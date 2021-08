DFB-Pokal, Elfmeterkrimi: 1860 München ringt Darmstadt 98 nieder - der TICKER zum Nachlesen

In der 1. Runde des DFB-Pokals empfing 1860 München den Zweitligisten Darmstadt 98. Goal begleitete das Spiel im LIVE-TICKER.

1860 München hat nach einem Elfmeterkrimi die zweite Runde des DFB-Pokals erreicht. Der Underdog bezwang den Zweitligisten Darmstadt 98, der nach dem Fehlstart in der Liga den nächsten Dämpfer hinnehmen musste, mit 5:4 im Elfmeterschießen. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 (1:1, 0:0) gestanden.

1860 München vs. Darmstadt 98: 5:4 i. E.

1860 München - SV Darmstadt 98 5:4 i. E. - 1:1 nach 120 und 90 Minuten (0:0 nach 45 Minuten) Tore 1:0 Steinhart (75.), 1:1 Pfeiffer (80.) Tore im Elfmeterschießen P. Pfeiffer verschießt, 1:0 Steinhart, 1:1 Holland, 2:1 Tallig, 2:2 Schnellhardt, 3:2 Dressel, 3:3 Manu, 4:3 Staude, 4:4 Tietz, 5:4 Salger Aufstellung 1860 München Hiller - Deichmann, Lang, Salger, Steinhart - Moll (ab 89. Neudecker), Dressel, Biankadi, Lex (ab 77. Staude) - Mölders (ab 89. Tallig), Bär (ab 100. Goden) Aufstellung Darmstadt 98 Schuhen - Isherwood (ab 91. P. Pfeiffer), Müller, Riedel, Bader (ab 112. Arslan), Holland - Celic (ab 70. Schnellhardt), Karic, Goller (ab 105. Manu), Pfeiffer (ab 98. Sesay) - Tietz Gelbe Karten Moll (25.), Celic (40.), Lang (45.), Dressel (106.), Steinhart (120.) Das andere Spiel des Abends Dynamo Dresden - SC Paderborn 2:1

Und damit verabschieden wir uns nach einem langen und höchst unterhaltsamen Pokalabend - vielen Dank für Ihr Interesse, eine gute Nacht und bleiben Sie sportlich!

Nach dem Pokal ist vor der Liga: Darmstadt trifft in der 2. Liga als nächstes auf Ingolstadt, 1860 empfängt in der 3. Liga Türkgücü zum Stadtderby.

Der SV Darmstadt lässt bereits in Durchgang zwei erheblich nach, kommt zehn Minuten vor dem Ende dann aber aus dem Nichts noch zum Ausgleich. Auch in der Verlängerung gelingt es dem Zweitligist nicht, Herr der Lage zu werden und muss sich stattdessen selbst ins Elfmeterschießen schleppen. Dort versagen dem eingewechselten Pfeiffer als erstem und einzigen Schützen die Nerven.

Fünf aus Fünf! Am Ende eines packenden Pokalabends verwandelt der TSV 1860 alle fünf Elfmeter eiskalt und zieht damit in die nächste Pokalrunde ein. Die Löwen haben über 120 Minuten eine starke Leistung abgeliefert und zu nahezu keinem Zeitpunkt einen Klassenunterscheid aufblitzen lassen. Mit dem Sieg am heutigen Abend brechen die Löwen von Michael Köllner den Pokalfluch von Giesing und gewinnen erstmals seit 26 Jahren ein Cup-Spiel im altehrwürdigen Grünwalderstadion.

Stephan Salger verwandelte den entscheidenden Elfmeter für die Löwen. Torhüter Marco Hiller parierte den ersten Schuss der Gäste von Patric Pfeiffer. Zuvor hatte Phillipp Steinhart (75.) den Drittligisten, der seine Negativserie im Pokal beendete, in Führung geschossen. Erstmals seit der Saison 2016/17 überstanden die Löwen wieder die erste Runde, zuletzt hatte es dreimal nacheinander das frühe Aus gegeben. In der Saison 2019/20 hatte sich München nicht qualifiziert. Luca Pfeiffer (80.) gelang der Ausgleich. (SID)

1860 München vs. SV Darmstadt 98 im LIVE-TICKER zum Nachlesen

Salger macht die 2. Runde klar

Tietz - 4:4

Staude mit Tippel-Anlauf zum 4:3

Manu auch sicher - 3:3

Dressel trifft ebenfalls unten links zum 3:2 für 1860

Schnellhardt zum 2:2

T allig verlädt Schuhen - 2:1 für 1860 München

Holland sicher - Ausgleich zum 1:1

Steinhart trifft, 1:0 60

P. Pfeiffer verschießt

Elfmeterschießen | Darmstadt beginnt. Was ein Kampf auf Giesings Höhen! Jetzt entscheidet aber nicht mehr die Physis, sondern die Psyche. Elfmeterschießen haben beide - so haben es zumindest die Trainer vor Spielbeginn gesagt - im Vorfeld nicht trainiert.

1860 München vs. SV Darmstadt 98 im LIVE-TICKER: ENDE der Verlängerung - Elfmeterschießen

120.+2. | Dieser letzte Standard bringt nichts ein, dann ist Schluss - es gibt Elfmeterschießen.

1860 München vs. SV Darmstadt 98 im LIVE-TICKER: Gelb für Steinhart

120. | Nochmal ein Freistoß für die Lilien, nachdem Steinhart Sesay regelwidrig stoppte. Zudem Gelb für den Löwe.

119. | Hiller hält 1860 im Spiel! Schnellhardt serviert aus dem linken Halbfeld einen Freistoß nah vors 60-Tor, Pfeiffer steigt hoch zum Kopfball und bringt den Ball aufs Tor - Hiller reagiert glänzend und pariert mit der rechten Pranke.

118. | Eine klare Linie ist bei beiden Mannschaften nicht mehr zu erkennen. Darmstadt operiert mit langen Bällen, 1860 versucht zumindest, spielerisch etwas zu kreieren, scheitert daran aber schon meist im Ansatz.

115. | Es geht in die Crunch-Time. Ein Treffer wäre jetzt wohl gleichbedeutend mit einem Sieg und dem Weiterkommen in die nächste Runde.

1860 München vs. SV Darmstadt 98 im LIVE-TICKER: Wechsel

112. | Bader, der bei den Lilien praktisch überall ackerte, ist platt, kann schlichtweg nicht mehr. Arslan kommt für die letzten Minuten.

111. | Die beste Chance der Verlängerung: Tallig erläuft einen Pass an der linken Grundlinie, hat den Kopf oben und sieht, dass Neudecker am ersten Pfosten völlig frei steht. Aus der Drehung schießt dieser aber nur links neben den Pfosten ans Außennetz.

109. | Sesay drückt aus 25 Metern halbrechter Position drauf - kein Problem für Hiller, der den Flachschuss sicher hält.

107. | Auch die Löwen-Fans sind noch da, versuchen ihre Mannschaft jetzt nochmal lautstark nach vorne zu peitschen.

1860 München vs. SV Darmstadt 98 im LIVE-TICKER: Gelb für Dressel

106. | Gleichmal ein rüdes Foulspiel: Dressel setzt im Mittelfeld gegen Bader nach, grätscht den Darmstädter aber von hinten schlicht um - klare Gelbe Karte.

106. | Und rein in den Endspurt - nochmal 15 Minuten Vollgas.

1860 München vs. SV Darmstadt 98 im LIVE-TICKER: 2. Halbzeit Verlängerung

Halbzeit in der Verlängerung. 15 Minuten noch bis ein Sieger feststeht oder es ins Elfmeterschießen geht | 1:1 #M60SVD #DFBPokal pic.twitter.com/kqGSBRc5NJ — SV Darmstadt 98 (@sv98) August 6, 2021

Eine Großchance hatte es in den ersten 15 Minuten der Verlängerung auf beiden Seiten nicht gegeben. Die Nervosität ist spürbar, auch der Kräfteverschleiß - Lieberknecht und Köllner stimmen ihre Mannschaften im Kreis nun aber nochmal ein.

1860 München vs. SV Darmstadt 98 im LIVE-TICKER: Halbzeit Verlängerung

105.+1. | Halbzeit in der Verlängerung - nochmal kurz ein paar Minuten Pause, kurz die Seiten tauschen, dann gehts weiter!

105. | Auswechslung beim SVD: Benjamin Goller geht und Braydon Marvin Manu ist mit von der Partie.

104. | Hiller zögert bei einer Goller-Flanke von der linken Seite. So kommt Tietz, der sich gegen Salger durchsetzt, zum Kopfball, kann diesen aber nicht mehr richtig drücken.

103. | Goden auf der rechten Seite gleich im Fokus, spielt den Ball in den Lauf von Biankadi, der rechts an der Grundlinie erst Holland aus dem Spiel nimmt, mit der flachen Hereingabe dann aber an Müller hängenbleibt.

1860 München vs. SV Darmstadt 98 im LIVE-TICKER: Wechsel

101. | Auch die Löwen bringen nochmal eine frische Kraft aufs Feld: Goden, Neuzugang aus Nürnberg, kommt für Bär.

100. | Viele lange Bälle, wenig Struktur und weiter kernige Zweikämpfe - 1860 und Darmstadt liefern sich weiter einen offenen, gerade aber etwas weniger ansehnlichen Pokalfight.

1860 München vs. SV Darmstadt 98 im LIVE-TICKER: Wechsel

98' Luca Pfeiffer hat Feierabend. Sesay kommt dafür in die Partie | 1:1 #M60SVD #DFBPokal — SV Darmstadt 98 (@sv98) August 6, 2021

98. | Der Torschütze zum Ausgleichstreffer geht: Pfeiffer verlässt den Platz, Sesay kommt für ihn rein und rückt direkt vorne in die Spitze .

96. | Darmstadts Kollektiv in Diskussion mit Schiedsrichter Reichel, der den Münchnern wiederholt zu schnell einen Freistoß zugesprochen haben soll. Reichelt bleibt aber ruhig und erklärt dem SVD-Tross die Entscheidung, der dann entnervt Einsicht zeigt.

93. | Fehlpass von Karic, der Staude direkt in die Füße spielt. Der 60er sprintet sofort los, versucht in vollem Lauf Riedel zu kreuzen, bleibt aber an diesem nur hängen.

91. | Und rein gehts in die Verlängerung - nochmal 30 Minuten Pokalfight!

1860 München vs. SV Darmstadt 98 im LIVE-TICKER: Anpfiff Verlängerung

Die Löwen haben über nahezu die gesamte zweite Halbzeit den Ton im eigenen Stadion angegeben und sind durch Steinhart verdient in Führung gegangen. Umso überraschender war dann der prompte Darmstädter Ausgleich durch Pfeiffer, der sich damit aber für eine bislang starke Partie belohnte.

1860 München vs. SV Darmstadt 98 im LIVE-TICKER: Abpfiff der 90 Minuten

Schluss in der regulären Spielzeit. Es geht in die Verlängerung an der Grünwalder Straße. #M60SVD #DFBPokal pic.twitter.com/XiQc32KFgt — SV Darmstadt 98 (@sv98) August 6, 2021

90.+4. | Durschnaufen in Giesing. 1860 und Darmstadt verlangen sich alles ab und werden das auch nochmal über zweimal 15 Minuten tun. Gleich gehts weiter mit der Verlängerung.

90.+3. | Steinhart übernimmt den Freistoß, setzt ihn aber deutlich zu hoch an - so keine Gefahr für Schuhen.

90.+1. | 25 Meter zentral vor dem Tor bekommen die Löwen nochmal einen Freistoß zugesprochen. Riedel hatte zuvor den eben eingewechselten Neudecker abgeräumt.

90. | Drei Minuten Nachspielzeit werden angezeigt!

1860 München vs. SV Darmstadt 98 im LIVE-TICKER: Wechsel

89. | Außerdem ersetzt Neudecker Moll positionsgetreu auf der Sechs.

89. | Und jetzt geht Mölders nach einer insgesamt eher unauffälligen Partie auch raus. Tallig kommt für den Alpha-Löwen rein.

88. | Köllner schiebt seine Löwen von der Seitenlinie nochmal an, aktuell geht aber nicht viel. Mölders und Co. agieren etwas kopflos.

85. | Inklusive Nachspielzeit sind noch rund zehn Minuten auf der Uhr - geht hier noch jemand ins Risiko? Momentan eher die Darmstädter, die durch den Ausgleich plötzlich Oberwasser bekommen haben.

82. | Pfeiffer stellt die Uhren damit wieder auf Null, sorgt für das erste Darmstädter Saisontor und den ersten Münchner Gegentreffer der neuen Spielzeit.

Toooooooooor! 1860 München vs. SV Darmstadt 98 1:1 | Torschütze: Pfeiffer

80. | Toooooor! 1860 München - SV DARMSTADT 1:1. Aus dem Nichts der Darmstädter Ausgleich! Bader tankt sich links am Strafraum durch, wird aber auch kaum an der Hereingabe in die Mitte gehindert. Sechs Meter bekommt Pfeiffer den Ball schnell unter Kontrolle und trifft dann mit Übersicht und dem rechten Innenpfosten ins Tor.

79. | 60 bleibt am Drücker und vor allem Biankadi macht über die rechte Seite richtig Dampf. Darmstadt wirkt etwas platt.

1860 München vs. SV Darmstadt 98 im LIVE-TICKER: Wechsel

77. | Staude kommt dann für den agilen Lex.

Toooooooooor! 1860 München vs. SV Darmstadt 98 1:0 | Torschütze: Steinhart

75. | Tooooooor! TSV 1860 MÜNCHEN - Darmstadt 1:0. Jetzt beißen die Löwen zu! Darmstadt bekommt eine 1860-Flanke von der rechten Seite von Biankadi in der Mitte nicht geklärt. Aus dem Gewühl kommt Steinhart an der Strafraumkante zum Abschluss und trifft mit dem starken linken Fuß ins rechte untere Eck.

75' 1860 geht in Führung, Steinhart ist der Torschütze. Allerdings steht Biankadi beim Abschluss seines Mitspielers klar im Abseits und eindeutig in Schuhens Sicht. Das Tor zählt dennoch. Bitter 😐 0:1 #M60SVD #DFBPokal — SV Darmstadt 98 (@sv98) August 6, 2021

74. | Chaos bei den Lilien! Schuhen kommt bei einem langen 60-Ball etwas überstürtzt aus dem Tor gerannt und hat dann Glück, dass er den versuchten Lupfer von Bär weit vor dem Strafraum mit der Brust klären kann.

72. | Was im ersten Durchgang schon selten zu sehen war, ist im zweiten überhaupt nicht mehr der Fall: Ein Klassenunterschied zwischen dem TSV 1860 und dem SV Darmstadt ist hier nicht zu erkennen!

1860 München vs. SV Darmstadt 98 im LIVE-TICKER: Wechsel

70' 1. Wechsel: Schnellhardt kommt für Celic in die Partie | 0:0 #M60SVD #DFBPokal — SV Darmstadt 98 (@sv98) August 6, 2021

70. | Erster Wechsel im Spiel und bei den Darmstädtern: Schnellhardt ersetzt Celic im Mittelfeld.

69. | Lex tritt den Standard - und er tritt ihn richtig gut über die Mauer aufs linke obere Toreck. Schuhen bewegt sich früh aus seiner Ecke und kratzt den Schuss deshalb noch vor der Linie weg.

68. | Müller spitzelt Biankadi den Ball weg, trifft im Anschluss dann aber den nachsetzenden Bär - Freistoß für die Löwen aus 25 Metern.

67. | Langgezogener Freistoß von Lex aus dem linken Halbfeld, der am zweiten Pfosten gefährlich herunterkommt - Müller klärt unkonventionell Richtung Mittellinie.

64. | Lebenszeichen der Darmstädter, aber gleich eines mit einem Ausrufezeichen! 1860 passt in der Rückwärtsbewegung nicht richtig auf, deshalb spurtet Pfeiffer plötzlich frei Richtung Hiller durch. Der Löwen-Keeper bleibt im Eins-gegen-Eins lange stehen und boxt den Abschluss des SVD-Stürmers dann reaktionsschnell über den Kasten.

61. | Dressel aus der zweiten Reihe neben den rechten Pfosten. Zuvor haute Mölders nach einer Steinhart-Flanke nur ein Luftloch.

60. | Tietz sitzt auf dem Boden, hält sich den Knöchel, beißt dann aber auf die Zähne und humpelt davon - sinnbildlich für die Darmstädter aktuell, deren zweite Hälfte bislang holprig verläuft.

57. | Jetzt dreht Bär nach Ballannahme im Mittelfeld auf, schiebt nach vorn und schießt aus 20 Metern flach drauf. Schuhen pariert zwar sicher, 1860 traut sich nun aber wieder etwas mehr zu und drängt Richtung Tor.

54. | Mölders, bis dato kaum in Erscheinung getreten, schmeißt sich jetzt mit seiner ganzen Wucht in eine Steinhart-Flanke von der linken Seite - guter Kopfball, nur knapp am rechten Pfosten vorbei.

53' Mölders verpasst per Kopf nur knapp, wenig später schießt Biankadi den Ball in Schuhens Arme | 0:0 #M60SVD #DFBPokal — SV Darmstadt 98 (@sv98) August 6, 2021

52. | "Münchens stolz, ole" schallt durchs Grünwalderstadion - weiterhin eine klasse Stimmung hier auf Giesings Höhen. Und auch ein paar Darmstadt-Anhänger haben sich ins Stadion verirrt.

50. | Ähnliche Szene auf der Gegenseite, wo Goller ins Dribbling gegen Deichmann geht, der den aus Bremen ausgeliehenen Flügelmann aber abdrängen und so verteidigen kann.

48. | Biankadi wackelt links im Strafraum Riedel aus und zielt dann aus dem Lauf auf die linke untere Ecke. Schuhen sieht den Ball spät, muss dann aber nicht mehr eingreifen - der Ball streicht am Außennetz vorbei.

47. | Keine personellen Wechsel zum Beginn des zweiten Durchgangs, beide Trainer vertrauen zunächst weiter auf ihre Startformationen.

46. | Weiter gehts im Grünwalderstadion!

1860 München vs. SV Darmstadt 98 im LIVE-TICKER: Anpfiff zur 2. Halbzeit

Halbzeit | Höchst interessante und intensive Pokal-Partie in München-Giesing. Mit der Euphorie der Löwen-Fans auf den Rängen erwischt der TSV 1860 den besseren Start und hat durch Lex die dicke Chance zur Führung. Schnell meldet sich aber auch Darmstadt und bestimmt dann über weite Strecken des ersten Durchgangs das Geschehen. Pfeiffer und Tietz sorgen immer wieder für Alarm im SVD-Sturm, Pfeiffer war mit einem Lattentreffer einem Tor am nähesten.

1860 (nach 45 Minuten) Darmstadt 2 Torschüsse 4 50,7 Prozent Ballbesitz 49,3 Prozent 51,9 Prozent Zweikämpfe 48,1 Prozent

Halbzeit im DFB-Pokal: 1860 München vs. SV Darmstadt 98 - 0:0

45.+1. | Keine Nachspielzeit in Durchgang eins, Schiedsrichter Tobias Reichel pfeift direkt ab. Keine Tore zur Pause im Grünwalderstadion.

Halbzeit! Viele Chance, keine Tore. Insbesondere die Lilien hatten mehrfach einen Treffer auf dem Fuß oder Kopf, leider steht dennoch offensiv die Null. #M60SVD #DFBPokal pic.twitter.com/yiCJfMD9YP — SV Darmstadt 98 (@sv98) August 6, 2021

1860 München vs. SV Darmstadt 98 im LIVE-TICKER: Gelb für Lang

45. | Lang haut bei einem möglichen Darmstadt-Konter im Mittelfeld dazwischen - die nächste Gelbe Karte.

44. | Schuhen plus Latte zur nächsten Ecke! Wieder flankt Steinhart von der linken Seite, im Fünfer kommt Salger mit dem Hinterkopf an den Ball und bringt so eher ungewollt eine Kopfball-Bogenlampe in Richtung Schuhen, die noch auf der Querstange aufsetzt.

43. | Steinhart serviert den Freistoß aus 23 Metern halblinker Position. Tietz arbeitet am eigenen Sechzehner mit und klärt zur Ecke.

1860 München vs. SV Darmstadt 98 im LIVE-TICKER: Gelb für Celic

42. | Bär dribbelt links vor dem Strafraum, dreht dann im richtigen Moment ab, sodass im Celic in die Hacken läuft. Reichel zeigt dem Darmstädter dafür sogar Gelb.

40. | Biankadi läuft vom linken Flügel an, zieht mehrmals gegen Isherwood auf, den er aber abgewimmelt bekommt. Beim Schussversuch aus 23 Metern steht dann aber Celic im Weg.

38. | Steinhart macht auf der linken Seite das Spiel schnell, spielt den Steckpass vertikal zu Lex durch, der wiederum direkt in die Mitte gibt. Mölders kommt an die scharfe Hereingabe nicht mehr ran, aus dem Hinterhalt wird dann Moll beim Distanznachschuss geblockt.

36. | Mölders begibt sich jetzt auffallend oft auf den linken Flügel, wird dort aber bislang kaum angespielt. Lex lauert indes im Sturmzentrum, ist aktuell aber ebenfalls abgemeldet.

33. | Lang mit einer Unkonzentriertheit und einem einfachen Kurzpass ins Seitenaus. Darmstadt dankt und kann selbst wieder neu aufbauen.

31. | Klasse Flanke von Müller von der rechten Seite, die weit serviert erst am zweiten Pfosten bei Pfeiffer herunterfällt. Der braucht kurz einen Moment, zieht dann aber stramm aufs kurze Eck ab - Hiller ist schnell unten und hat den Ball sicher.

30' An Abschlüssen fehlt es wirklich nicht: Pfeiffer mit dem nächsten Versuch. Hiller sicher | 0:0 #M60SVD #DFBPokal — SV Darmstadt 98 (@sv98) August 6, 2021

30. | Beide Trainer, Michael Köllner und Torsten Lieberknecht, brüllen unaufhörlich von der Seitenlinie Richtung Spielfeld. Ob da aber was bei der nach wie vor lautstarken Stimmung im Grünwalderstadion ankommt, ist eine andere Frage.

28. | Diskussion im Darmstadt-Fünfer zwischen Schuhen und Lex, Schiedsrichter Reichel schlichtet direkt. Anschließend wird die Steinhart-Ecke von der linken Seite von Riedel geklärt.

1860 München vs. SV Darmstadt 98 im LIVE-TICKER: Gelb für Moll

25. | Erste Gelbe Karte im Spiel für Moll, der unweit des Mittelkreises den Schlappen gegen Celic drüberhält.

24. | Auch Deichmann hält jetzt mal aus größerer Entfernung drauf - vergebens, Bader hat direkt den Fuß drin und blockt.

21. | Pfeiffer tänzelt rechts im Strafraum zunächst mit dem Ball, zieht nochmal auf und schießt dann aus der Drehung. Steinhart blockt den Schuss mit dem Oberkörper, Pfeiffer reklamiert aber Handspiel - Schiedsrichter Tobias Reichel winkt sofort ab.

22' AHHHH! Jetzt knallt Pfeiffer das Ding an die Latte 😐 Der Abpraller landet bei Tietz, der das Leder zwar versenkt, aber im Abseits stand... | 0:0 #M60SVD #DFBPokal — SV Darmstadt 98 (@sv98) August 6, 2021

18. | Die anschließende Ecke bringt zwar nichts ein, dennoch hat sich der SVD damit mittlerweile ein leichtes Chancenplus erspielt. Insgesamt ist das Spiel aber komplett offen und überall auf dem Feld hart umkämpft.

16. | Isherwood taucht im TSV-Strafraum urplötzlich auf und setzt einen Kopfball nach feiner Flanke von Holland hart aufs linke Toreck - Hiller fliegt und pariert sehenswert zur Ecke.

13. | Schnelles Kombinationsspiel beim TSV über Bär, Lex und Biankadi. Letzerer bekommt aus der Zentrale dann nicht in den Lauf von Mölders geschoben - Darmstadts Riedel hat aufgepasst.

11. | Ist das ein wilder Ritt hier, jetzt wieder Darmstadt! Tietz wird zunächst in höchster Not noch von Salger und Lang im Verbund geblockt, dann stochert Pfeiffer aus sieben Metern nach bleibt aber ebenfalls an einem Löwen-Bein hängen. Aus der Distanz hält dann noch Karic drauf, schießt aber einen Meter links vorbei.

10' Rasante Anfangsphase! Jetzt ist Tietz frei durch, gerät ins Straucheln und bringt den Ball im Sitzen zu Pfeiffer, der aber geblockt wird. Der Nachschuss gehört dann Bader - knapp vorbei | 0:0 #M60SVD #DFBPokal — SV Darmstadt 98 (@sv98) August 6, 2021

9. | Wieder Lex, wieder frei vor Schuhen, diesmal an den Pfosten - allerdings aus Abseitsposition. Zuvor aber ein klasse Pass über das halbe Spielfeld von Lang.

8. | Top-Chance für 1860 auf der Gegenseite! Lex wird vor dem Strafraum in Szene gesetzt, läuft leicht links in den Strafraum frei auf Schuhen zu und will diesen überlupfen. Der Darmstadt-Schlussmann ahnt das und fährt im richtigen Moment noch den rechten Arm aus - klasse Reaktion!

6. | Der war schon knapper! Diesmal ist es Stürmer Pfeiffer, der aus 20 Metern halblinker Position abzieht und den Rechtsschuss nur knapp neben den rechten Pfosten setzt.

5. | Aber auch die Lilien verstecken sich nicht, versuchen direkt präsent zu sein. Holland kommt prüft aus über 25 Metern Hiller, der dessen Flachschuss aber locker hält.

4. | Grandiose Stimmung im Stadion an der Grünwalderstraße in diesen ersten Minuten. Die 60-Fans peitschen ihre Löwen förmlich nach vorne.

2. | Bär bricht auf der rechten Seite erstmals durch, chippt von der Grundlinie in die Mitte, wo Mölders und Lex aber unter der Hereingabe hindurch laufen.

2. | 1860 traditionell in Blau und Weiß, Darmstadt trägt die orangenen Auswärtstrikots.

1. | Flutlichtatmosphäre auf Giesings Höhen und jetzt gehts los - der Ball rollt!

1860 München vs. SV Darmstadt 98 im LIVE-TICKER: Anpfiff

vor Beginn | Erst vor ein paar Wochen kämpften der TSV 1860 und Darmstadt schon mal gegeneinander - und zwar auf dem Transfermarkt um die Dienste von Dennis Dressel. Der SVD wollte den 22-jährigen Münchner unbedingt verpflichten, war aber nicht bereit die vom TSV geforderte Summe von rund einer halben Million Euro zu bezahlen. Letztlich schob 60-Geschäftsführer Günther Gorenzel dem Wechsel einen Riegel vor und beendete die Verhandlungen.

vor Beginn | Auch die Darmstädter DFB-Pokal-Bilanz liest sich eher mau. Selten kamen die Lilien in ihrer Historie über die erste oder zweite Runde hinaus. In der vergangenen Saison war zumindest erst im Achtelfinale gegen den späteren Überraschungs-Halbfinalisten Kiel Schluss (7:8 n.E.).

vor Beginn | Unlösbar scheint allerdings ein Pokalsieg der Löwen im heimischen Stadion. Seit 26 Jahren (!) wartet der TSV auf einen Erfolg im DFB-Pokal im Grünwalderstadion. Damals, im September 1994 beim 4:1 nach Elfmeterschießen gegen Leverkusen, verwandelte Bernhard Trares den entscheidenden Elfmeter, nachdem zuvor Rudi Völler verschossen hatte.

Lieberknecht: "Ich gebe den Jungs mit, dass wir durch diese Phase durch müssen und auch heute im Pokalfight die Chance haben, etwas zu zeigen. Ich ziehe den Hut vor ihnen, weil sie einfach spielen wollen und Herz zeigen. Das ist mir viel wert." #M60SVD #DFBPokal #sv98 pic.twitter.com/C4oAUuCapM — SV Darmstadt 98 (@sv98) August 6, 2021

vor Beginn | Mit vier Punkten aus zwei Spielen, dazu beide ohne Gegentor, ist der TSV 1860 München stabil im Stile eines Aufstiegsfavoriten in die neue Drittliga-Spielzeit gestartet. Nicht zuletzt wegen der Darmstädter Personalnot gelten die Löwen heute gar als leichter Favorit. 60-Trainer Michael Köllner meint: "Es ist eine schwere, aber keine unlösbare Aufgabe."

vor Beginn | Der misslungene Saisonauftakt ist beim SVD allerdings auch in der gravierenden Corona-Situation begründet. Positiv getestet fehlten der Mannschaft von Torsten Lieberknecht an den ersten beiden Spieltagen sieben Stammspieler. Erfreulicher Nebeneffekt: Durch die dünne Personaldecke kamen die U19-Spieler Clemens Riedel, John Peter Sesay und Philipp Sonn (mit 16 Jahren nun sogar jüngster Zweitliga-Spieler jemals) zu ihren Profidebüts.

vor Beginn | Der SV Darmstadt blickt auf einen katastrophalen Start in die neue Zweitliga-Saison zurück: Ohne Punkte und sogar ohne Tore stehen die Lilien nach zwei Spieltagen auf Rang 16. Das Pokalspiel gegen den TSV 1860 München soll deshalb auch zum Brustlöser für die kommenden Wochen werden.

vor Beginn | Deutlich größer ist aber das Lazarett der Darmstädter. Neben den Corona-positiven Berko, Honsak und Kempe fehlen auch Marvin Mehlem (Reha nach Knie-OP), Seydel (Reha nach Achillessehnen-Operation) und Skarke (Adduktoren-OP).

vor Beginn | Der SV Darmstadt stellt sich wie folgt auf: Schuhen - Isherwood, Müller, Riedel, Holland - Bader, Celic, Goller, Karic - Tietz, Pfeiffer.

vor Beginn | Im Gegensatz zum Auftakt in der Liga kann 1860-Trainer Michael Köllner heute wieder auf seinen bis zuletzt gesperrten Torwart Hiller zurückgreifen. Belkahia (Sprunggelenksverletzung), Wein (Achillessehnenreizung) und Willsch (Schambeinentzündung) fehlen derweil im Löwen-Aufgebot.

vor Beginn | Der TSV 1860 München geht mit folgender Elf ins Pokalspiel: Hiller - Deichmann, Lang, Salger, Steinhart - Moll, Dressel - Biankadi, Lex - Mölders, Bär.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zur Erstrundenpartie des DFB-Pokals zwischen 1860 München und dem SV Darmstadt 98.

1860 München vs. SV Darmstadt 98 live: Die Aufstellungen

Aufstellung von 1860 München:

Hiller - Deichmann, Lang, Salger, Steinhart - Moll, Dressel, Biankadi, Lex - Mölders, Bär

Darmstadt 98 - Aufstellung:

Schuhen - Isherwood, Müller, Riedel, Bader, Holland - Celic, Karic, Goller, Pfeiffer - Tietz

Hier kommt unsere Aufstellung für das Pokalmatch #M60SVD

Schuhen, Isherwood, L. Pfeiffer & Celic sind neu in der Startelf ⚜️

Lasse Sobiech steht aufgrund muskulärer Probleme nicht zur Verfügung #sv98 pic.twitter.com/vU1oKK7A67 — SV Darmstadt 98 (@sv98) August 6, 2021

1860 München vs. SV Darmstadt 98 im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Der TSV 1860 München und der SV Darmstadt 98 treffen erstmals im DFB-Pokal aufeinander, nachdem sie sich zuvor in Pflichtspielen nur in der zweithöchsten deutschen Spielklasse begegneten (zehnmal 2. Liga Süd, zehnmal 2. Bundesliga). In diesem Jahrtausend endeten beide Duelle 1:1 Unentschieden (Zweitligasaison 2014/15).

Der TSV 1860 München schied zuletzt dreimal in Folge bereits in der 1. Runde des DFB-Pokals aus, nachdem dies vorher nur einmal in 22 Anläufen passierte. Dabei kassierten die Löwen in ihren letzten drei Erstrundenspielen im Pokal insgesamt sieben Gegentreffer, mehr als in den zehn vorherigen zusammen (sechs).

Die erwähnten drei Erstrunden-Aus des TSV 1860 München gab es alle gegen höherklassige Teams. Einen Sieg im DFB-Pokal gegen ein Team aus einer höheren Liga gelang den Löwen letztmals in der 2. Runde 2015/16, damals mit 2:1 gegen Mainz 05 (Bundesliga).

Der SV Darmstadt 98 schied nur einmal in seinen letzten sechs Pokalsaisons in der ersten Runde bereits aus (2017, 1:3 gegen Regensburg) und schoss dabei insgesamt 23 Tore (3,8 pro Spiel) – ebenso oft trafen die Lilien in 16 Erstrundenpartien zuvor zusammen.

Der SV Darmstadt 98 ist in sieben Pokal-Erstrundenpartien gegen Teams aus der dritthöchsten deutschen Spielklasse immer weitergekommen. In den letzten beiden Aufeinandertreffen ging es allerdings jeweils in die Verlängerung (zuletzt 2020 gegen den 1. FC Magdeburg).

Der SV Darmstadt 98 ist nach Wertung nach 120 Minuten seit drei Spielen im DFB-Pokal ungeschlagen (zwei Siege, ein Remis), das Aus 2020 erfolgte gegen Kiel im Elfmeterschießen. Das gelang den Darmstädtern im Pokal davor zuletzt 2014 bis 2015, eine längere Serie ohne Niederlage noch nie.

Der TSV 1860 München verlor die letzten vier Pokalspiele allesamt und kassierte dabei immer mindestens zwei Gegentore. Mit zwei weiteren Gegentreffern gegen Darmstadt würde dies den Löwen erstmals in fünf Pokalspielen in Folge passieren.

Der TSV 1860 München traf in jedem seiner letzten vier Heimspiele im DFB-Pokal. Eine längere Serie hatten die Löwen im Pokal zuletzt von 1982 bis 1996, als sie sogar in elf Heimspielen in Folge immer trafen.

Der SV Darmstadt 98 traf in jedem seiner letzten drei Partien im DFB-Pokal. Das gelang den Darmstädtern zuvor zuletzt von 1991 bis 2001 (sieben Spiele in Folge). Auswärts trafen die Lilien sogar in den letzten sechs Spielen immer, wie zuvor letztmals von 1976 bis 1982 (elf Spiele in Serie).

Darmstadts neuer Trainer Torsten Lieberknecht gewann vier seiner letzten fünf Aufeinandertreffen mit 1860 München (eine Niederlage). Das letzte Aufeinandertreffen im Oktober 2020 in der 3. Liga war zugleich der letzte Pflichtspielsieg Lieberknechts bei seinem ehemaligen Arbeitgeber (2:0 mit dem MSV Duisburg).

1860 München vs. SV Darmstadt 98: Die 1. Runde des DFB-Pokals auf einen Blick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Freitag, 6. August 20.45 Uhr TSV 1860 München SV Darmstadt 98 Freitag, 6. August 20.45 Uhr Dynamo Dresden SC Paderborn Samstag, 7. August 15.30 Uhr SpVgg Bayreuth Arminia Bielefeld Samstag, 7. August 15.30 Uhr SV Sandhausen RB Leipzig Samstag, 7. August 15.30 Uhr ETSV Weiche Flensburg Holstein Kiel Samstag, 7. August 15.30 Uhr 1. FC Lokomotive Leipzig Bayer Leverkusen Samstag, 7. August 15.30 Uhr Greifswalder FC FC Augsburg Samstag, 7. August 15.30 Uhr VfL Osnabrück Werder Bremen Samstag, 7. August 15.30 Uhr Wuppertaler SV VfL Bochum Samstag, 7. August 15.30 Uhr BFC Dynamo VfB Stuttgart Samstag, 7. August 15.30 Uhr FC Eintracht Norderstedt Hannover 96 Samstag, 7. August 18.30 Uhr SSV Ulm 1. FC Nürnberg Samstag, 7. August 18.30 Uhr 1. FC Magdeburg FC St. Pauli Samstag, 7. August 18.30 Uhr Babelsberg 03 SpVgg Greuther Fürth Samstag, 7. August 20.45 Uhr SV Wehen Wiesbaden Borussia Dortmund Sonntag, 8. August 15.30 Uhr FC Carl Zeiss Jena 1. FC Köln Sonntag, 8. August 15.30 Uhr Preußen Münster VfL Wolfsburg Sonntag, 8. August 15.30 Uhr SV Meppen Hertha BSC Sonntag, 8. August 15.30 Uhr FC 08 Villingen Schalke 04 Sonntag, 8. August 15.30 Uhr SV Elversberg FSV Mainz 05 Sonntag, 8. August 15.30 Uhr VfL Oldenburg Fortuna Düsseldorf Sonntag, 8. August 15.30 Uhr Waldhof Mannheim Eintracht Frankfurt Sonntag, 8. August 15.30 Uhr Türkgücü München Union Berlin Sonntag, 8. August 15.30 Uhr RW Koblenz Jahn Regensburg Sonntag, 8. August 18.30 Uhr Eintracht Braunschweig Hamburger SV Sonntag, 8. August 18.30 Uhr Würzburger Kickers SC Freiburg Sonntag, 8. August 18.30 Uhr Hansa Rostock 1. FC Heidenheim Montag, 9. August 18.30 Uhr FC Ingolstadt Erzgebirge Aue Montag, 9. August 18.30 Uhr Viktoria Köln TSG Hoffenheim Montag, 9. August 18.30 Uhr SF Lotte Karlsruher SC Montag, 9. August 20.45 Uhr 1. FC Kaiserslautern Borussia Mönchengladbach Mittwoch, 25. August 20.15 Uhr Bremer SV FC Bayern München

1860 München vs. SV Darmstadt 98 im LIVE-TICKER: Das Duell im DFB-Pokal im Überblick