag.

Einziger Ausfall bei den Ostwestfalen ist Frederic Ananou. Die beiden Neuzugänge Marcel Mehlem und Robin Yalcin stehen erstmals im Kader und könnten ihre Pflichtspiel-Premiere für den SCP feiern.

Kwasniok glaubt, dass "die Dresdner Mannschaft vor Selbstvertrauen sprüht" nach vier Punkte aus den ersten beiden Ligaspielen für den Aufsteiger. Zuletzt gab es ein 1:1 für die Sachsen beim Hamburger SV: "Die Art und Weise wie sich die Mannschaft in Hamburg zurückgekämpft hat, spricht für sie."

