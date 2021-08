FC 08 Villingen vs. FC Schalke 04: Die erste Runde des DFB-Pokals heute live im TV und LIVE-STREAM

In der ersten Runde trifft Fünftligist Villingen im ungleichen Duell auf den FC Schalke 04. Wo Ihr das Pokalduell verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Oberligist FC 08 Villingen hat sich mit einem eindrucksvollen 5:1-Finalsieg im Landespokal Südbaden für den DFB-Pokal qualifizieren können. Allerdings wartet dort in der ersten Runde der FC Schalke 04. Die Schalker sind zwar in die 2. Bundesliga abgestiegen, aber dennoch haushoher Favorit. Nach der 1:3-Auftaktniederlage gegen den HSV meldete sich die Mannschaft mit dem 3:0-Sieg gegen Holstein Kiel zurück. Gegen Villingen erwarten alle Beteiligten das Weiterkommen. Wie bereits 2016, als man den kommenden Gegner in der ersten Runde mit 4:1 bezwang. Am 8. August kommt es um 15.30 Uhr zum wiederholten Aufeinandertreffen.

Villingen scheiterte 2019/2020 erst in der Verlängerung denkbar knapp an Fortuna Düsseldorf (1:3, n.V.). In diesem Jahr möchte man es gegen Schalke idealerweise auch in die Verlängerung schaffen, vielleicht sogar in 90 Minuten für die Überraschung sorgen. Genau wie für Schalke ist es auch für Villingen das erste Pflichtspiel der Saison.

Der Fünftligist startet erst am 11. August in den Ligabetrieb. Von der Startelf, die 2016 gegen Schalke auf dem Platz stand, sind noch vier Spieler dabei. Bei Schalke sind es null. Wie erwähnt war der Saisonstart der Königsblauen durchwachsen. Das 1:3 gegen den Hamburger SV war ein erster Realitätscheck, das 3:0 gegen Kiel ein Lichtblick. Gegen Villingen ist S04 klarer Favorit.

FC 08 Villingen vs. FC Schalke 04 heute live verfolgen: Das DFB-Pokal-Duell im Überblick

Wettbewerb DFB-Pokal | Erste Runde Begegnung FC 08 Villingen vs. FC Schalke 04 Anpfiff 8. August - 15.30 Uhr Ort MS-Technologie-Arena (Villingen, Deutschland)

FC 08 Villingen vs. FC Schalke 04: Der DFB-Pokal heute live im TV

Das Aufeinandertreffen in der ersten Runde des DFB Pokal zwischen Villingen und Schalke wird live im Fernsehen übertragen, ist allerdings nicht im Free-TV zu sehen. Die Begegnung könnt Ihr nur im Pay-TV bei Sky verfolgen.

FC 08 Villingen vs. FC Schalke 04 live bei Sky

Sky wird alle 63 Pokalbegegnungen in dieser Saison live übertragen. Um den Großteil davon verfolgen zu können, ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Dabei werden verschiedene Modelle angeboten. Welche, erfahrt Ihr unter diesem Link.

Anpfiff der Partie ist um 15.30 Uhr, jedoch beginnt die Übertragung bereits um 15.15 Uhr. Der Pay-TV-Sender bietet einen Überblick und wird auch Stimmen zur Paarung zur Verfügung stellen. Kommentiert wird das Duell von Klaus Veltman.

FC 08 Villingen vs. FC Schalke 04 heute im LIVE-STREAM

Zeitgleich zur Fernsehübertragung gibt es auch die Möglichkeit, die Begegnung zwischen dem Oberligisten und dem Zweitligisten im LIVE-STREAM zu verfolgen. Dabei kann zwischen SkyQ, Sky Go und Sky Ticket gewählt werden. Allerdings ist auch das nicht kostenlos.

Damit Ihr den bereitgestellten LIVE-STREAM nutzen könnt, braucht Ihr eine Internetverbindung und ein internetfähiges Gerät. Am bequemsten und einfachsten ist das Abonnement des Sky-Ticket-Angebots. Denn dafür braucht Ihr keinen Receiver oder ähnliches Drittgerät, sondern könnt über Laptop, SmartTV und Co. die Partie schauen.

FC 08 Villingen vs. FC Schalke 04 heute live im Free-TV und STREAM sehen: Die möglichen Aufstellungen

Aufstellung FC 08 Villingen:

Hoxha - Geng, Bruno, Chiurazzi, Ovuka, Wagner - Tadic, Plavci, Sautner, Mbem-Som Nyamsi - Yahyaijan

Aufstellung FC Schalke 04:

Langer - Thiaw, Becker, Kaminski - Ranftl, Idrizi, Pálsson, Mikhailov, Ouwejan - Pieringer, Terodde

FC 08 Villingen vs. FC Schalke 04 heute live sehen: TV-Übertragung und LIVE-STREAM in der Übersicht