Eintracht Braunschweig vs. HSV (Hamburger SV): Die erste Runde des DFB-Pokal heute live im TV und LIVE-STREAM

In der ersten Runde des DFB-Pokal bekommt es der HSV mit Eintracht Braunschweig zu tun. Wo Ihr das Pokalduell verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Für Tim Walter und den Hamburger SV war der Start in die neue Saison unter dem Strich zufriedenstellend. Ein Sieg (3:1 vs. Schalke 04) und ein Unentschieden (1:1 vs. Dynamo Dresden), vier Punkte aus zwei Spielen lautet die Bilanz. Der kommende Gegner hätte sich solch einen Start wohl gewünscht. Am 8. August kämpfen Eintracht Braunschweig und der HSV um den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals. Braunschweig bittet im eigenen Stadion um 18.30 Uhr zum Tanz.

Wie erwähnt war es kein Saisonstart nach Maß für Braunschweig. Nach dem Abstieg in die dritte Liga steht man nach zwei Spieltagen mit nur einem Punkt da. Zudem gab es in der zweiten Partie gegen Aufsteiger Viktoria Berlin daheim eine herbe 0:3-Pleite. Allerdings hat die Form nichts zu sagen. Bekanntermaßen hat der Pokal seine eigenen Gesetze. Darüber hinaus tat sich der HSV in den letzten Jahren in der ersten Runde traditionell schwer gegen vermeintlich schwächere Gegner. Die beiden Duelle aus der vergangenen Saison verlor Braunschweig allerdings (2:4, 0:4).

Der Hamburger SV und der Pokal. Entweder heißt es hop oder top. Während in den letzten Jahren oft bereits in einer der ersten beiden Runden Schluss war, gab es auch immer wieder vereinzelte Highlights. 2016/17 scheiterte der ehemalige Bundesliga-Dino erst im Viertelfinale an Borussia Mönchengladbach, 2018/19 ging es sogar bis ins Halbfinale. Dort musste man sich schließlich RB Leipzig geschlagen geben. In dieser Saison bleibt der Pokal aber in erster Linie ein interessanter Nebenschauplatz, schließlich soll der ersehnte Aufstieg in die Bundesliga im vierten Anlauf endlich realisiert werden.

Eintracht Braunschweig vs. Hamburger SV heute live sehen: Das DFB-Pokal-Duell im Überblick

Wettbewerb DFB-Pokal | Erste Runde Begegnung Eintracht Braunschweig vs. Hamburger SV Anpfiff 8. August - 18.30 Uhr Ort EINTRACHT-Stadion (Braunschweig, Deutschland)

Eintracht Braunschweig vs. Hamburger SV: Der DFB-Pokal heute live im TV

Das DFB-Pokal-Duell zwischen Braunschweig und den Rothosen wird live im TV zu verfolgen sein. Neben der Berichterstattung im Pay-TV bei Sky wird die Begegnung leider nicht im Free-TV übertragen. Sky hält die exklusiven Übertragungsrechte an dieser Partie.

Eintracht Braunschweig vs. Hamburger SV live bei Sky

Der Pay-TV-Sender konnte sich die Rechte an allen 63 Pokalspielen sichern. Damit Ihr dieses Angebot nutzen könnt, braucht Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement. Der Sender bietet dabei mehrere Optionen an. Welche Angebote es gibt, erfahrt Ihr hier.

Anpfiff der Partie ist um 18.30 Uhr, die Übertragung des Duells beginnt aber schon um 18.15 Uhr mit Interviews und einem kurzen Überblick. Kommentiert wird die Begegnung von Patrick Wasserziehr.

Eintracht Braunschweig vs. Hamburger SV heute kostenlos im LIVE-STREAM: So geht's

Sky bietet Euch auch die Möglichkeit, die Begegnung zwischen dem Drittligisten und dem HSV im LIVE-STREAM zu verfolgen. Bei Sky ist dies über SkyQ, Sky Go und Sky Ticket möglich. Allerdings ist auch dies nicht kostenlos.

Solltet Ihr Euch spontan für einen LIVE-STREAM entscheiden, ist es am bequemsten und einfachsten, das Angebot von Sky Ticket zu nutzen. Dafür benötigt Ihr keinen Receiver oder ein ähnliches Drittgerät, sondern könnt über Euren Laptop, SmartTV oder Handy die Partie verfolgen. Diese müssen lediglich internetfähig sein.

Eintracht Braunschweig vs. Hamburger SV heute live im Free-TV und STREAM sehen: Die voraussichtlicheAufstellungen

Aufstellung Eintracht Braunschweig:

Fejzic - Wiebe, Schultz, Nikolaou, Kijewski - Otto, Krauße, Henning - Kobylanski - Ihorst, Proschwitz

Aufstellung Hamburger SV:

Heuer Fernandes - Gyamerah, David, Schonlau, Leibold - Meffert - Reis, Kinsombi - Jatta, Glatzel, Kittel

